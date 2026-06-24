Cristiano Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha phô diễn sức mạnh trước Uzbekistan Cristiano Ronaldo chính thức thông nòng tại World Cup 2026 với cú đúp đẳng cấp, trong khi Nuno Mendes chiếm trọn tâm điểm bằng màn trình diễn công thủ toàn diện giúp Bồ Đào Nha đánh bại Uzbekistan.

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã có một màn trình diễn áp đảo trước Uzbekistan tại vòng bảng World Cup 2026. Tâm điểm của trận đấu không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo – người đã dập tắt mọi hoài nghi về tuổi tác bằng hai pha lập công mẫu mực. Tuy nhiên, về mặt chiến thuật, sự bùng nổ của Nuno Mendes mới là chìa khóa giúp đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez vận hành trơn tru.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa Nuno Mendes và Joao Felix

Một trong những điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý nhất là cách Joao Felix di chuyển. Việc tiền đạo này thường xuyên bó vào trung lộ đã mở ra khoảng không gian mênh mông bên hành lang cánh trái cho Nuno Mendes. Hậu vệ thuộc biên chế PSG đã tận dụng triệt để cơ hội này để thực hiện những pha leo biên đầy tốc độ, gây áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương.

Nuno Mendes (8.6 điểm): Việc Joao Felix có xu hướng bó vào trung lộ giúp Mendes thoải mái leo biên dâng cao. Không chỉ trực tiếp ghi tên lên bảng tỷ số bằng siêu phẩm đá phạt nhân đôi cách biệt, hậu vệ của PSG còn thể hiện nguồn thể lực sung mãn cùng khả năng lùi về bọc lót phòng ngự cực kỳ ấn tượng.

Cristiano Ronaldo: Đẳng cấp là vĩnh cửu

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn cho thấy bản năng sát thủ đáng nể. Hai bàn thắng của anh không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn là lời khẳng định vị thế tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Bên cạnh đó, sự hiện diện của anh trên sân luôn thu hút ít nhất hai hậu vệ đối phương, tạo điều kiện cho các đồng đội như Bruno Fernandes hay Nuno Mendes có thêm khoảng trống để dứt điểm.

Cristiano Ronaldo (8.3 điểm): Ngôi sao 41 tuổi dập tắt mọi hoài nghi bằng hai pha dứt điểm mẫu mực để chính thức mở tài khoản tại giải đấu năm nay. Anh cũng cho thấy sự tinh quái khi thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng thủ đối phương trong tình huống sút phạt thành bàn của Mendes.

Phân tích phong độ các vị trí chủ chốt

Hàng tiền vệ của Bồ Đào Nha đã có một ngày làm việc hiệu quả khi kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Bruno Fernandes tiếp tục đóng vai trò "kiến trúc sư" trong các đợt lên bóng, trong khi những cầu thủ trẻ như Joao Neves hay Vitinha đảm bảo sự an toàn và nhịp độ cho đội nhà.

Bruno Fernandes (7.9 điểm): Bỏ qua một vài pha xử lý thiếu cảm giác ở đầu trận, ngôi sao của Manchester United nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp. Pha đột phá dũng mãnh cùng đường kiến tạo dọn cỗ để Ronaldo hoàn tất cú đúp là điểm nhấn lớn nhất.

Ở hàng phòng ngự, sự trở lại của Ruben Dias mang đến sự an tâm tuyệt đối. Anh cùng với Diogo Costa đã vô hiệu hóa hoàn toàn các nỗ lực phản công yếu ớt từ phía Uzbekistan.

Ruben Dias (7.4 điểm): Đánh dấu sự trở lại đội hình xuất phát bằng phong thái đĩnh đạc thường thấy. Trung vệ sinh năm 1997 dễ dàng hóa giải các đợt lên bóng yếu ớt từ hàng công Uzbekistan để bảo toàn mành lưới cho đội nhà.

Chi tiết điểm số các cầu thủ khác:

Diogo Costa (7.8): Thi đấu chắc chắn, làm chủ không gian vòng cấm tốt.

Thi đấu chắc chắn, làm chủ không gian vòng cấm tốt. Raphael Veiga (7.3): Chơi điềm tĩnh, tròn vai dù phải nhận một thẻ vàng.

Chơi điềm tĩnh, tròn vai dù phải nhận một thẻ vàng. Joao Felix (7.1): Di chuyển thông minh nhưng cần cải thiện thước ngắm trong các pha dứt điểm.

Di chuyển thông minh nhưng cần cải thiện thước ngắm trong các pha dứt điểm. Joao Neves (7.0): Cần mẫn và năng nổ ở khu vực giữa sân.

Cần mẫn và năng nổ ở khu vực giữa sân. Vitinha (6.9): Hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tiết nhịp độ trận đấu.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tiết nhịp độ trận đấu. Joao Cancelo (6.8): Có một kiến tạo nhưng đôi khi xử lý bóng rườm rà.

Có một kiến tạo nhưng đôi khi xử lý bóng rườm rà. Pedro Neto (6.5): Ngày thi đấu mờ nhạt, thiếu sự sắc bén cần thiết.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp Bồ Đào Nha xây dựng sự tự tin lớn cho những vòng đấu tiếp theo. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Ronaldo và sức trẻ của những Mendes hay Neves, Selecao châu Âu đang cho thấy họ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.