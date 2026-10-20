Cray Wanderers 1-1 Bedford Town: Hai đội chia điểm Bedford Town hành quân đến Flamingo Park với phong độ khó bị đánh bại: chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 21/10/2026.

Cray Wanderers 1 - 1 Bedford Town Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Cray Wanderers tiếp đón Bedford Town.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cray Wanderers 49% - 51% Bedford Town, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2.

17' BÀN THẮNG! Cray Wanderers (1-0) Phút 17': (Cray Wanderers) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

26' Cray Wanderers ép sân Cầm bóng: Cray Wanderers 59% - 41% Bedford Town, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 2.

40' Cray Wanderers ép sân Cầm bóng: Cray Wanderers 58% - 42% Bedford Town, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 2.

45' BÀN THẮNG! Bedford Town (1-1) Phút 45': (Bedford Town) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cray Wanderers 52% - 48% Bedford Town, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 3.

65' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cray Wanderers 54% - 46% Bedford Town, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 5.

77' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cray Wanderers 48% - 52% Bedford Town, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 5.

89' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cray Wanderers 52% - 48% Bedford Town, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 6.

KT Kết thúc: Cray Wanderers 1-1 Bedford Town Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:41 21/10/2026

Cray Wanderers Thống kê Bedford Town 48% Kiểm soát bóng 52% 5 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 1 5 Phạt góc 6

Bedford Town sẽ phải chứng tỏ bản lĩnh khi làm khách của Cray Wanderers trên sân Flamingo Park lúc 01h45 ngày 21/10/2026. Đội khách chỉ thua một trong năm trận gần nhất và hòa tới ba trận. Đó là nền tảng đáng chú ý cho một chuyến làm khách đầy thử thách.

Bedford Town khó bị đánh bại

Trong năm trận gần nhất, Bedford Town thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Con số nổi bật nhất là ba trận hòa, cho thấy đội bóng này thường giữ được sự chắc chắn và hiếm khi để thất bại kéo dài.

Trận gần đây nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Trước đó, Bedford Town thua một trận, rồi lấy lại thăng bằng bằng một chiến thắng và hai trận hòa. Đây là dấu hiệu của một tập thể biết phản ứng sau thất bại, phẩm chất rất cần cho một trận đấu trên sân đối phương.

Cray Wanderers: lợi thế sân nhà và phong độ nhỉnh hơn về chiến thắng

Chủ nhà có thành tích năm trận gần nhất là thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Xét riêng số trận thắng, Cray Wanderers nhỉnh hơn Bedford Town một trận. Họ cũng chỉ thua một lần, tương đương đối thủ.

Tuy nhiên, chuỗi kết quả của Cray Wanderers không hoàn toàn ổn định. Sau hai trận thắng liên tiếp, họ thua một trận rồi hòa ở lượt gần nhất. Nhịp độ ấy cho thấy đội bóng này chưa thể duy trì mạch kết quả tích cực dài hơn. Trên sân nhà, họ sẽ muốn lấy lại sự dứt khoát để biến lợi thế phong độ thành ba điểm.

Hai đội cùng mang tâm thế gỡ lại sau trận hòa

Điểm chung đáng chú ý là cả hai cùng hòa ở trận gần nhất và cùng thua ở trận ngay trước đó. Vì vậy, đây là cuộc gặp của hai đội đang tìm lại nhịp thắng, với những khác biệt nhỏ về phong độ.

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội cũng khép lại với kết quả hòa: Cray Wanderers thắng 0, hòa 1, Bedford Town thắng 0. Kết quả này gợi ý đây là cặp đấu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ thường quyết định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ của Bedford Town, nhiều khả năng đội khách sẽ ưu tiên sự chặt chẽ, hạn chế sai sót ở khu vực phòng ngự và chờ cơ hội để gây khó cho chủ nhà. Chỉ thua một trong năm trận gần nhất là minh chứng cho sự kỷ luật đó.

Ngược lại, Cray Wanderers cần chủ động hơn trước sân nhà. Họ có nhiều chiến thắng hơn trong chuỗi gần đây và cần tận dụng điều này để kiểm soát nhịp trận đấu, buộc đội khách phải rời khỏi vùng an toàn.

Nhận định

Hai đội có phong độ khá tương đồng, trong đó Cray Wanderers nhỉnh hơn về số trận thắng, còn Bedford Town nổi bật ở khả năng không thua. Lần gặp gần nhất kết thúc hòa càng củng cố cảm giác về một trận đấu cân bằng. Chuyến làm khách tại Flamingo Park sẽ là phép thử cho bản lĩnh của Bedford Town, trong khi Cray Wanderers phải chứng minh họ đủ sức biến lợi thế sân nhà thành kết quả cụ thể.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Cray Wanderers · 0 thắng 1 hòa Bedford Town · 0 thắng Bedford Town 0 - 0 Cray Wanderers Hòa

Cray Wanderers 5 trận gần nhất H B T T H 6 Trận 3-3-0 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới Bedford Town 5 trận gần nhất H B T H H 4 Trận 2-2-0 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới