Coventry của Lampard chạm tay vào Ngoại hạng Anh, kịch chiến suất thăng hạng trực tiếp còn lại Với 100% tỷ lệ thăng hạng theo dự báo của Opta, Coventry City của Frank Lampard đang đếm ngược ngày trở lại Premier League, bỏ xa cuộc đua khốc liệt giữa Ipswich và Millwall.

Coventry City đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường khi chỉ cần giành thêm 4 điểm trong 5 vòng đấu cuối để chắc chắn sở hữu tấm vé thăng hạng trực tiếp. Đoàn quân của HLV Frank Lampard có thể chính thức ăn mừng ngay tại sân nhà CBS Arena vào cuối tuần này nếu đánh bại Sheffield Wednesday, đồng thời các đối thủ bám đuổi tiếp tục sảy chân.

Coventry City và con số 100% từ siêu máy tính Opta

Dưới sự dẫn dắt của Frank Lampard, Coventry City đã lột xác mạnh mẽ để trở thành ứng viên số một cho chức vô địch Championship. Các chuyên gia thống kê của Opta thậm chí đã đưa ra dự đoán đầy tự tin rằng đội bóng này có 100% cơ hội thăng hạng. Đây là minh chứng cho sự ổn định và sức mạnh áp đảo mà "The Sky Blues" đã thể hiện suốt giai đoạn vừa qua.

Coventry của Lampard sáng cửa lên Ngoại hạng Anh

Dù nhận được những đánh giá tích cực, HLV Frank Lampard vẫn giữ thái độ thận trọng. Chia sẻ với BBC, ông nhấn mạnh: "Chúng tôi cần gạt bỏ mọi tiếng ồn bên ngoài và chỉ tập trung vào trận đấu trước mắt. Sự chuyên nghiệp là chìa khóa để hoàn tất mục tiêu này". Lời khẳng định này cho thấy quyết tâm duy trì sự tập trung tối đa của đội bóng vùng West Midlands trước khi cán đích.

Ipswich Town chiếm ưu thế trong cuộc đua tam mã

Trong khi tấm vé đầu tiên gần như đã nằm chắc trong tay Coventry, suất thăng hạng trực tiếp còn lại đang chứng kiến cuộc đối đầu nghẹt thở giữa Ipswich Town, Millwall và Middlesbrough. Hiện tại, Ipswich Town đang là đội nắm giữ lợi thế lớn nhất sau chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy bản lĩnh trước Birmingham.

Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này "The Tractor Boys" giành trọn 3 điểm sau khi bị dẫn trước, qua đó kéo dài mạch bất bại lên con số 8 và leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thách thức với thầy trò HLV Kieran McKenna là rất lớn khi họ phải đối mặt với lịch thi đấu "hành xác" - chơi 7 trận trong vòng vỏn vẹn 22 ngày.

Millwall và Middlesbrough hụt hơi trong giai đoạn quyết định

Ngược lại với sự thăng hoa của Ipswich, Millwall đã đánh mất quyền tự quyết sau trận thua bất ngờ 1-2 trước Norwich. Dù có bàn dẫn trước, nhưng sự thiếu tập trung ở những khoảnh khắc cuối cùng đã khiến "Sư tử" bị đẩy xuống vị trí thứ ba. HLV Alex Neil thừa nhận mỗi trận đấu lúc này đều là một cuộc chiến khốc liệt về cả thể lực lẫn tâm lý.

Ipswich Town đang bất bại ở 8 vòng Championship gần nhất

Trong khi đó, Middlesbrough của HLV Kim Hellberg đang rơi vào khủng hoảng phong độ trầm trọng. Trận hòa 2-2 trước Swansea City khiến đội bóng vùng Teesside chỉ có được 2 chiến thắng trong 10 trận gần nhất. Với việc kém Ipswich 4 điểm và thi đấu nhiều trận hơn, hy vọng thăng hạng trực tiếp của Boro đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Hull City và kịch bản Play-off

Ở nhóm dưới, Hull City dường như đã chấp nhận thực tế rằng tấm vé thăng hạng trực tiếp là quá xa vời. Sau khi cầm chân đội đầu bảng Coventry, HLV Sergej Jakirovic đang hướng đội bóng đến mục tiêu khả dĩ hơn là một vị trí trong nhóm dự Play-off. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của Norwich và Derby County, Hull City buộc phải duy trì sự ổn định nếu không muốn công sức cả mùa giải đổ sông đổ biển.

Cuộc đua thăng hạng tại Championship năm nay đang diễn ra như một bộ phim hành động với nhiều nút thắt bất ngờ. Coventry có thể là đội cán đích đầu tiên, nhưng cuộc chiến cho vị trí thứ hai chắc chắn sẽ còn nhiều kịch tính cho đến những giây phút cuối cùng của vòng đấu hạ màn.