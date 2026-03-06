CORSAIR ra mắt hệ sinh thái linh kiện và thiết bị ngoại vi đột phá tại Computex 2026 Tại triển lãm Computex 2026, CORSAIR đã công bố loạt sản phẩm mới bao gồm ghế gaming TC80, quạt tản nhiệt iCUE LINK RX II và các mô-đun màn hình tùy biến. Những cải tiến này tập trung vào hiệu suất làm mát, tính thẩm mỹ cá nhân hóa và trải nghiệm công thái học cho người dùng chuyên nghiệp.

Tại sự kiện công nghệ COMPUTEX 2026, CORSAIR đã chính thức giới thiệu dải sản phẩm phần cứng thế hệ mới, đánh dấu bước tiến trong việc mở rộng danh mục giải pháp nội thất và làm mát máy tính. Các sản phẩm tiêu biểu bao gồm ghế gaming TC80, quạt tản nhiệt iCUE LINK RX II RGB, mô-đun màn hình LCD iCUE LINK 5 inch, cùng các tùy chọn màu sắc mới cho màn hình XENEON EDGE và phụ kiện vỏ máy FRAME 5000 Series.

Ghế gaming TC80: Tối ưu hóa trải nghiệm công thái học

Ghế gaming CORSAIR TC80 được thiết kế ưu tiên sự thoải mái và độ bền trong các phiên làm việc hoặc giải trí kéo dài. Sản phẩm sở hữu phần mặt ghế rộng, phẳng, sử dụng chất liệu vải thoáng khí kết hợp với các họa tiết điểm nhấn tinh tế. Hệ thống hỗ trợ người dùng bao gồm gối tựa cổ có thể tháo rời, chân đế thép hình sao và bộ ben hơi Class 4 đảm bảo tính ổn định cao.

Về khả năng điều chỉnh, TC80 cho phép ngả từ 90° đến 115° với độ căng có thể tùy biến. Phần tay kê dạng khớp nối thông minh giúp duy trì sự nâng đỡ ngay cả khi người dùng thay đổi tư thế ngả lưng. Sản phẩm đã vượt qua các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt như BIFMA X5.1 và EN 1335, cam kết độ bền lâu dài cho người sử dụng.

Quạt tản nhiệt iCUE LINK RX II RGB và công nghệ Magnetic Dome

Dòng quạt iCUE LINK RX II RGB thế hệ thứ hai được tối ưu hóa để vận hành êm ái nhưng vẫn đảm bảo áp suất tĩnh cao. Cánh quạt chống xoáy AirGuide giúp định hướng luồng khí chính xác qua các bộ két tản nhiệt và vỏ máy. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở bạc đạn từ tính Magnetic Dome, giúp giảm thiểu ma sát và tiếng ồn, đi kèm chế độ bảo hành lên đến 5 năm.

Đáng chú ý, cơ chế Zero RPM cho phép quạt dừng quay hoàn toàn khi hệ thống tải thấp. CORSAIR cũng giới thiệu khung quạt RX360 II RGB Unified Frame, tích hợp ba quạt 120mm vào một khối duy nhất, giúp tối giản quy trình lắp đặt khi chỉ cần sử dụng 4 ốc vít. Mỗi quạt được trang bị 8 bóng đèn LED RGB, có thể đồng bộ hóa hoàn toàn qua phần mềm iCUE.

Mô-đun màn hình LCD iCUE LINK 5 inch

Mô-đun màn hình LCD 5 inch là phụ kiện nâng cấp dành cho các bộ tản nhiệt nước AIO dòng TITAN II RX và TITAN RX. Màn hình sử dụng tấm nền IPS với độ phân giải 720x1280, độ sâu màu 24 bit và độ sáng đạt 500 cd/m². Thiết bị này không chỉ dùng để giám sát thông số hệ thống mà còn có thể hoạt động như một màn hình phụ trong môi trường Windows.

Sản phẩm áp dụng thiết kế CapSwap, cho phép lắp đặt nhanh chóng mà không cần dụng cụ chuyên dụng. Phía sau mô-đun còn tích hợp một quạt 70mm hỗ trợ làm mát khu vực VRM trên bo mạch chủ. Thiết bị có hai tùy chọn màu đen và trắng, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa thẩm mỹ của người dùng.

Tùy biến màn hình XENEON EDGE và vỏ máy FRAME 5000 Series

Dòng màn hình cảm ứng XENEON EDGE 14.5 inch được bổ sung hai phiên bản màu sắc mới là Crystal (trong suốt) và Smoke (bán trong suốt), tạo điểm nhấn thị giác độc đáo cho không gian làm việc.

Bên cạnh đó, CORSAIR cũng ra mắt phụ kiện mặt trước bằng gỗ tự nhiên cho dòng vỏ máy FRAME 5000 Series. Các tấm panel này được chế tác từ gỗ nguyên khối với hai kiểu thiết kế: thanh dọc hoặc họa tiết gợn sóng, giúp cân bằng giữa khả năng lưu thông luồng khí và vẻ ngoài sang trọng, phù hợp với nội thất văn phòng hiện đại.