Coventry 3-2 Crystal Palace: Coventry giành chiến thắng Coventry đang thiếu hụt lực lượng trước trận tiếp Crystal Palace lúc 22:00 ngày 21/11/2026. Chủ nhà hạng 17, hơn đội khách hạng 20 đúng 2 điểm.

Coventry 3 - 2 Crystal Palace Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Coventry tiếp đón Crystal Palace.

5' BÀN THẮNG! Coventry (1-0) Phút 5': Taiwo Awoniyi (Coventry) lập công (kiến tạo: Jack Rudoni). Tỷ số: 1 - 0.

13' BÀN THẮNG! Crystal Palace (1-1) Phút 13': Yeremy Pino (Crystal Palace) lập công (kiến tạo: Jörgen Strand Larsen). Tỷ số: 1 - 1.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Coventry 55% - 45% Crystal Palace, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Coventry 54% - 46% Crystal Palace, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 0.

30' BÀN THẮNG! Coventry (2-1) Phút 30': Tatsuhiro Sakamoto (Coventry) lập công (kiến tạo: Jack Rudoni). Tỷ số: 2 - 1.

36' Thẻ vàng Phút 36': Adam Wharton (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Crystal Palace ép sân Cầm bóng: Coventry 41% - 59% Crystal Palace, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 1.

41' Thẻ vàng Phút 41': Frank James Lampard (Coventry) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Thay người Phút 45' (Coventry): Sidiki Cherif vào sân thay Taiwo Awoniyi.

45+1' BÀN THẮNG! Crystal Palace (2-2) Phút 45+1': Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace) lập công (kiến tạo: Yeremy Pino). Tỷ số: 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Crystal Palace ép sân Cầm bóng: Coventry 38% - 62% Crystal Palace, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 2 - 1.

61' Thẻ vàng Phút 61': Matt Grimes (Coventry) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Coventry 43% - 57% Crystal Palace, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 2 - 2.

70' Thay người Phút 70' (Coventry): Brandon Thomas-Asante vào sân thay Yann Gboho.

71' Thay người Phút 71' (Coventry): Gustavo Hamer vào sân thay Victor Torp.

71' Thay người Phút 71' (Coventry): Frank Onyeka vào sân thay Matt Grimes.

73' Thay người Phút 73' (Crystal Palace): Jefferson Lerma vào sân thay Quinten Timber.

73' Thay người Phút 73' (Crystal Palace): Jaydee Canvot vào sân thay Anan Khalaili.

74' Crystal Palace ép sân Cầm bóng: Coventry 41% - 59% Crystal Palace, dứt điểm 8 - 12 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 2 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 3 - 2.

75' Thẻ vàng Phút 75': Yeremy Pino (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Thay người Phút 79' (Crystal Palace): Eddie Nketiah vào sân thay Jörgen Strand Larsen.

79' Thay người Phút 79' (Crystal Palace): Evann Guessand vào sân thay Yeremy Pino.

85' BÀN THẮNG! Coventry (3-2) Phút 85': Dwight McNeil (Crystal Palace) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 3 - 2.

86' Crystal Palace ép sân Cầm bóng: Coventry 41% - 59% Crystal Palace, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 3 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 3 - 3.

89' Thay người Phút 89' (Crystal Palace): Dario Osorio vào sân thay Dwight McNeil.

KT Kết thúc: Coventry 3-2 Crystal Palace Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 23:57 21/11/2026

Đội hình chính thức Coventry Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Lampard Crystal Palace Sơ đồ 4-3-2-1 · HLV T. Frank 19 C. Rushworth 27 M. van Ewijk 4 B. Thomas 2 E. Pinnock 12 S. Mfuni 29 V. Torp 6 M. Grimes 7 T. Sakamoto 5 J. Rudoni 34 Y. Gboho 14 T. Awoniyi 1 D. Henderson 25 A. Khalaili 5 A. Disasi 26 C. Richards 3 T. Mitchell 23 Q. Timber 20 A. Wharton 18 D. Kamada 11 D. McNeil 10 Yeremy Pino 22 Strand Larsen Dự bị Coventry 25 D. Bentley 3 J. Dasilva 20 Kesler-Hayden 17 L. Tchaouna 16 F. Onyeka 38 G. Hamer 9 E. Simms 23 Thomas-Asante 49 S. Cherif Crystal Palace 29 E. Guessand 9 E. Nketiah 28 C. Doucouré 24 D. Osorio 19 W. Hughes 8 J. Lerma 33 B. Chilwell 6 J. Canvot 44 W. Benítez Cập nhật đội hình lúc 21:34 21/11/2026

Coventry Thống kê Crystal Palace 42% Kiểm soát bóng 58% 11 Dứt điểm 14 7 Trúng đích 5 4 Phạt góc 6 12 Phạm lỗi 14 3 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Strand Larsen Crystal Palace 1 bàn · 1 kiến tạo Yeremy Pino Crystal Palace 1 bàn · 1 kiến tạo T. Awoniyi Coventry 1 bàn T. Sakamoto Coventry 1 bàn J. Rudoni Coventry 2 kiến tạo · điểm 7.86 A. Khalaili Crystal Palace Điểm 7.21

Coventry đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Crystal Palace trên sân Coventry Building Society Arena lúc 22:00 ngày 21/11/2026. Trong một cuộc đua mà khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, việc xoay xở nhân sự có thể quyết định hướng đi của cả trận đấu.

