Cremonese 1-1 Cittadella: Hai đội chia điểm Cremonese và Cittadella đều bước vào trận giao hữu sau chiến thắng gần nhất, nhưng lịch sử đối đầu đang nghiêng về Cremonese với 3 trận thắng trong 5 lần gần đây.

Cremonese 1 - 1 Cittadella Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Cremonese tiếp đón Cittadella.

25' BÀN THẮNG! Cremonese (1-0) Phút 25': F. Folino (Cremonese) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

82' BÀN THẮNG! Cittadella (1-1) Phút 82': (Cittadella) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

KT Kết thúc: Cremonese 1-1 Cittadella Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 23:52 29/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Cremonese vs Cittadella

Thời gian: 29/07/2026 22:00

Giải đấu: Giao hữu CLB

Hai đội cùng có khởi đầu tích cực

Cremonese và Cittadella cùng giành chiến thắng ở trận gần nhất. Đây là điểm chung đáng chú ý trước cuộc chạm trán, bởi cả hai đội đều có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định.

Tuy nhiên, dữ liệu phong độ được cung cấp chỉ ghi nhận một trận gần nhất của mỗi đội. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đánh giá xu hướng ổn định trong dài hơn hoặc so sánh chính xác khả năng duy trì phong độ của Cremonese và Cittadella.

Cremonese chiếm ưu thế trong đối đầu

Ở 5 lần gặp nhau gần nhất, Cremonese thắng 3 trận và hòa 2 trận. Cittadella không giành được chiến thắng nào trong chuỗi đối đầu này.

Xu hướng trên tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho Cremonese trước giờ bóng lăn. Dù vậy, đây là trận giao hữu và dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về đội hình, thời điểm của các lần gặp trước hay bối cảnh cụ thể của từng trận. Vì thế, lịch sử đối đầu nên được xem là một yếu tố tham khảo thay vì cơ sở duy nhất để đánh giá kết quả.

Điểm then chốt trước trận

Trọng tâm của cuộc đấu nằm ở cách hai đội chuyển hóa sự tự tin từ chiến thắng gần nhất vào màn trình diễn lần này. Cremonese có thể dựa vào thành tích đối đầu tích cực để nhập cuộc chủ động hơn, trong khi Cittadella cần tìm cách phá vỡ xu hướng không thắng trước đối thủ.

Do nguồn thông tin không nêu sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định chính xác cách bố trí nhân sự và những điểm nóng chiến thuật cụ thể. Nhận định vì vậy tập trung vào các dữ kiện chắc chắn: phong độ gần nhất của hai đội và cán cân đối đầu.

Nhận định Cremonese vs Cittadella

Cả Cremonese lẫn Cittadella đều có nền tảng thuận lợi khi vừa giành chiến thắng. Tuy nhiên, Cremonese đang sở hữu ưu thế rõ ràng hơn ở lịch sử đối đầu, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 lần gặp gần nhất.

Trận đấu được dự báo sẽ là cơ hội để hai đội kiểm chứng sự chuẩn bị và duy trì đà tích cực. Cremonese có lợi thế về tâm lý, còn Cittadella đứng trước thử thách phải cải thiện kết quả khi đối đầu đối thủ này. Dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Cremonese · 3 thắng 2 hòa Cittadella · 0 thắng Cremonese 2 - 2 Cittadella Hòa Cittadella 0 - 0 Cremonese Hòa Cremonese 3 - 0 Cittadella CRE Cremonese 2 - 1 Cittadella CRE Cittadella 1 - 2 Cremonese CRE

Cremonese 5 trận gần nhất T T B T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 0 Thủng lưới Cittadella 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới