Croatia hạ Ghana 2-1: Đẳng cấp Luka Modric đưa Vatreni vào vòng knock-out World Cup 2026 Croatia giành vé vào vòng 16 đội sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Ghana. Sự tỏa sáng của Petar Sucic và Nikola Vlasic cùng kỷ lục của Luka Modric đã định đoạt trận đấu.

Trận chạm trán nảy lửa tại lượt trận cuối bảng L World Cup 2026 trên sân vận động Philadelphia đã khép lại với chiến thắng sát nút 2-1 nghiêng về phía Croatia. Kết quả này không chỉ giúp đoàn quân của huấn luyện viên Zlatko Dalic chính thức ghi tên vào vòng đấu loại trực tiếp mà còn khẳng định bản lĩnh của một đội bóng lớn trong những thời khắc quyết định.

Sự áp đặt của Croatia và khoảnh khắc của Petar Sucic

Bước vào trận đấu mang tính chất sinh tử, cả Croatia và Ghana đều nhập cuộc với quyết tâm cao độ nhằm tự quyết tấm vé đi tiếp. Croatia, với kinh nghiệm dày dặn, nhanh chóng thiết lập thế trận kiểm soát bóng. Họ triển khai bóng chậm rãi từ hai biên, cố gắng kéo giãn hệ thống phòng ngự tầng lớp của đại diện châu Phi.

Croatia có bàn mở tỷ số do công của Petar Sucic. Ảnh: Getty Images.

Ngược lại, Ghana chấp nhận lùi sâu đội hình, chờ đợi những tình huống phản công dựa trên tốc độ và sức càn lướt của Antoine Semenyo. Tuy nhiên, sự kiên trì của đội bóng áo sọc ca-rô đã được đền đáp ở phút 31. Từ đường chuyền dọn cỗ của Mateo Kovacic, tiền vệ Petar Sucic tung cú sứt điểm chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ thành Benjamin Asare.

Bàn thua buộc Ghana phải đẩy cao đội hình, nhưng hàng thủ Croatia dưới sự chỉ huy của Josko Gvardiol đã chơi cực kỳ kỷ luật. Trong suốt hiệp một, Ghana không thể tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào, phản ánh sự bế tắc hoàn toàn trong khâu tiếp cận khung thành của Dominik Livakovic.

Kịch tính VAR và kỷ lục lịch sử của Luka Modric

Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Carlos Queiroz của Ghana đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự táo bạo. Việc tung Abdul Fatawu vào sân giúp đại diện châu Phi lấy lại thế trận và liên tục vây hãm khung thành đối phương. Nỗ lực của họ được cụ thể hóa ở phút 73.

Từ một tình huống đá phạt của Ernest Nuamah, Derrick Luckassen có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành tung lưới Croatia. Dù ban đầu trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, nhưng sau 4 phút kiểm tra VAR kỹ lưỡng, bàn thắng đã được công nhận trong sự phấn khích tột độ của các cổ động viên Ghana.

Croatia hưởng trọn niềm vui sau bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Vlasic.

Thế trận giằng co kéo dài đến phút 83, thời điểm đẳng cấp của một ngôi sao lớn lên tiếng. Từ chấm đá phạt góc, lão tướng Luka Modric thực hiện quả treo bóng chuẩn xác từng milimet để Nikola Vlasic băng vào đánh đầu dũng mãnh, ấn định tỷ số 2-1. Pha kiến tạo này giúp Modric đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất có đường kiến tạo tại một kỳ World Cup.

Cục diện bảng L sau tiếng còi mãn cuộc

Những phút bù giờ cuối cùng chứng kiến Ghana dồn toàn lực tấn công, nhưng sự nôn nóng khiến các pha dứt điểm của Fatawu thiếu đi sự chính xác cần thiết. Croatia bảo toàn thành công lợi thế mong manh để tiến vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng L, xếp sau đội tuyển Anh.

Với Ghana, thất bại này khiến họ rơi vào thế khó. Đại diện châu Phi sẽ phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để hy vọng giành quyền đi tiếp thông qua tấm vé vớt dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Thống kê chung cuộc Croatia 2-1 Ghana

Thông số Croatia Ghana Bàn thắng P. Sucic (31'), Vlasic (83') Luckassen (73') Kiểm soát bóng 58% 42% Tình huống nổi bật Kỷ lục kiến tạo của Modric Bàn thắng từ VAR