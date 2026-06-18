Cristiano Ronaldo và khoảnh khắc đơn độc tại Houston sau trận hòa thất vọng của Bồ Đào Nha Siêu sao 41 tuổi đi thẳng vào đường hầm khi đồng đội tri ân khán giả sau trận hòa 1-1 trước DR Congo. Ronaldo lập kỷ lục dự 6 kỳ World Cup nhưng kéo dài chuỗi tịt ngòi.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Houston Stadium (Texas) không chỉ đánh dấu một kết quả hòa 1-1 đầy bất ngờ giữa Bồ Đào Nha và DR Congo, mà còn mở ra một khung cảnh tương phản đầy ám ảnh. Trong khi các cầu thủ Bồ Đào Nha nán lại sân để vỗ tay tri ân những người hâm mộ đã lấp đầy khán đài, Cristiano Ronaldo – biểu tượng lớn nhất của đội bóng – lại lặng lẽ bước đi một mình vào đường hầm.

Ronaldo bỏ vào đường hầm 1 mình ngay khi trận đấu khép lại.

Nỗi thất vọng từ những con số thống kê

Hành động rời sân sớm của tiền đạo đang khoác áo Al-Nassr dường như là hệ quả tất yếu của một đêm thi đấu đầy bế tắc. Dù đã bước sang tuổi 41, khát khao của Ronaldo vẫn không hề thuyên giảm, nhưng hiệu quả lại là một câu chuyện khác. Trong suốt 90 phút góp mặt trên sân, siêu sao này thực hiện 3 cú dứt điểm, nhưng đáng chú ý là không có cú sút nào đi trúng đích.

Màn trình diễn kém duyên này đã kéo dài chuỗi trận không thể ghi bàn của Ronaldo tại các giải đấu lớn lên con số 10 liên tiếp. Sự căng thẳng thậm chí đã lan sang các đồng đội, khi tiền vệ Bruno Fernandes không ngần ngại bày tỏ sự giận dữ ngay trên sân sau một tình huống bỏ lỡ cơ hội của người đàn anh.

Kỷ lục lịch sử trong ngày buồn

Bất chấp phong độ ghi bàn suy giảm, Ronaldo vẫn tiếp tục xô đổ những cột mốc vĩ đại. Với việc đá chính tại Texas, anh chính thức trở thành cầu thủ già nhất từng đá chính trong một trận đấu tại World Cup ở tuổi 41 và 132 ngày. Trên tay áo của anh là một miếng vá đặc biệt, đánh dấu hành trình vô tiền khoáng hậu: lần thứ 6 tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đứng trước những luồng ý kiến trái chiều về việc có nên tiếp tục để Ronaldo đá chính, huấn luyện viên Roberto Martinez vẫn giữ vững lập trường bảo vệ cậu học trò cưng. Ông giải thích về hành động rời sân sớm của Ronaldo: "Các cầu thủ có thể đã nhầm lẫn về việc liệu họ cần ở lại sân hay phải vào ngay phòng thay đồ để thực hiện các nghĩa vụ truyền thông".

Lý do Martinez kiên định với Ronaldo

Về mặt chiến thuật, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định tầm quan trọng của Ronaldo không chỉ nằm ở những bàn thắng:

Kinh nghiệm trong vòng cấm: Khả năng chọn vị trí và bản năng sát thủ vẫn là mối đe dọa thường trực.

Khả năng chọn vị trí và bản năng sát thủ vẫn là mối đe dọa thường trực. Vai trò thu hút hậu vệ: Sự hiện diện của Ronaldo buộc đối phương phải cắt cử nhiều nhân sự theo kèm, từ đó mở ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh.

Sự hiện diện của Ronaldo buộc đối phương phải cắt cử nhiều nhân sự theo kèm, từ đó mở ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Giá trị tinh thần: Martinez tin rằng việc rút một tay săn bàn vĩ đại ra khỏi sân khi đội nhà đang cần bàn thắng là một quyết định thiếu logic.

Sau trận đấu, Ronaldo đã gửi đi một thông điệp quyết tâm trên mạng xã hội: "Đây không phải khởi đầu chúng tôi mong muốn nhưng mọi thứ còn lâu mới kết thúc. Hãy tập trung vào trận đấu tiếp theo". Bồ Đào Nha sẽ có cơ hội sửa sai khi đối đầu với Uzbekistan vào thứ Tư tới, trong một trận đấu mà áp lực ghi bàn lên vai CR7 chắc chắn sẽ còn nặng nề hơn bao giờ hết.