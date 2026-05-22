Cristiano Ronaldo vô địch Saudi Pro League: Kỷ lục vĩ đại và nỗi niềm Sporting Lisbon Với chức vô địch cùng Al-Nassr, Cristiano Ronaldo đã chinh phục danh hiệu quốc nội tại 4 quốc gia. Tuy nhiên, Primeira Liga vẫn là mảnh ghép còn thiếu để sự nghiệp của anh trở nên viên mãn.

Chiến thắng áp đảo 4-1 trước Damac ở vòng đấu cuối cùng đã chính thức đưa Al-Nassr lên ngôi vương tại Saudi Pro League. Đối với cá nhân Cristiano Ronaldo, chiếc cúp vô địch này không chỉ là một danh hiệu tập thể, mà còn là lời khẳng định cho vị thế của một nhà chinh phục toàn cầu, dù anh đã phải kiên nhẫn đợi chờ sau hơn ba mùa giải tại Riyadh.

Ronaldo cuối cùng đã vô địch giải Ả Rập.

Bản năng chinh phục tại bốn quốc gia khác nhau

Kể từ khi gia nhập Al-Nassr vào tháng 1/2023, siêu sao người Bồ Đào Nha đã nhanh chóng trở thành linh hồn trong lối chơi của đội bóng thủ đô. Việc giành chức vô địch Saudi Pro League đã đưa CR7 gia nhập nhóm những huyền thoại hiếm hoi trong lịch sử bóng đá từng đăng quang tại 4 giải vô địch quốc gia khác nhau trên thế giới.

Nhìn lại lịch sử, sự kiên nhẫn luôn là chìa khóa trong sự nghiệp của Ronaldo. Tại Manchester United, anh cần tới 4 mùa giải để nâng cao danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên vào mùa 2006-2007. Khi chuyển sang Real Madrid, anh cũng mất 3 năm để lật đổ ách thống trị của Barcelona tại La Liga vào mùa 2011-2012. Ngoại lệ duy nhất là tại Juventus, nơi anh xưng vương Serie A ngay trong mùa giải ra mắt 2018-2019.

Hành trình vươn tới ngôi vương của Ronaldo qua các giải đấu:

Câu lạc bộ Giải đấu Mùa giải vô địch đầu tiên Manchester United Ngoại hạng Anh 2006-2007 Real Madrid La Liga 2011-2012 Juventus Serie A 2018-2019 Al-Nassr Saudi Pro League Mùa giải hiện tại

Mảnh ghép còn thiếu mang tên Sporting Lisbon

Dù đã chinh phục gần như mọi đỉnh cao của bóng đá thế giới, trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Ronaldo vẫn còn một khoảng trống mang tên Primeira Liga (vô địch quốc gia Bồ Đào Nha). Đây là nỗi niềm đau đáu của người hâm mộ dành cho đứa con ưu tú nhất của đất nước hình bán đảo Iberia.

Ronaldo chưa giành danh hiệu lớn với Sporting.

Ngược dòng lịch sử vào mùa giải 2002-2003, Ronaldo khi đó mới chỉ là một tài năng trẻ chớm nở tại đội một Sporting Lisbon. Anh rời đi quá sớm để gia nhập "Quỷ đỏ" thành Manchester, để lại di sản duy nhất là chiếc Siêu cúp Bồ Đào Nha năm 2002. Thời gian quá ngắn ngủi khiến anh chưa bao giờ có cơ hội đăng quang giải đấu số một quê nhà.

Hiện tại, những tin đồn về việc Ronaldo trở lại sân Jose Alvalade vẫn liên tục xuất hiện. Nếu kịch bản này xảy ra, đó sẽ là một hồi kết lãng mạn cho sự nghiệp của Ronaldo: trở lại nơi bắt đầu, đeo tấm băng đội trưởng và đưa Sporting Lisbon vươn tới đỉnh cao Primeira Liga. Một cái kết trọn vẹn cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.