Cristiano Ronaldo và cái ôm tiễn biệt Luka Modric tại World Cup 2026 Sau chiến thắng 2-1 kịch tính của Bồ Đào Nha tại Toronto, Cristiano Ronaldo đã dành những cử chỉ an ủi đầy xúc động cho Luka Modric trong ngày tiền vệ tài hoa này chính thức khép lại hành trình World Cup.

Toronto đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của World Cup 2026 tại vòng 32 đội. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bảng điện tử hiện tỷ số 2-1 nghiêng về phía Bồ Đào Nha, cũng là lúc hành trình của "Thế hệ vàng" Croatia chính thức dừng lại. Giữa sự hân hoan của người chiến thắng và nỗi đau của kẻ bại trận, một hình ảnh đẹp về tinh thần thể thao đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông toàn cầu.

Vũ điệu cuối cùng đầy bi tráng của Luka Modric

Luka Modric, người đội trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Croatia, đã không thể kìm nén được những giọt nước mắt. Ở tuổi 40, tiền vệ tài hoa này hiểu rằng đây rất có thể là lần cuối cùng anh được sải bước trên sân khấu danh giá nhất hành tinh. Những nỗ lực không mệt mỏi của "Vatreni" trong suốt 90 phút thi đấu tại Toronto đã không thể giúp họ lật ngược thế cờ trước một Bồ Đào Nha bản lĩnh và thực dụng hơn.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Modric đã gục xuống sân cỏ. Anh dành ít phút để tri ân những người hâm mộ Croatia đã lấp đầy các khán đài, những người đã không ngừng hô vang tên anh dù kết quả không như mong đợi. Đó là sự khép lại của một chương sử hào hùng mà Modric là nhân vật chính, từ vị trí Á quân năm 2018 đến hạng Ba năm 2022.

Cử chỉ đẹp Ronaldo dành cho Modric. Ảnh: X.

Tình bạn vượt lên trên ranh giới thắng thua

Giữa bầu không khí lễ hội của đội tuyển Bồ Đào Nha khi giành tấm vé tiến vào vòng 16 đội, Cristiano Ronaldo đã chọn một lối đi riêng. Thay vì ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội, siêu sao 41 tuổi đã tiến thẳng về phía người đồng nghiệp và cũng là người bạn thân thiết lâu năm của mình. Ronaldo đã dành cho Modric một cái ôm ấm áp cùng những lời nhắn nhủ chân tình nhằm xoa dịu nỗi đau thất trận.

Khoảnh khắc này không chỉ là sự an ủi đơn thuần mà còn là sự tôn trọng tuyệt đối giữa hai tượng đài lớn nhất của làng túc cầu đương đại. Họ từng là đồng đội cùng nhau chinh phục vô số danh hiệu tại Real Madrid, và giờ đây, ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, họ đối đầu nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia với tất cả sự kiêu hãnh.

Thống kê và tác động sau trận đấu

Dù Croatia kiểm soát bóng nhỉnh hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, sự sắc lẹm trong các tình huống phản công đã giúp Bồ Đào Nha định đoạt trận đấu với tỷ số 2-1. Thất bại này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên đối với bóng đá Croatia, khi nhiều trụ cột thuộc thế hệ vàng chuẩn bị nói lời chia tay đội tuyển.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục chiếc cúp vàng duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập vĩ đại của Cristiano Ronaldo. Hình ảnh CR7 an ủi Modric sẽ còn được nhắc lại như một minh chứng cho tinh thần cao thượng trong bóng đá đỉnh cao, nơi tình bạn và sự tôn trọng luôn có chỗ đứng trang trọng nhất, vượt lên trên mọi kết quả thắng thua của một cuộc so tài sinh tử.