Cristian Romero rời Tottenham: Cuộc đua giữa Inter Milan và Barcelona bùng nổ Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận trung vệ Cristian Romero sẽ chia tay Tottenham Hotspur sau kỳ World Cup 2026. Inter Milan và Barcelona đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Argentina.

Sau một kỳ World Cup 2026 đầy cảm xúc trên đất Mỹ, Mexico và Canada, tương lai của Cristian Romero tại Tottenham Hotspur cuối cùng đã đi đến hồi kết. Dù Argentina không thể bảo vệ ngôi vương khi để thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết, màn trình diễn cá nhân của Romero đã một lần nữa khẳng định vị thế của anh như một trong những trung vệ hàng đầu thế giới.

Lời xác nhận từ Fabrizio Romano

Theo thông tin mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, kế hoạch rời Bắc London của trung vệ sinh năm 1998 đã được vạch sẵn. Sau những năm tháng cống hiến cho "Gà trống" nhưng chưa thể chạm tay vào các danh hiệu lớn, Romero khao khát tìm kiếm một thử thách mới tại những đội bóng có khả năng cạnh tranh chức vô địch cao hơn.

Romero dự kiến sẽ rời Tottenham. Ảnh: Getty Images.

Ký giả người Ý chia sẻ: "Cristian Romero vừa trải qua trận chung kết World Cup cùng Argentina và đây là thời điểm cho những bước đi tiếp theo. Kế hoạch để anh rời Tottenham vẫn không thay đổi. Inter Milan đang dành sự quan tâm sát sao, trong khi Barcelona cũng rất muốn có sự phục vụ của trung vệ này".

Inter Milan và kế hoạch tái thiết hàng thủ

Tại Italy, Inter Milan đang coi Romero là mục tiêu chuyển nhượng số một. Đội bóng thành Milan đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải làm mới hàng phòng ngự sau sự rời đi của hai tượng đài Stefan de Vrij và Francesco Acerbi. Kinh nghiệm dày dặn của Romero tại Serie A trong màu áo Atalanta trước đây là yếu tố then chốt khiến HLV của Inter tin rằng anh sẽ không mất thời gian để thích nghi.

Sự quyết liệt, khả năng đọc tình huống và kỹ năng chơi chân của Romero được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho sơ đồ 3 trung vệ vốn là đặc sản của đội bóng áo xanh đen. Nếu thương vụ này thành công, Inter sẽ sở hữu một "hòn đá tảng" thực thụ để duy trì vị thế thống trị tại giải quốc nội.

Barcelona và rào cản tài chính

Ở phía đối diện, Barcelona cũng khao khát đưa Romero về Camp Nou để nâng cấp chất thép cho hàng thủ. Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalonia đang đối mặt với bài toán tài chính nan giải. Để có thể đáp ứng mức phí chuyển nhượng không hề rẻ cho một trung vệ đang ở độ chín của sự nghiệp, Barca buộc phải thanh lý ít nhất một hậu vệ trong đội hình hiện tại.

Cuộc đua giành chữ ký của nhà vô địch World Cup 2022 hứa hẹn sẽ còn nhiều biến số. Với việc danh sách các đội bóng quan tâm vẫn đang kéo dài, Tottenham chắc chắn sẽ yêu cầu một mức giá xứng đáng cho ngôi sao sáng giá nhất ở hàng phòng ngự của mình. Đối với Romero, mùa hè 2026 không chỉ là sự kết thúc của một hành trình tại London, mà còn là khởi đầu cho một chương mới đầy tham vọng tại những bến đỗ danh giá nhất châu Âu.