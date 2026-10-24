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Coventry 0-1 Fulham: Fulham giành chiến thắng

Văn Thể24/10/2026 16:16

Coventry và Fulham cùng ở nhóm cuối bảng, mỗi điểm số đều rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Hai đội gặp nhau lúc 21h00 ngày 24/10/2026 tại Coventry Building Society Arena.

Coventry0 - 1FulhamKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Coventry tiếp đón Fulham.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Coventry 54% - 46% Fulham, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

  • 25'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Coventry 45% - 55% Fulham, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Shea Charles (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Coventry 36% - 64% Fulham, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Coventry 35% - 65% Fulham, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Coventry): Stephen Mfuni vào sân thay Bobby Thomas.

  • 62'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Coventry 34% - 66% Fulham, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 1 - 1.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Fulham): Sander Berge vào sân thay Hugo Larsson.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Coventry): Frank Onyeka vào sân thay Caleb Yirenkyi.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Coventry): Taiwo Awoniyi vào sân thay Sidiki Cherif.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Coventry): Ephron Mason-Clark vào sân thay Brandon Thomas-Asante.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Fulham): Rodrigo Muniz vào sân thay Gonzalo García.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Fulham): Cesar Palacios Perez vào sân thay Alex Iwobi.

  • 75'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Coventry 36% - 64% Fulham, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 1 - 2.

  • 80'BÀN THẮNG! Fulham (0-1)

    Phút 80': Oscar Bobb (Fulham) lập công (kiến tạo: Josh King). Tỷ số: 0 - 1.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Fulham): Kenny Tete vào sân thay Oscar Bobb.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Fulham): Tom Cairney vào sân thay Josh King.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': Antonee Robinson (Fulham) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Coventry): Gustavo Hamer vào sân thay Tatsuhiro Sakamoto.

  • 87'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Coventry 37% - 63% Fulham, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 6; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 2 - 2.

  • KTKết thúc: Coventry 0-1 Fulham

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 22:55 24/10/2026

Đội hình chính thức
Coventry
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Lampard
Fulham
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Álvaro Arbeloa
19
C. Rushworth
27
M. van Ewijk
4
B. Thomas
2
E. Pinnock
3
J. Dasilva
6
M. Grimes
8
Caleb Marfo Yirenkyi
7
T. Sakamoto
5
J. Rudoni
23
Thomas-Asante
49
S. Cherif
1
B. Leno
21
T. Castagne
22
Affengruber
3
C. Bassey
33
A. Robinson
15
H. Larsson
19
S. Charles
14
Oscar Bobb
24
Joshua King
17
A. Iwobi
7
Gonzalo García
Dự bị
Coventry
25 D. Bentley12 S. Mfuni20 Kesler-Hayden10 Mason-Clark16 F. Onyeka29 V. Torp38 G. Hamer14 T. Awoniyi34 Y. Gboho
Fulham
2 K. Tete5 J. Andersen16 S. Berge10 T. Cairney20 Manuel Ángel11 Kevin8 César Palacios9 Rodrigo Muniz23 B. Lecomte
Cập nhật đội hình lúc 20:32 24/10/2026
CoventryThống kêFulham
36%
Kiểm soát bóng
64%
13
Dứt điểm
12
2
Trúng đích
4
4
Phạt góc
6
9
Phạm lỗi
11
1
Việt vị
3
3
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Oscar Bobb
Oscar Bobb
Fulham
1 bàn
Joshua King
Joshua King
Fulham
1 kiến tạo · điểm 7.7
C. Bassey
C. Bassey
Fulham
Điểm 7.64
T. Castagne
T. Castagne
Fulham
Điểm 7.43
D. Affengruber
Affengruber
Fulham
Điểm 7.4
B. Leno
B. Leno
Fulham
Điểm 7.33

Coventry và Fulham cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên trận đấu lúc 21h00 ngày 24/10/2026 tại Coventry Building Society Arena mang ý nghĩa lớn với cả hai. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, và mỗi kết quả đều có thể thay đổi bức tranh cuộc đua trụ hạng.

