Cristiano Ronaldo chính thức trở thành Đại sứ Thương hiệu toàn cầu của Dreame Technology Mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Dreame và Cristiano Ronaldo với thông điệp "Dreame to Win" đánh dấu bước tiến mới trong việc định nghĩa chuẩn mực sống cao cấp thông qua công nghệ AI.

Dreame Technology, thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực thiết bị gia dụng thông minh, vừa chính thức công bố siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo là Đại sứ Thương hiệu toàn cầu. Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một chiến dịch truyền thông mà còn là sự giao thoa giữa tinh thần kỷ luật thép của một vận động viên huyền thoại và khát vọng dẫn đầu về công nghệ đột phá.

Sự cộng hưởng giữa công nghệ AI và tinh thần chuyên nghiệp

Hợp tác giữa Dreame và Cristiano Ronaldo được xây dựng dựa trên triết lý chung về sự xuất chúng. Trong khi Ronaldo nổi tiếng với sự bền bỉ và hiệu suất thi đấu đỉnh cao, Dreame đã khẳng định vị thế thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về động cơ tốc độ cao và hệ sinh thái nhà thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông qua sự đồng hành này, Dreame muốn truyền tải thông điệp về tầm vóc quốc tế và tham vọng chiếm lĩnh phân khúc gia dụng cao cấp. Việc lựa chọn một biểu tượng toàn cầu như Ronaldo phản ánh nỗ lực của thương hiệu trong việc nâng cao giá trị cuộc sống cho người dùng khắp thế giới.

Chiến dịch "Dreame to Win": Tái định nghĩa phong cách sống hiện đại

Thông điệp cốt lõi của lần hợp tác này là "Dreame to Win". Đây là lời khẳng định về việc sử dụng công nghệ như một công cụ đắc lực giúp người dùng tối ưu hóa thời gian, từ đó tập trung chinh phục những mục tiêu cá nhân. Dreame không chỉ cung cấp các thiết bị làm sạch mà còn hướng tới việc xây dựng một phong cách sống thông minh, nơi mọi tiện nghi đều được cá nhân hóa.

Chia sẻ về vai trò mới, Cristiano Ronaldo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn những đối tác có cùng cam kết về chất lượng đẳng cấp cao nhất. Anh cho rằng các giải pháp đổi mới từ Dreame thực sự mang lại hiệu năng vượt trội, hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của những gia đình hiện đại.

Hệ sinh thái sản phẩm cao cấp trong tầm nhìn chiến lược

Hình ảnh của Cristiano Ronaldo sẽ gắn liền với các dòng sản phẩm chủ lực của Dreame trên quy mô toàn cầu. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số và mức độ nhận diện thương hiệu tại nhiều thị trường trọng điểm, bao gồm cả Việt Nam.

Các nhóm sản phẩm chiến lược trong khuôn khổ hợp tác này bao gồm:

Giải pháp làm sạch thông minh: Robot hút bụi, máy lau sàn đa năng cho khu vực trong nhà và ngoài trời.

Thiết bị chăm sóc cá nhân: Các dòng máy sấy tóc và thiết bị tạo kiểu ứng dụng động cơ tốc độ cao.

Thiết bị nhà bếp và gia dụng cao cấp: Các sản phẩm tối ưu hóa trải nghiệm nấu nướng và tiện ích gia đình.

Việc liên tục ra mắt các sản phẩm đột phá như robot Mova G30 Pro hay các dòng X60 Ultra cho thấy Dreame đang hiện thực hóa cam kết mang công nghệ tương lai vào không gian sống hiện tại. Với sự góp mặt của Ronaldo, thương hiệu đang tự tin thiết lập những chuẩn mực mới về sự tiện nghi và đẳng cấp trong ngành gia dụng thông minh.