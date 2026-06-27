Croatia đấu Ghana tại World Cup 2026: Bản lĩnh kinh nghiệm đối đầu bức tường thép châu Phi Croatia và Ghana bước vào trận “chung kết” bảng L tại Philadelphia để tranh vé knock-out World Cup 2026. Trong khi Luka Modric sở hữu hàng công bùng nổ, Ghana lại là thử thách cực đại với hàng thủ chỉ lọt lưới 1 bàn sau 8 trận.

Sân Lincoln Financial Field tại Philadelphia sẽ là tâm điểm của bảng L World Cup 2026 vào lúc 04h00 ngày 28/06, khi Croatia và Ghana đối đầu trong một kịch bản không còn đường lui. Sau hai lượt trận đầy biến động, cả đại diện châu Âu và “Những ngôi sao đen” đều hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới đảm bảo chắc chắn một suất vào vòng knock-out.

Sức mạnh tấn công đối diện “bức tường” Ghana

Croatia bước vào giải đấu năm nay với một phong cách phóng khoáng lạ thường. Thống kê cho thấy đội bóng áo caro đã ghi tới 31 bàn thắng trong 12 trận gần nhất, đạt hiệu suất đáng nể 2,58 bàn/trận. Dưới sự dẫn dắt của “lão tướng” Luka Modric cùng Mateo Kovacic, khả năng kiểm soát nhịp độ và luân chuyển bóng của Croatia vẫn thuộc hàng đẳng cấp thế giới. Dù vừa trải qua trận thua 2-4 trước Anh, nhưng bản lĩnh của đội bóng từng giành ngôi Á quân và hạng Ba thế giới đã được khẳng định bằng chiến thắng quan trọng trước Panama.

Tuy nhiên, hàng công bùng nổ của Croatia sẽ phải đối mặt với một trong những hàng phòng ngự lỳ lợm nhất giải đấu. Ghana đang sở hữu thông số phòng ngự khiến mọi đối thủ phải e dè: chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn trong 8 trận gần đây, giữ sạch lưới tới 7 trận. Lối chơi kỷ luật, dựa trên nền tảng thể lực dồi dào và khả năng bọc lót kín kẽ của những Alexander Djiku hay Alidu Seidu đã biến Ghana thành một “khối bê tông” thực sự.

Thống kê phong độ ấn tượng của hai đội

Chỉ số Croatia (12 trận gần nhất) Ghana (8 trận gần nhất) Số bàn thắng 31 17 Hiệu suất bàn thắng/trận 2,58 2,12 Số bàn thua 10 1 Số trận sạch lưới - 7

Mối duyên nợ từ World Cup 2014

Lịch sử đối đầu giữa hai quốc gia này khá nghèo nàn nhưng lại mang đậm dấu ấn World Cup. Lần duy nhất họ gặp nhau chính là tại vòng bảng World Cup 2014 trên đất Brazil. Khi đó, Croatia đã giành chiến thắng 2-1. Sau hơn một thập kỷ, Ghana đang đứng trước cơ hội không thể tốt hơn để đòi lại món nợ cũ, đồng thời khẳng định sự trỗi dậy của bóng đá châu Phi trên bản đồ thế giới.

Về mặt nhân sự, Croatia vẫn dựa trên bộ khung kinh nghiệm với Modric, Kovacic và Josko Gvardiol – trung vệ đang ở độ chín của sự nghiệp. Phía bên kia chiến tuyến, Ghana sở hữu những nhân tố có khả năng gây đột biến cao như Mohammed Kudus và Ernest Nuamah. Sức mạnh cơ bắp của Thomas Partey ở tuyến giữa sẽ là chìa khóa để Ghana ngăn chặn các đợt triển khai bóng từ trung lộ của Croatia.

Đội hình dự kiến xuất phát

Croatia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo; Luka Modric, Mateo Kovacic, Martin Baturina; Ivan Perisic, Petar Musa, Mario Pasalic.

Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo; Luka Modric, Mateo Kovacic, Martin Baturina; Ivan Perisic, Petar Musa, Mario Pasalic. Ghana: Benjamin Asare; Alidu Seidu, Jerome Opoku, Alexander Djiku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Abu Francis, Kamaradini Mamudu; Mohammed Kudus, Jordan Ayew, Ernest Nuamah.

Kịch bản nào cho tấm vé đi tiếp?

Croatia chắc chắn sẽ chủ động áp đặt lối chơi ngay từ đầu. Với trung bình 1,92 quả phạt góc mỗi trận, họ thường xuyên sử dụng các tình huống bóng biên để tận dụng khả năng không chiến của các tiền đạo. Ngược lại, Ghana với trung bình 4,75 quả phạt góc mỗi trận cho thấy họ cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống phản công nhanh dẫn đến các pha cố định.

Đây là cuộc chiến giữa một bên là kinh nghiệm, sự tinh tế của châu Âu và một bên là sức trẻ, sự kỷ luật thép của châu Phi. Nếu Croatia không thể xuyên thủng mành lưới Ghana sớm, họ sẽ rơi vào cái bẫy phản công mà HLV Ghana đã giăng sẵn. Một trận hòa có thể là không đủ, vì vậy Philadelphia hứa hẹn sẽ chứng kiến một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đến những phút cuối cùng.