Cristiano Ronaldo bật khóc trong ngày cùng Al Nassr vô địch Saudi Pro League ở tuổi 41 Siêu sao Cristiano Ronaldo lập cú đúp đưa Al Nassr tới ngôi vương Saudi Pro League, đánh dấu chức vô địch quốc gia đầu tiên của anh kể từ năm 2020 tại Ý.

Trong bóng đá đỉnh cao, vinh quang thường được đo đếm bằng những khối kim loại quý, nhưng tại Riyadh đêm qua, giá trị của nó nằm ở những giọt nước mắt của một huyền thoại. Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo một lần nữa chứng minh rằng khát khao chiến thắng trong anh chưa bao giờ nguội lạnh khi chính thức cùng Al Nassr đăng quang tại Saudi Pro League.

Màn trình diễn rực sáng của người thủ lĩnh

Trận đấu quyết định ở vòng cuối cùng chứng kiến một Al Nassr hừng hực khí thế trước Damac Club. Không nằm ngoài dự đoán, Cristiano Ronaldo tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của đội nhà. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã thể hiện bản năng sát thủ thượng thừa bằng cú đúp bàn thắng, trực tiếp ấn định thắng lợi thuyết phục 4-1.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn chính thức đưa Al Nassr lên ngôi vương, chấm dứt 6 năm dài đằng đẵng chờ đợi danh hiệu quốc nội. Với cá nhân Ronaldo, đây là lần đầu tiên anh được nâng cao cúp vô địch quốc gia kể từ sau mùa giải 2020 cùng Juventus tại Serie A. Sự giải tỏa về mặt tâm lý sau chuỗi ngày nỗ lực không ngừng nghỉ tại Trung Đông đã khiến CR7 không thể kìm nén được cảm xúc, anh đổ gục xuống sân và bật khóc ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Sự thống trị tuyệt đối của các con số thống kê

Nhìn lại hành trình của Ronaldo tại Saudi Arabia, có thể thấy đây là một câu chuyện về sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Gia nhập giải đấu vào đầu năm 2023, anh không mất nhiều thời gian để thích nghi và trở thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự.

Về phương diện cá nhân, Ronaldo đã thể hiện hiệu suất ghi bàn đáng nể qua từng mùa giải:

Mùa giải 2023/24: Thống trị danh hiệu Vua phá lưới với 35 bàn thắng.

Mùa giải 2024/25: Tiếp tục duy trì phong độ cao với 25 pha lập công.

Tổng thể: Góp công lớn giúp Al Nassr từ vị thế liên tục cán đích ở vị trí á quân trở thành nhà vô địch tuyệt đối.

Việc liên tục lỗi hẹn với các danh hiệu trong hai mùa giải đầu tiên từng là áp lực nặng nề đối với một cầu thủ đã sở hữu 5 chức vô địch Champions League. Do đó, chức vô địch Saudi Pro League lần này được xem là lời khẳng định đanh thép cho giá trị của anh ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Hướng tới kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại World Cup

Ngay sau khi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu tại cấp câu lạc bộ, Cristiano Ronaldo đã lập tức chuyển sự tập trung sang mục tiêu vĩ đại tiếp theo: World Cup. Giải đấu lớn nhất hành tinh dự kiến khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11 tháng 6 tới đây.

Với việc chính thức có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup. Đây là một cột mốc mà ngay cả đại kình địch Lionel Messi cũng đang nỗ lực để san bằng cùng đội tuyển Argentina. Hiện tại, Ronaldo vẫn đang nắm giữ kỷ lục là cầu thủ duy nhất ghi bàn tại 5 kỳ World Cup khác nhau, và giải đấu tới sẽ là cơ hội để anh tiếp tục nới rộng những giới hạn của bản thân.

Có thể thấy, chức vô địch tại Saudi Arabia không chỉ là một danh hiệu, mà còn là liều thuốc tinh thần quan trọng giúp Ronaldo có được tâm lý tốt nhất trước khi bước vào chiến dịch chinh phục thế giới cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của mình.