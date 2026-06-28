Croatia đánh bại Ghana 2-1: Bản lĩnh của Vatreni và tấm vé đi tiếp lịch sử cho Ghana Dù thất bại sát nút trước Croatia tại Philadelphia, Ghana vẫn lách qua khe cửa hẹp để cùng đại diện châu Âu tiến vào vòng knock-out World Cup 2026.

Philadelphia chứng kiến một kịch bản đầy cảm xúc khi Croatia và Ghana cống hiến một trận cầu cân não tại lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026. Dù kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về phía đại diện châu Âu, nhưng đây là kết quả "vẹn cả đôi đường" khi cả hai đội chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội.

Khoảnh khắc bùng nổ của Petar Sucic

Bước vào trận đấu với tâm thế chỉ cần một kết quả hòa là đủ để đi tiếp, cả Croatia và Ghana đều nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Những phút đầu tiên diễn ra với tốc độ trung bình, khi hai khối đội hình được duy trì cự ly chặt chẽ. Tuy nhiên, đẳng cấp của các ngôi sao bên phía Croatia dần tạo ra sự khác biệt.

Nikola Vlasic là người đưa ra lời cảnh báo đầu tiên với cú sút xa uy lực đưa bóng tìm đến đúng cột dọc. Ngay sau đó, Marin Pongracic cũng khiến khung thành Ghana chao đảo bằng pha đánh đầu vọt xà từ quả tạt chính xác của nhạc trưởng Luka Modric. Áp lực liên tục cuối cùng cũng mang lại thành quả. Phút thứ 38, từ đường kiến tạo sắc sảo của Mateo Kovacic, Petar Sucic tung cú dứt điểm tầm xa đầy quyết đoán, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, mở tỷ số trận đấu.

Petar Sucic tung cú sút xa ấn tượng đưa Croatia vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng này không chỉ giúp Croatia nắm lợi thế mà còn tiếp tục khẳng định cái duyên của họ trước các đội bóng châu Phi. Theo thống kê, đội bóng áo caro đang duy trì chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp (4 thắng, 1 hòa) khi đối đầu với các đại diện từ lục địa đen tại đấu trường World Cup.

Kịch tính VAR và màn định đoạt của Nikola Vlasic

Bước sang hiệp hai, Ghana buộc phải từ bỏ lối chơi thực dụng để đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Sự xuất hiện của tài năng trẻ Abdul Fatawu trên hàng công đã giúp những đợt lên bóng của "Những ngôi sao đen" trở nên thanh thoát và giàu đột biến hơn. Sau hàng loạt nỗ lực, thành quả đã đến với Ghana ở phút 65.

Derrick Luckassen là người chọn vị trí thông minh để dứt điểm tung lưới Croatia sau quả đá phạt khó chịu của Ernest Nuamah. Trọng tài đã phải mất vài phút tham khảo công nghệ VAR để xác định tính hợp lệ của bàn thắng trước khi chính thức công nhận pha lập công cho Ghana.

Tuy nhiên, niềm vui của các cổ động viên châu Phi không kéo dài được lâu. Bản lĩnh của nhà đương kim á quân thế giới một lần nữa lên tiếng đúng lúc. Từ một quả phạt góc được thực hiện bởi cái chân phải ma thuật của Luka Modric, Nikola Vlasic đã có pha chọn điểm rơi hoàn hảo, đánh đầu dũng mãnh tái lập thế dẫn bàn cho Croatia.

Cái kết đẹp cho cả hai đội

Trong những phút cuối trận, dù Ghana nỗ lực ép sân nhưng hàng phòng ngự kỷ luật của Croatia đã đứng vững để bảo toàn tỷ số 2-1. Chiến thắng này giúp Croatia tiến vào vòng knock-out với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký, nơi họ sẽ chạm trán đội nhì bảng K.

Về phía Ghana, dù không thể tạo nên bất ngờ về mặt tỷ số, nhưng màn trình diễn kiên cường cùng những kết quả có lợi từ các cặp đấu khác đã giúp họ đi tiếp với vị trí thứ 3 xuất sắc nhất. Đây được xem là thành công lớn của đại diện châu Phi trong hành trình đầy tham vọng tại kỳ World Cup lần này. Một kịch bản làm hài lòng người hâm mộ tại Philadelphia khi cả hai đội bóng đều xứng đáng với tấm vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.