Cristiano Ronaldo cùng Al Nassr vô địch Saudi Pro League 2025/26 Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo tỏa sáng với cú đúp giúp Al Nassr đăng quang giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, đánh dấu danh hiệu quốc nội thứ 8 trong sự nghiệp lẫy lừng.

Sau hành trình 3 năm rưỡi đầy biến động tại Trung Đông, Cristiano Ronaldo cuối cùng đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch Saudi Pro League (SPL) mùa giải 2025/26 cùng Al Nassr. Trong một đêm kịch tính tại thành phố Riyadh, siêu sao người Bồ Đào Nha không chỉ khẳng định giá trị chuyên môn mà còn giải tỏa những áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai kể từ khi gia nhập đội bóng vùng Vịnh.

Những nỗ lực của Ronaldo tại Al Nassr đã được đền đáp.

Khoảnh khắc bùng nổ tại Riyadh

Cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa này duy trì sự kịch tính đến tận vòng đấu cuối cùng. Al Nassr bước vào trận gặp Damac với nhiệm vụ phải thắng để duy trì khoảng cách 2 điểm mong manh trước kình địch Al Hilal. Trong khi Al Hilal hoàn thành mục tiêu bằng chiến thắng 1-0 trước Al Fayha, sự chú ý dồn về phía Ronaldo và các đồng đội.

Tại Riyadh, CR7 đã chứng minh vì sao anh vẫn là biểu tượng của sự bền bỉ. Siêu sao người Bồ Đào Nha tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, trong đó có một siêu phẩm đá phạt trực tiếp găm thẳng vào góc lưới. Những giọt nước mắt đã rơi sau khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Ở tuổi 41, đây là danh hiệu vô địch quốc gia thứ 8 trong sự nghiệp kéo dài 24 năm của Ronaldo, trải dài qua 5 quốc gia khác nhau từ Anh, Tây Ban Nha, Ý cho đến Saudi Arabia.

Vượt qua những tranh cãi về trọng tài

Chặng đường lên ngôi của Al Nassr không hề bằng phẳng khi liên tục đối mặt với những cáo buộc về sự ưu ái từ phía ban tổ chức. Xuyên suốt mùa giải, đội bóng của Ronaldo đã được hưởng tới 11 quả phạt đền – con số cao nhất giải đấu. Điều này làm dấy lên những "thuyết âm mưu" về tính minh bạch của giải đấu.

Đáng chú ý, vào tháng 4, các cầu thủ Al Ahli từng công khai phản đối sau khi bị từ chối những tình huống phạt đền rõ ràng. Tiền vệ Galeno của Al Ahli thậm chí đã viết trên mạng xã hội X: "Hãy trao cúp cho họ đi, đó là điều họ muốn. Họ muốn trao danh hiệu cho một cá nhân duy nhất, đó là sự thiếu tôn trọng đối với các câu lạc bộ còn lại".

Đáp lại những làn sóng chỉ trích, ông Jesus Arroyo, cố vấn Giám đốc điều hành SPL, cho rằng sai sót của trọng tài là một phần của bóng đá toàn cầu. Ông khẳng định các trọng tài đã làm tốt công việc của mình trong một giải đấu có tính cạnh tranh và áp lực cao như hiện tại.

Sự chuyển mình của Saudi Pro League và cột mốc 1.000 bàn thắng

Ronaldo tiếp tục chinh phục đỉnh cao dù đã 41 tuổi.

Chức vô địch này cũng giúp Cristiano Ronaldo cán mốc 973 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Mục tiêu chinh phục cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng đang trở nên gần hơn bao giờ hết khi hợp đồng của anh với Al Nassr còn thời hạn đến năm 2027. Điều này cũng mở ra cơ hội để tiền đạo 41 tuổi góp mặt tại kỳ World Cup 2026 sắp tới.

Bên cạnh yếu tố cá nhân, sự hiện diện của Ronaldo đã góp phần thay đổi diện mạo bóng đá Saudi Arabia. SPL hiện đang tiến hành tư nhân hóa mạnh mẽ với các quy định tài chính nghiêm ngặt, tương tự như Luật công bằng tài chính (PSR) của Ngoại hạng Anh. Việc thu hút được những ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp như Theo Hernandez hay Mateo Retegui cho thấy SPL đã thoát khỏi mác "viện dưỡng lão" để trở thành một điểm đến cạnh tranh thực thụ.

Nhìn chung, chức vô địch Saudi Pro League 2025/26 không chỉ là một danh hiệu, mà còn là lời khẳng định cho tầm ảnh hưởng và tính chuyên nghiệp của Cristiano Ronaldo. Anh không đến Saudi Arabia để dưỡng già, mà để thiết lập những tiêu chuẩn mới cho bóng đá khu vực.