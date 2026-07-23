Cristian Romero trước bước ngoặt sự nghiệp: Rời Tottenham để chinh phục đỉnh cao châu Âu Khép lại World Cup 2026 cùng tuyển Argentina, trung vệ Cristian Romero quyết định rời Tottenham để gia nhập những đội bóng hàng đầu như Inter Milan hay Barcelona.

Thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 20/7 mang lại sự tiếc nuối lớn cho bóng đá Argentina, nhưng với cá nhân Cristian Romero, giải đấu trên đất Bắc Mỹ lại là sân khấu khẳng định đẳng cấp hàng đầu. Ở tuổi 28, thủ lĩnh hàng phòng ngự của Tottenham Hotspur đang đứng trước bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp khi chuẩn bị chia tay đội bóng thành London để tìm kiếm bến đỗ tầm cỡ hơn.

Theo nguồn tin từ TyC Sports, trung vệ người Argentina không còn nguyện vọng tiếp tục cống hiến cho Tottenham. Dù đang đảm nhận tấm băng đội trưởng và đóng vai trò mắt xích không thể thay thế nơi hàng thủ, Romero khát khao cạnh tranh những danh hiệu lớn. Trong quá khứ, ngôi sao này từng vài lần đứng trước cơ hội chuyển nhượng nhưng các bên không tìm được tiếng nói chung. Lần này, vị thế gia tăng sau kỳ World Cup thành công giúp anh chủ động hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Inter Milan dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký

Trong số các đội bóng quan tâm, Inter Milan là cái tên quyết liệt nhất. Đại diện Serie A đã chính thức khởi động các cuộc đàm phán nhằm đưa nhà vô địch World Cup 2022 trở lại bóng đá Italia. Ban lãnh đạo Inter đánh giá Romero là sự bổ sung tối ưu cho hệ thống phòng ngự nhờ lối chơi quyết liệt, khả năng đọc tình huống thông minh và kinh nghiệm chinh chiến dạn dạn.

Yếu tố môi trường hoàn toàn ủng hộ thương vụ này. Romero từng có giai đoạn thi đấu thành công trong màu áo Genoa và Atalanta, giúp anh không mất thời gian hòa nhập nếu tái xuất tại Serie A. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của tiền đạo Lautaro Martinez – đội trưởng Inter và là đồng đội thân thiết ở tuyển Argentina – được xem là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy quá trình thương thảo diễn ra thuận lợi.

Sự quan tâm chiến lược từ Barcelona

Bên cạnh Inter Milan, Barcelona cũng đưa Romero vào tầm ngắm. HLV Hansi Flick đánh giá cao mẫu trung vệ có tư duy chơi bóng hiện đại, dũng mãnh và có khả năng phát triển bóng từ tuyến dưới như ngôi sao người Argentina. Đáng chú ý, đội chủ sân Camp Nou thậm chí đặt đánh giá chuyên môn của Romero cao hơn trung vệ Alessandro Bastoni.

Tuy nhiên, thương vụ này vẫn phụ thuộc vào những biến động nhân sự tại xứ Catalonia. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ Barcelona chưa đưa ra đề nghị chính thức ngay lập tức. Đội bóng Tây Ban Nha coi Romero là phương án ưu tiên hàng đầu trong trường hợp họ chia tay một số trung vệ hiện có trong đội hình.

Bước ngoặt tầm vóc của một trung vệ hàng đầu

Màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026 đã thay đổi hoàn toàn vị thế của Cristian Romero. Từ một trụ cột gánh vác hàng thủ tại Tottenham, ngôi sao 28 tuổi hiện đứng trước cơ hội khoác áo những câu lạc bộ danh giá bậc nhất thế giới. Việc chuyển sang một đội bóng có tiềm lực cạnh tranh chức vô địch UEFA Champions League sẽ là bước tiến hợp lý để Romero khẳng định giá trị bản thân ở giai đoạn chín nhất của sự nghiệp.