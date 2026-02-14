CPI Mỹ tháng 1 dự kiến tăng 0,3% do hiệu ứng điều chỉnh giá đầu năm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ được dự báo duy trì đà tăng trong tháng 1 do doanh nghiệp điều chỉnh giá và tác động từ thuế quan, củng cố khả năng Fed giữ nguyên lãi suất.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 1 dự kiến tăng 0,3% so với tháng trước, tương đương mức tăng ghi nhận vào tháng 12. Xu hướng này phản ánh thói quen điều chỉnh giá định kỳ vào đầu năm của các doanh nghiệp và tác động từ các biện pháp thuế quan diện rộng, đồng thời tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì mức lãi suất hiện tại.

Dự báo biến động chỉ số CPI và hiệu ứng tháng 1

Theo khảo sát của Reuters, mức tăng CPI tháng 1 được kỳ vọng ở mức 0,3%, với các dự báo dao động trong khoảng 0,1%–0,4%. Ông Diego Anzoategui, chuyên gia kinh tế tại Morgan Stanley, nhận định rằng các doanh nghiệp thường có xu hướng tăng giá sau mùa mua sắm cuối năm. Mặc dù có các yếu tố điều chỉnh mùa vụ, lạm phát thực tế thường có xu hướng cao hơn trong tháng đầu năm so với các giai đoạn khác.

Đáng chú ý, tính trong 12 tháng đến hết tháng 1, CPI được dự báo tăng 2,5%, thấp hơn mức 2,7% của tháng 12. Sự hạ nhiệt theo năm này chủ yếu do "hiệu ứng nền cao" từ năm trước không còn được tính vào so sánh. Tuy nhiên, cả CPI và PCE hiện vẫn đang nằm trên mức mục tiêu 2% mà Fed đề ra.

Thị trường lao động ổn định và chính sách tiền tệ

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ vẫn cho thấy sự ổn định cần thiết để Fed duy trì lập trường thận trọng. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 1 đã giảm xuống mức 4,3% so với 4,4% của tháng 12, cùng với đà tăng trưởng việc làm được đẩy mạnh. Bối cảnh này cho phép cơ quan quản lý tiền tệ không cần vội vàng trong việc cắt giảm lãi suất.

Trong tháng trước, Fed đã giữ nguyên lãi suất điều hành qua đêm trong khoảng 3,50%–3,75%. Báo cáo lạm phát do Bộ Lao động Mỹ công bố tới đây sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà hoạch định chính sách đánh giá áp lực giá cả trong môi trường kinh tế mới.

Phân tích biến động theo nhóm hàng hóa

Diễn biến giá cả trong tháng 1 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm mặt hàng thiết yếu:

Thực phẩm và Năng lượng: Giá thực phẩm có khả năng tiếp tục tăng sau mức tăng 0,7% của tháng 12. Trong khi đó, giá xăng được kỳ vọng giảm nhẹ, nhưng chi phí điện dự kiến tăng do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI.

Giá thực phẩm có khả năng tiếp tục tăng sau mức tăng 0,7% của tháng 12. Trong khi đó, giá xăng được kỳ vọng giảm nhẹ, nhưng chi phí điện dự kiến tăng do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI. Hàng hóa tiêu dùng: Các đợt điều chỉnh giá thể hiện rõ ở nhóm thuốc kê đơn, bảo hiểm xe cơ giới, quần áo và nội thất. Đây là những lĩnh vực mà doanh nghiệp đang chuyển phần chi phí thuế quan sang người tiêu dùng.

Các đợt điều chỉnh giá thể hiện rõ ở nhóm thuốc kê đơn, bảo hiểm xe cơ giới, quần áo và nội thất. Đây là những lĩnh vực mà doanh nghiệp đang chuyển phần chi phí thuế quan sang người tiêu dùng. Dịch vụ: Chi phí thuê nhà và chăm sóc sức khỏe vẫn duy trì mức tăng tương đối cao, dù giá phòng khách sạn và vé máy bay có dấu hiệu hạ nhiệt sau cao điểm tháng 12.

Áp lực từ thuế quan và lạm phát lõi

Chỉ số CPI lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) được dự báo tăng 0,3% trong tháng 1, cao hơn mức 0,2% của tháng trước. Ông Andy Schneider, chuyên gia kinh tế cấp cao tại BNP Paribas, cho rằng khi nhu cầu tiêu dùng vẫn ổn định, doanh nghiệp chưa có động lực dừng việc chuyển giao chi phí thuế quan.

Ước tính các doanh nghiệp mới chỉ hấp thụ khoảng 40% chi phí thuế quan tăng thêm, phần còn lại tiếp tục tác động trực tiếp đến chỉ số lạm phát. Tính theo năm, CPI lõi dự kiến tăng 2,5% trong tháng 1, giảm nhẹ so với mức 2,6% của tháng trước đó nhờ hiệu ứng so sánh nền cao của năm 2025.