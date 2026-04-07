Conte cao tay, Napoli hạ AC Milan để chiếm ngôi nhì bảng Serie A Bàn thắng duy nhất của siêu dự bị Matteo Politano ở phút 79 giúp Napoli đánh bại AC Milan 1-0, qua đó chính thức vươn lên vị trí thứ hai trong cuộc đua Scudetto đầy kịch tính.

Napoli đã giành chiến thắng quan trọng trước AC Milan tại thánh địa Diego Armando Maradona nhờ những quyết định điều chỉnh nhân sự bậc thầy từ Antonio Conte. Trận đấu không chỉ phân định thắng thua bằng một khoảnh khắc tỏa sáng mà còn là màn đấu trí căng thẳng về mặt chiến thuật giữa hai vị chiến lược gia hàng đầu Serie A.

Chiến thắng từ băng ghế dự bị của Antonio Conte

Trận đại chiến tại vùng Naples là minh chứng rõ nét cho khả năng đọc trận đấu tài tình của Antonio Conte. Khi thế trận rơi vào bế tắc và các phương án tấn công chủ lực như Kevin De Bruyne hay Scott McTominay bị phong tỏa hoàn toàn, Conte đã thực hiện những thay đổi mang tính đột phá.

Phút 75, Matteo Politano được tung vào sân thay cho Spinazzola và nhanh chóng trở thành người hùng. Bàn thắng quyết định ở phút 79 bắt nguồn từ nỗ lực của Alisson Santos – bản hợp đồng cho mượn từ Sporting Lisbon. Santos bứt tốc mạnh mẽ trước khi phối hợp để Mathias Olivera tạt bóng, tạo điều kiện cho Politano dứt điểm sấm sét đánh bại Mike Maignan.

Sự bế tắc kỳ lạ của hàng công Rossoneri

Trái ngược với sự hiệu quả của đội chủ nhà, AC Milan có màn trình diễn thất vọng ở khía cạnh tấn công. Một thống kê gây sốc chỉ ra rằng sau cú dứt điểm của Nkunku ở phút 35, đoàn quân của HLV Allegri hoàn toàn không thể tung ra thêm bất kỳ cú sút nào về phía khung thành Napoli cho đến tận phút 86.

HLV Allegri thừa nhận việc xếp Niclas Fullkrug và Christopher Nkunku đá chính cùng nhau là một sự mạo hiểm lớn do bộ đôi này chưa có thời gian gắn kết. Việc cất cả Rafael Leao và Christian Pulisic trên băng ghế dự bị do vấn đề thể lực đã tước đi tính đột biến trong lối chơi của Milan, khiến họ bất lực trước hệ thống phòng ngự lùi sâu được tổ chức kỷ luật của Napoli.

Frank Anguissa và động cơ vĩnh cửu tại trung tuyến

Thành công của Napoli trong việc kiểm soát thế trận dựa lớn vào vai trò của Frank Anguissa. Tiền vệ này đã có một đêm diễn thuyết phục khi di chuyển quãng đường lên tới 10,9 km, con số cao nhất trên sân. Sự cơ động của Anguissa kết hợp với khả năng điều tiết của Stanislav Lobotka đã chia cắt hoàn toàn Luka Modric và các đồng đội phía Milan.

Ngay cả khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, các tiền vệ Napoli vẫn duy trì cường độ hoạt động cực cao. Hình ảnh Lobotka bị chuột rút ở phút 90+4' là minh chứng cho tinh thần chiến đấu quả cảm để bảo toàn cách biệt mong manh.

Bước ngoặt trong cuộc đua Scudetto

Chiến thắng này giúp Napoli nối dài mạch bất bại trên sân nhà Diego Armando Maradona lên con số 25 trận liên tiếp. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được trước đối thủ trực tiếp đã giúp Napoli chiếm lấy vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng từ chính tay Milan. Dù khoảng cách với đội đầu bảng Inter Milan vẫn là 7 điểm, nhưng đây là cú hích tinh thần cực lớn cho thầy trò Conte.

Ở chiều ngược lại, Milan đứng trước nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng nhẹ khi họ chỉ còn hơn đội xếp thứ năm là Juventus đúng 6 điểm. Nếu không sớm cải thiện phong độ, tấm vé dự Champions League mùa sau của nửa đỏ thành Milan hoàn toàn có thể bị đe dọa trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Thống kê và những cột mốc lỡ hẹn

Trận đấu ghi nhận những con số tiếc nuối cho các ngôi sao. Thủ thành Mike Maignan dù có nhiều pha cứu thua xuất sắc nhưng không thể giữ sạch lưới. Phía Napoli, Kevin De Bruyne vẫn dừng lại ở con số 99 bàn thắng tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu sau khi rời sân ở phút 86. Scott McTominay cũng lỡ hẹn với cột mốc 50 lần đóng góp dấu giày vào bàn thắng, nhưng tất cả đều bị khỏa lấp bởi niềm vui chiến thắng chung cuộc của tập thể Napoli.