Hai đội sát nhau trên bảng xếp hạng

Coventry đang đứng hạng 18 với 6 điểm. Ngay sát phía dưới là Fulham ở hạng 19 với 5 điểm. Cách biệt mong manh này khiến cuộc đối đầu mang tính quyết định về tâm lý lẫn cuộc đua điểm số.

Với đội chủ nhà, một chiến thắng sẽ giúp nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Với Fulham, ba điểm có thể giúp họ vượt lên trên Coventry ngay trong buổi chiều thi đấu này.

Phong độ: Coventry thiếu ổn định, Fulham nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Coventry thắng 2 trận và thua 3 trận. Đội bóng này vừa thua ở trận mới nhất, trước đó có hai trận thắng liên tiếp, còn hai trận cũ hơn đều thất bại. Chuỗi kết quả lên xuống cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Ngược lại, Fulham thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách thắng ở trận vừa qua và chỉ thua một lần trong cả chuỗi này. Khả năng giữ điểm của họ tốt hơn so với đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về Coventry

Ở hai lần gặp nhau gần nhất, Coventry thắng cả hai, Fulham chưa thắng trận nào. Đó là điểm cộng về mặt tinh thần cho đội chủ nhà trước một đối thủ đang có phong độ tốt hơn. Tuy nhiên, hai trận là một mẫu nhỏ, nên chưa đủ để coi đây là lợi thế chắc chắn.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội đang chịu áp lực lớn, nên sự cẩn trọng có thể lấn át tinh thần tấn công, nhất là ở giai đoạn đầu trận. Với Coventry, bài toán là tận dụng lợi thế sân nhà và dấu ấn trước Fulham để thoát khỏi chuỗi phong độ chập chờn. Fulham cần duy trì sự chắc chắn đã giúp họ hạn chế số trận thua, đồng thời tìm cách biến những trận hòa thành chiến thắng.

Kỷ luật trong những tình huống cố định, sự tập trung ở các thời điểm then chốt và khả năng giữ bình tĩnh khi áp lực tăng lên có thể quyết định trận đấu. Trong cuộc đua cách nhau chỉ 1 điểm, một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá đắt.

Nhận định

Fulham có phong độ gần đây tốt hơn và vừa giành chiến thắng. Coventry lại hơn về vị trí trên bảng xếp hạng, có lợi thế sân nhà và thắng cả hai lần chạm trán gần nhất. Hai yếu tố này giữ cho trận đấu ở thế cân bằng.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu trực tiếp mà cả hai đều không muốn thua. Nhiều khả năng đó sẽ là trận đấu giằng co, và chỉ cần một khoảnh khắc là đủ tạo ra khác biệt trong cuộc chiến trụ hạng.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Coventry · 2 thắng0 hòaFulham · 0 thắng
10/04/2022
Fulham
1 - 3
Coventry
COV
02/10/2021
Coventry
4 - 1
Fulham
COV
Coventry
5 trận gần nhất
BTTBB
7
Trận
2-0-5
T-H-B
6
Ghi (TB 0.9)
14
Thủng lưới
Fulham
5 trận gần nhất
TBHTH
7
Trận
1-2-4
T-H-B
7
Ghi (TB 1.0)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City7700+1221TTTTT
2Arsenal7601+618TTBTT
3Brighton7511+1816TTTTH
17Nottingham Forest8134-46HBBBT
18Coventry7205-86BTTBB
19Fulham7124-35TBHHB
20Sunderland7115-84BBBBH
Tình hình lực lượng
Coventry
A. Amenda (Calf Injury)
J. Eccles (Injury)
L. Woolfenden (Knee Injury)
H. Wright (Muscle Injury)
A. Amenda (Calf Injury)
J. Eccles (Injury)
L. Woolfenden (Knee Injury)
H. Wright (Muscle Injury)
Fulham
R. Sessegnon (Red Card)
R. Sessegnon (Red Card)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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