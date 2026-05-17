Cristiano Ronaldo từ chối nhận huy chương sau thất bại của Al Nassr tại chung kết cúp châu Á Siêu sao Cristiano Ronaldo gây tranh cãi khi bỏ vào đường hầm và không tham dự lễ trao giải sau trận thua 0-1 của Al Nassr trước Gamba Osaka tại AFC Champions League Two.

Giấc mơ lên ngôi tại đấu trường châu lục của Cristiano Ronaldo và Al Nassr đã chính thức khép lại sau thất bại tối thiểu trước Gamba Osaka. Trận chung kết AFC Champions League Two diễn ra tại Riyadh chứng kiến sự bế tắc của đại diện Saudi Pro League dù sở hữu đội hình toàn sao.

Nỗi thất vọng tại Riyadh

Bước vào trận đấu với quyết tâm cao, tuy nhiên Al Nassr sớm phải nhận gáo nước lạnh ở phút 30. Deniz Hummet ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Gamba Osaka vươn lên dẫn trước. Trong suốt thời gian còn lại, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đã tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành đối phương nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đại diện Nhật Bản.

Cristiano Ronaldo không nhận huy chương sau trận thua của Al Nassr.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về phía thủ quân của Al Nassr. Siêu sao 41 tuổi không giấu được sự tức giận và thất vọng. Thay vì ở lại để thực hiện các nghi thức sau trận đấu, Ronaldo đã đi thẳng vào đường hầm, bỏ mặc các đồng đội đơn độc trong lễ trao giải.

Hành động gây tranh cãi của thủ quân Al Nassr

Đáng chú ý, cựu chân sút Manchester United đã từ chối xuất hiện trong lễ nhận huy chương á quân. Hành động này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Nhiều quan điểm cho rằng với tư cách là đội trưởng, Ronaldo cần thể hiện bản lĩnh và sự chuyên nghiệp ngay cả trong thất bại, thay vì bỏ rơi tập thể vào thời điểm nhạy cảm.

Thất bại này một lần nữa khiến Ronaldo đối diện với nguy cơ về một mùa giải trắng tay. Tuy nhiên, cánh cửa vô địch vẫn đang rộng mở với Al Nassr tại giải quốc nội. Hiện tại, họ đang dẫn đầu Saudi Pro League với khoảng cách 2 điểm so với đối thủ trực tiếp Al-Hilal.

Cơ hội giải cơn khát danh hiệu

Trước đó, Al Nassr từng lỡ cơ hội bứt phá tại giải vô địch quốc gia khi thủ thành Bento phản lưới nhà ở phút 90+8 trong trận hòa 1-1 với Al-Hilal. Những áp lực về danh hiệu dường như đang đè nặng lên vai siêu sao người Bồ Đào Nha khi anh đã không giành được chức vô địch quốc gia nào kể từ năm 2020.

Vào cuối tuần này, cuộc chạm trán với Damac Club sẽ là cơ hội để Al Nassr củng cố ngôi đầu bảng. Một chiến thắng lúc này không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp xoa dịu nỗi đau mất cúp châu lục và giải tỏa tâm lý cho cá nhân Ronaldo trước khi bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải.