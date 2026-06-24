Croatia 1-0 Panama: Bản lĩnh Thế hệ vàng và quân bài tẩy của Zlatko Dalic Bàn thắng duy nhất của Ante Budimir trong ngày Luka Modric cán mốc 200 trận đã giúp Croatia đánh bại Panama 1-0, thắp lại hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026.

Trận đấu mang tính chất sinh tử tại bảng L World Cup 2026 trên sân Toronto đã khép lại với niềm vui vỡ òa của đại diện châu Âu. Đối mặt với nguy cơ bị loại sớm sau khởi đầu chệch choạc, Croatia đã tìm lại được bản sắc đúng lúc để giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Panama. Ba điểm quý giá này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Zlatko Dalic vươn lên vị trí thứ ba mà còn mở ra cơ hội lách qua khe cửa hẹp ở lượt trận cuối cùng.

Chiến thắng quan trọng của thầy trò HLV Zlatko Dalic.

Nút thắt được tháo gỡ từ băng ghế dự bị

Sự bế tắc trong suốt 45 phút đầu tiên buộc thuyền trưởng Zlatko Dalic phải đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt. Ngay đầu hiệp hai, ông thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự trên hàng công nhằm phá vỡ hệ thống phòng ngự lùi sâu của Panama. Đáng chú ý nhất là việc rút Petar Musa để nhường chỗ cho Ante Budimir.

Quyết định này lập tức phát huy tác dụng. Sự xuất hiện của số 11 mang đến sức càn lướt và khả năng chọn vị trí nhạy bén hơn hẳn. Phút 54, tiền đạo kỳ cựu này đã chứng minh giá trị của một tay săn bàn thực thụ khi chớp thời cơ lạnh lùng để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đáng chú ý, đây cũng là tình huống dứt điểm trúng đích duy nhất của anh. Thông số thống kê chỉ ra Budimir sở hữu tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 0,78 và xGOT chạm mốc 0,99, phản ánh độ khó và sự hoàn hảo trong cú đệm bóng cận thành này.

Luka Modric và vũ khúc thứ 200

Ra sân trong trận đấu đánh dấu cột mốc lịch sử 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Luka Modric tiếp tục chứng minh tại sao anh vẫn là linh hồn không thể thay thế của đội bóng vùng Balkans. Kinh nghiệm và đẳng cấp của Modric giúp tuyến giữa Croatia duy trì nhịp độ trơn tru trước sức ép pressing rát từ đối thủ.

Luka Modric vẫn là linh hồn tuyến giữa của Croatia.

Cựu sao Real Madrid chạm bóng tới 88 lần, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 88%. Quan trọng hơn, Modric là nguồn cung cấp bóng chủ lực với 15 đường chuyền tịnh tiến vào khu vực 1/3 cuối sân, liên tục xé toạc các lớp phòng ngự của Panama trước khi rời sân trong tràng pháo tay tán thưởng ở phút 81.

Sự vững chãi của hàng thủ và dấu ấn Josip Stanisic

Bên cạnh hàng công, hành lang phải của Croatia thực sự trở thành mũi khoan phá lợi hại nhờ sự cơ động của Josip Stanisic. Hậu vệ thuộc biên chế Bayern Munich đã có một ngày thi đấu lên công về thủ nhịp nhàng, được chấm điểm cao nhất trận (8,1 điểm). Chính Stanisic là người bứt tốc ấn tượng xuống sát đường biên ngang trước khi tung đường căng ngang sắc lẹm dọn cỗ cho Budimir lập công.

Ở phía đối diện, khi Panama vùng lên dữ dội trong nửa cuối hiệp hai, hàng thủ Croatia đã đứng vững nhờ sự xuất sắc của Dominik Livakovic. Người gác đền này đã có những pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là tình huống cản phá kép nỗ lực của Amir Murillo. Phía trên anh, trung vệ Marin Pongracic ghi dấu ấn với 12 hành động phòng ngự và 11 pha phá bóng giải nguy, cao nhất toàn đội.

Thống kê chuyên sâu trận đấu

Chỉ số Croatia Panama Kiểm soát bóng 58% 42% Số cú sút 6 8 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,66 0,82 Số đường chuyền 515 368 Tỷ lệ chuyền chính xác 84% 76%

Dù Panama tung ra nhiều cú sút hơn, nhưng chất lượng các pha hãm thành của Croatia lại vượt trội hoàn toàn. Với 3 cơ hội ăn bàn rõ rệt được tạo ra, chiến thắng dành cho đại diện châu Âu là kết quả xứng đáng, phản ánh đúng đẳng cấp và cục diện trên sân tại Toronto.