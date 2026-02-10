Cristiano Ronaldo và cơn thịnh nộ tại Saudi Arabia: Khi tham vọng vượt xa tiền bạc Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn duy trì nỗi ám ảnh kiểm soát và khao khát vinh quang tột độ, đẩy mối quan hệ với Al-Nassr vào căng thẳng sau kỳ chuyển nhượng im ắng.

Cristiano Ronaldo đang trải qua giai đoạn sóng gió tại Al-Nassr khi sự im ắng trên thị trường chuyển nhượng tháng Giêng khiến siêu sao 41 tuổi không hài lòng. Việc vắng mặt trong hai trận đấu gần nhất được xem là thông điệp phản kháng mạnh mẽ của tiền đạo người Bồ Đào Nha trước tham vọng đang bị kìm hãm tại Saudi Pro League.

Ronaldo là biểu tượng của Al-Nassr kể từ khi anh đặt chân đến đây.

Thông điệp cứng rắn từ sự vắng mặt

Siêu sao đang hưởng mức đãi ngộ lên tới 175 triệu bảng mỗi năm vừa trải qua những ngày tháng đầy bức xúc. Việc Ronaldo không ra sân trong hai trận liên tiếp, bao gồm cả chiến thắng 2-0 trước Al-Ittihad, mang nhiều ý nghĩa hơn là một vấn đề thể lực đơn thuần. Với một cầu thủ hiếm khi bỏ lỡ cơ hội thi đấu như CR7, hành động này giống như một thông điệp phản kháng gửi tới giới thượng tầng về việc đội bóng thiếu bổ sung nhân sự chất lượng.

Kể từ khi Ronaldo gia nhập vào năm 2023, Al-Nassr thực tế đã chi tới 414 triệu euro phí chuyển nhượng để mang về những cái tên như Kingsley Coman, João Félix, Sadio Mané hay Marcelo Brozovic. Tuy nhiên, chừng đó dường như vẫn chưa đủ để thỏa mãn cơn khát danh hiệu của tiền đạo này, đặc biệt khi nhìn vào sức mạnh của các đối thủ trực tiếp.

Tác động từ kình địch Al-Hilal và Karim Benzema

Sự giận dữ của Ronaldo càng có cơ sở khi nhìn sang đại kình địch Al-Hilal. Đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng vừa thực hiện thương vụ đình đám khi chiêu mộ Karim Benzema từ Al-Ittihad. Nguồn tin thân cận tiết lộ Benzema đã nhắn tin cho người đồng đội cũ tại Real Madrid để khoe về việc được tăng lương và khẳng định chắc nịch về khả năng vô địch giải đấu.

Ronaldo có lý do để giận dữ khi đối thủ Al-Hilal chiêu mộ được Benzema.

Dòng tin nhắn thách thức này được cho là đã tác động mạnh đến tâm lý của Ronaldo, người luôn bị ám ảnh bởi vị trí số một. Khác với nhiều ngôi sao xem Saudi Arabia là nơi dưỡng già, Ronaldo chăm chút cho sự nghiệp với nhiệt huyết của một cầu thủ trẻ, nơi các tấm huy chương và kỷ lục cá nhân là lẽ sống duy nhất.

Mục tiêu 1.000 bàn thắng và kế hoạch hậu sự nghiệp

Hiện tại, cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp chính thức là động lực thôi thúc Ronaldo mỗi ngày. Với việc còn thiếu 39 bàn thắng nữa, anh coi mỗi trận đấu là một nấc thang không thể bỏ lỡ. Tham vọng này cũng giải thích lý do anh quyết tâm góp mặt tại World Cup 2026 như một lời chia tay hoành tráng, bất chấp những hoài nghi về độ tuổi.

Người Saudi giờ đây nhận ra rằng sở hữu Ronaldo là một con dao hai lưỡi: mang lại danh tiếng toàn cầu nhưng đi kèm với cái tôi khổng lồ đòi hỏi sự phục tùng. Nếu rời đi, MLS có thể là điểm đến tiếp theo của anh. Đáng chú ý, Ronaldo đã vạch sẵn kế hoạch trở thành chủ sở hữu một đội bóng thay vì làm huấn luyện viên – một bước đi phù hợp với con người luôn muốn tự tay kiểm soát mọi quyết định trong sự nghiệp.