Chủ nhà đối mặt bài toán nhân sự

Coventry hiện xếp hạng 17 với 9 điểm. Với vị trí sát nhóm cuối bảng, mỗi lựa chọn nhân sự của ban huấn luyện đều mang trọng lượng lớn. Khi lực lượng mỏng đi, chủ nhà buộc phải ưu tiên sự chắc chắn, giữ cấu trúc chặt chẽ và hạn chế những khoảng trống không cần thiết.

Lợi thế sân nhà vì thế càng đáng giá. Coventry cần tận dụng sự quen thuộc với mặt sân và sự cổ vũ của khán giả để bù đắp những thiếu hụt về người.

Phong độ: cả hai đều chập chờn

Trong 5 trận gần nhất, Coventry thắng 2 trận và thua 3 trận. Họ để thua ở trận mới nhất, nên cần một phản ứng tích cực để lấy lại nhịp độ. Chuỗi kết quả đan xen thắng thua cho thấy chủ nhà chưa tìm được sự ổn định.

Crystal Palace có hành trình khó khăn hơn. Đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó có trận thua mới nhất. Họ đang xếp hạng 20 với 7 điểm, kém Coventry 2 điểm.

Hai lần chạm trán gần nhất cân bằng

Trong hai lần gặp nhau gần đây, Coventry chưa thắng trận nào, hòa 1 trận và thua 1 trận trước Crystal Palace. Con số này chưa đủ để kết luận về xu hướng dài hạn, nhưng cho thấy Crystal Palace không phải đối thủ dễ bị khuất phục với chủ nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Coventry, trọng tâm là giữ sự cân bằng. Khi nhân sự thiếu hụt, việc kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai sót ở khu vực phòng ngự quan trọng hơn việc đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu.

Crystal Palace lại có động lực rõ ràng là thoát khỏi vị trí cuối bảng. Một trận thắng sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách, thậm chí vượt qua chủ nhà. Vì vậy, đội khách nhiều khả năng sẽ tìm cách khai thác những khoảng trống mà Coventry để lộ.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang cần điểm số. Coventry có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, nhưng bài toán lực lượng khiến họ khó chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Crystal Palace đang sa sút phong độ, song sức ép phải bứt lên có thể khiến họ chơi quyết liệt hơn.

Nhìn chung, trận đấu nghiêng về một thế cân bằng. Đội nào xử lý tốt hơn các chi tiết nhỏ và duy trì kỷ luật lâu hơn sẽ có nhiều cơ hội giành điểm.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Coventry · 0 thắng 1 hòa Crystal Palace · 1 thắng Coventry 1 - 1 Crystal Palace Hòa Crystal Palace 2 - 1 Coventry CP

Coventry 5 trận gần nhất B T B B T 10 Trận 3-0-7 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 19 Thủng lưới Crystal Palace 5 trận gần nhất B H B T B 10 Trận 2-1-7 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27 T T T T T 2 Brighton 10 7 1 2 +19 22 T T B T T 3 Manchester City 10 7 0 3 +8 21 B B B T T … 16 Nottingham Forest 10 2 3 5 -4 9 T B H B B 17 Coventry 10 3 0 7 -9 9 B T B B T 18 Manchester United 10 1 5 4 -5 8 H B B H H 19 Sunderland 10 2 2 6 -9 8 T B H B B 20 Crystal Palace 10 2 1 7 -14 7 B B B B T

Tình hình lực lượng Coventry ✚ A. Amenda (Calf Injury) ✚ J. Eccles (Ankle Injury) ✚ E. Mason-Clark (Knee Injury) ✚ L. Woolfenden (Knee Injury) ✚ H. Wright (Muscle Injury) ✚ B. Thomas (Calf Injury) ✚ C. Yirenkyi (Injury) Crystal Palace ✚ J. Mateta (Red Card) ✚ C. Riad (Knee Injury) ✚ J. Larsen (Ankle Injury) ✚ I. Sarr (Groin Injury) ✚ T. Tomiyasu (Calf Injury)