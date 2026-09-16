Coventry 1-3 Aston Villa: Aston Villa giành chiến thắng Trận so tài tại vòng 1/16 mang ý nghĩa sống còn khi Coventry chạm trán Aston Villa, nơi người thắng giành vé đi tiếp còn kẻ bại sẽ lập tức dừng bước sớm.

Coventry 1 - 3 Aston Villa Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Coventry tiếp đón Aston Villa.

7' BÀN THẮNG! Aston Villa (0-1) Phút 7': Tammy Abraham (Aston Villa) lập công (kiến tạo: George Hemmings). Tỷ số: 0 - 1.

12' Thay người Phút 12' (Coventry): Ethan Pinnock vào sân thay Aurele Amenda.

13' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Coventry 42% - 58% Aston Villa, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

23' Thẻ vàng Phút 23': Stephen Mfuni (Coventry) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Coventry 41% - 59% Aston Villa, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

26' Thẻ vàng Phút 26': Ross Barkley (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

27' BÀN THẮNG! Coventry (1-1) Phút 27': Victor Torp (Coventry) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Coventry 52% - 48% Aston Villa, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 0.

40' BÀN THẮNG! Aston Villa (1-2) Phút 40': Ross Barkley (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Ibrahim Mbaye). Tỷ số: 1 - 2.

43' Thẻ vàng Phút 43': Aaron Wan-Bissaka (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

45' Thay người Phút 45' (Aston Villa): Zion Suzuki vào sân thay Marco Bizot.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thẻ vàng Phút 46': Caleb Yirenkyi (Coventry) nhận thẻ vàng (Handball).

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Coventry 43% - 57% Aston Villa, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 4 - 2.

57' Thay người Phút 57' (Coventry): Loum Tchaouna vào sân thay Tatsuhiro Sakamoto.

58' Thay người Phút 58' (Coventry): Ellis Simms vào sân thay Sidiki Cherif.

59' BÀN THẮNG! Aston Villa (1-3) Phút 59': Tammy Abraham (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Ross Barkley). Tỷ số: 1 - 3.

64' Thay người Phút 64' (Aston Villa): Johan Manzambi vào sân thay John McGinn.

64' Thay người Phút 64' (Aston Villa): Emiliano Buendía vào sân thay Ibrahim Mbaye.

64' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Coventry 44% - 56% Aston Villa, dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 1 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 4 - 2.

69' Thay người Phút 69' (Aston Villa): Nicolas Jackson vào sân thay Tammy Abraham.

73' Thay người Phút 73' (Coventry): Frank Onyeka vào sân thay Caleb Yirenkyi.

73' Thay người Phút 73' (Coventry): Jake Bidwell vào sân thay Stephen Mfuni.

76' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Coventry 42% - 58% Aston Villa, dứt điểm 13 - 15 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 2 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 10, cứu thua 5 - 3.

79' Thay người Phút 79' (Aston Villa): Alysson Edward Franco da Rocha vào sân thay George Hemmings.

87' Thẻ vàng Phút 87': Frank Onyeka (Coventry) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Coventry 42% - 58% Aston Villa, dứt điểm 14 - 18 (trúng đích 5 - 9), phạt góc 2 - 9; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 15 - 11, cứu thua 6 - 4.

90' Thẻ vàng Phút 90': Emiliano Buendía (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Dissent).

KT Kết thúc: Coventry 1-3 Aston Villa Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 03:54 17/09/2026

Đội hình chính thức Coventry Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV F. Lampard Aston Villa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery 25 D. Bentley 24 A. Amenda 4 B. Thomas 12 S. Mfuni 22 Latibeaudiere 8 Caleb Marfo Yirenkyi 29 V. Torp 7 T. Sakamoto 38 G. Hamer 34 Y. Gboho 49 S. Cherif 40 M. Bizot 29 Wan-Bissaka 4 Harwood-Bellis 5 T. Mings 13 M. Ruggeri 26 L. Bogarde 6 R. Barkley 7 J. McGinn 19 I. Mbaye 53 George Hemmings 18 T. Abraham Dự bị Coventry 10 Mason-Clark 6 M. Grimes 21 J. Bidwell 16 F. Onyeka 2 E. Pinnock 9 E. Simms 17 L. Tchaouna 23 Thomas-Asante 13 B. Wilson Aston Villa 10 E. Buendía 2 M. Cash 17 A. Garnacho 11 N. Jackson 8 B. Kamara 44 J. Manzambi 3 V. Lindelöf 1 Z. Suzuki 47 Alysson Edward Cập nhật đội hình lúc 01:34 17/09/2026

Coventry Thống kê Aston Villa 45% Kiểm soát bóng 55% 14 Dứt điểm 18 5 Trúng đích 9 2 Phạt góc 9 17 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 2 6 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật T. Abraham Aston Villa 2 bàn R. Barkley Aston Villa 1 bàn · 1 kiến tạo V. Torp Coventry 1 bàn I. Mbaye Aston Villa 1 kiến tạo · điểm 7.7 George Hemmings Aston Villa 1 kiến tạo · điểm 7.33

Cuộc đối đầu giữa Coventry và Aston Villa tại vòng 1/16 là màn chạm trán mang tính chất định đoạt sinh tử: đội thắng sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi đối thủ thất bại sẽ phải dừng bước ngay lập tức. Tính chất loại trực tiếp khắc nghiệt biến từng phút giây trên sân vận động Coventry Building Society Arena trở thành một cuộc chiến cân não thực sự, nơi không có cơ hội sửa sai cho bất kỳ sai lầm nào.

Tính chất sinh tử tại vòng loại trực tiếp

Khác với các trận đấu tính điểm thông thường, thể thức loại trực tiếp tại vòng 1/16 đẩy cả Coventry lẫn Aston Villa vào tình thế không còn đường lùi. Trận đấu diễn ra vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trên sân Coventry Building Society Arena, nơi mọi toan tính chiến thuật đều phải đặt mục tiêu chiến thắng lên hàng đầu. Với tính chất một mất một còn, con đường duy nhất để tiếp tục hành trình là khuất phục đối phương trong thời gian thi đấu.

Điểm tựa phong độ và lợi thế sân nhà của Coventry

Coventry bước vào cuộc so tài quan trọng này với cú hích tinh thần đáng kể khi vừa giành thắng lợi ở trận đấu gần nhất. Kết quả khả quan này mang lại sự tự tin cần thiết cho toàn đội trước một thử thách lớn. Bên cạnh đó, việc được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Coventry Building Society Arena là điểm tựa vững chắc để Coventry nỗ lực kiểm soát thế trận và triển khai lối chơi.

Thử thách bản lĩnh trong thế trận một mất một còn

Về phía Aston Villa, chuyến làm khách tại vòng 1/16 đòi hỏi sự tập trung cao độ cùng khả năng chịu đựng áp lực tốt. Trong một trận cầu loại trực tiếp, sự thận trọng luôn được các huấn luyện viên đặt lên hàng đầu để tránh những đòn phản công chớp nhoáng. Đội bóng nào tận dụng thời cơ tốt hơn và duy trì sự tỉnh táo ở những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt sẽ nắm trong tay tấm vé bước tiếp vào vòng sau.

Coventry 5 trận gần nhất B B B T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 2 Thủng lưới Aston Villa 5 trận gần nhất B T H B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới