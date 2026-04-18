Coventry City trở lại Ngoại hạng Anh: Frank Lampard hồi sinh gã khổng lồ sau 25 năm Sau 9.113 ngày chờ đợi, Coventry City chính thức giành vé thăng hạng Ngoại hạng Anh nhờ bàn tay nhào nặn của Frank Lampard, chấm dứt một phần tư thế kỷ chìm trong khủng hoảng.

Chiến thắng tại sân Ewood Park trước Blackburn đã chính thức mở toang cánh cửa trở lại Ngoại hạng Anh cho Coventry City sau đúng 25 năm vắng bóng. Đây là kết quả của một hành trình hồi sinh kỳ diệu, từ những năm tháng đen tối nhất của lịch sử câu lạc bộ đến sự bùng nổ dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Chelsea, Frank Lampard.

Lampard tạo chiến tích cùng Coventry.

Từ bóng tối phá sản đến ánh sáng Ngoại hạng Anh

Đã 9.113 ngày trôi qua kể từ khi Coventry City phải xuống hạng vào năm 2001 sau trận thua Aston Villa. Trong khoảng thời gian đó, đội bóng biệt danh "Sky Blues" đã nếm trải đủ mọi cay đắng: rơi xuống tận giải hạng Tư, tuyên bố phá sản vào năm 2013 và thậm chí không có nổi một sân nhà ổn định.

Bước ngoặt lịch sử đến vào năm 2023 khi Doug King tiếp quản câu lạc bộ, chấm dứt kỷ nguyên cầm quyền đầy tranh cãi của Sisu. Với sự đầu tư bài bản và tầm nhìn mới, Coventry đã xây dựng lại từ đống đổ nát để thực hiện cú nhảy vọt ngoạn mục chỉ sau thời gian ngắn.

Dấu ấn chiến thuật và quản trị của Frank Lampard

Lampard tại dấu ấn tại Coventry.

Tiếp quản đội bóng vào tháng 11/2024, Frank Lampard nhanh chóng dập tắt những hoài nghi bằng cách mang đến một hào quang chiến thắng và phong cách quản trị hiện đại. Lampard không chỉ cải thiện chuyên môn mà còn biến trung tâm huấn luyện Sky Blue Lodge thành một ngôi nhà chung đúng nghĩa.

Tác động của ông thể hiện rõ qua sự thăng hoa của các cá nhân như Brandon Thomas-Asante, người đã ghi số bàn thắng gấp đôi mùa trước. Sự gần gũi của chủ sở hữu Doug King cùng sự nâng cấp về cơ sở hạ tầng đã thắt chặt tình đoàn kết, giúp đội bóng duy trì sự ổn định ngay cả trong những giai đoạn áp lực nhất của mùa giải.

Những thống kê khẳng định vị thế quân vương

Coventry thăng hạng Ngoại hạng Anh.

Hành trình thăng hạng của Coventry mùa này được bảo chứng bởi những con số thống kê ấn tượng. Dưới thời Lampard, đội bóng đã có 3 lần thiết lập chuỗi 5 trận thắng liên tiếp – một kỳ tích mà trong gần 100 năm trước đó, câu lạc bộ chỉ thực hiện được tổng cộng 5 lần.

Dù có thời điểm bị Middlesbrough cân bằng điểm số vào tháng Giêng, Coventry đã thể hiện bản lĩnh khi thắng 8 trong 13 trận cuối cùng. Đặc biệt, chiến thắng 3-1 trước chính đối thủ trực tiếp Middlesbrough đã khẳng định vị thế dẫn đầu của họ tại giải hạng Nhất.

Thành công lớn nhất của Lampard chính là thay đổi hoàn toàn tư duy bi quan của cộng đồng người hâm mộ sau nhiều thập kỷ thất vọng. Giờ đây, Coventry City không còn là đội bóng của những cuộc biểu tình hay nợ nần, mà chính thức trở lại là một thế lực sẵn sàng đương đầu với sự khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh.