Cory Barlog chính thức xác nhận dự án God of War mới về Kratos đang được phát triển Santa Monica Studio công bố tựa game God of War mới xoay quanh Kratos, kết nối trực tiếp với cốt truyện của phần game God of War: Laufey ra mắt năm 2027.

Tại sự kiện San Diego Comic-Con 2026, giám đốc sáng tạo Cory Barlog của Santa Monica Studio đã chính thức xác nhận một tựa game God of War chính bản mới dành riêng cho nhân vật Kratos đang trong quá trình sản xuất. Tác phẩm này đóng vai trò là mắt xích tiếp theo trong bộ ba game (trilogy) lấy đề tài thần thoại Bắc Âu và sẽ kết nối trực tiếp với phần game God of War: Laufey sắp ra mắt.

Kratos unleashing the Blades of Chaos in God of War Ragnarok

Mối liên kết chiến lược giữa God of War: Laufey và phần game tiếp theo

Dù cốt truyện của God of War: Laufey tập trung vào hành trình của nhân vật Faye qua thế giới bên kia Everywhen, Cory Barlog khẳng định toàn bộ nền tảng lịch sử và tình tiết diễn ra trong trò chơi này sẽ mở đường trực tiếp cho cuộc phiêu lưu kế tiếp của Kratos. Trong Laufey, Kratos tuy không phải là nhân vật điều khiển chính nhưng vẫn sẽ xuất hiện xuyên suốt mạch truyện.

Bên cạnh đó, dự án còn quy tụ dàn nhân sự nổi tiếng như đạo diễn game Ariel Lawrence, diễn viên lồng tiếng Christopher Judge (vai Kratos), Deborah Ann Woll, Perlina Lau và Jack Quaid. Trong đó, nhân vật khối lập phương màu xanh tên Phranque do Jack Quaid đảm nhận được tiết lộ là một mảnh ghép quan trọng đã được thiết kế từ những ngày đầu phát triển phiên bản tái khởi động (reboot) của chuỗi game.

Khả năng mở rộng sang Thần thoại Ai Cập và hệ sinh thái God of War

Đáng chú ý, diễn viên Christopher Judge chia sẻ rằng việc đưa Kratos bước vào thế giới Thần thoại Ai Cập sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để khép lại hành trình sự nghiệp của ông. Chi tiết này càng trở nên có cơ sở khi nữ thần Sekhmet của Ai Cập đã xuất hiện trong đoạn trailer giới thiệu lối chơi trước đó của God of War: Laufey với vai trò một đối thủ lớn.

Theo kế hoạch từ nhà sản xuất, God of War: Laufey sẽ chính thức phát hành độc quyền trên hệ máy PlayStation vào ngày 16 tháng 02 năm 2027. Sự xuất hiện của dự án mới về Kratos nằm trong lộ trình phát triển toàn diện của thương hiệu này, bao gồm bản làm lại (remake) của bộ ba phần game gốc và một dự án phim truyền hình live-action hợp tác cùng Amazon Prime Video.