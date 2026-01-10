Croatia U19 0-1 Italy U19: Italy U19 giành chiến thắng Croatia U19 hướng đến mục tiêu tạo đà bứt phá phong độ khi chạm trán Italy U19 lúc 20h30 ngày 01/10/2026, quyết tâm khẳng định vị thế sau chuỗi trận bất bại.

Croatia U19 0 - 1 Italy U19 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Croatia U19 tiếp đón Italy U19.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

57' BÀN THẮNG! Italy U19 (0-1) Phút 57': (Italy U19) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

KT Kết thúc: Croatia U19 0-1 Italy U19 Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 22:20 01/10/2026

Croatia U19 đang bước vào giai đoạn then chốt và rất cần một cú hích về phong độ để khẳng định sự tiến bộ vượt bậc trong lối chơi. Cuộc tiếp đón Italy U19 diễn ra vào lúc 20h30 ngày 01/10/2026 mang ý nghĩa lớn đối với đội chủ nhà, mở ra cơ hội quý giá để ban huấn luyện kiểm nghiệm bản lĩnh thi đấu và nâng cao sự tự tin của các cầu thủ trẻ.

Điểm tựa phong độ ổn định của Croatia U19

Đội bóng trẻ xứ sở ca-rô đang thể hiện sự ổn định đáng khen ngợi với thành tích bất bại qua ba lần ra sân gần nhất. Trong chuỗi trận này, Croatia U19 đã giành được hai chiến thắng và hòa một trận, thể hiện rõ khả năng kiểm soát nhịp độ cũng như khả năng tận dụng cơ hội ở những thời khắc quan trọng.

Hàng phòng ngự của Croatia U19 duy trì sự kỷ luật cao, tạo bệ phóng vững chắc cho tuyến trên tổ chức các đợt phản công sắc sảo. Tinh thần thi đấu kỷ luật cùng sự hưng phấn trên sân nhà chính là nguồn động lực to lớn giúp các cầu thủ trẻ hướng đến một màn trình diễn bùng nổ.

Dẫu vậy, việc duy trì tính liên tục và áp đặt thế trận trước một đối thủ khó chịu vẫn là bài toán mà ban huấn luyện Croatia U19 phải giải quyết. Một chiến thắng thuyết phục sẽ đóng vai trò như đòn bẩy tâm lý quan trọng, giúp đội nhà bứt phá mạnh mẽ hơn trên hành trình sắp tới.

Áp lực giải tỏa tâm lý của Italy U19

Ở bên kia chiến tuyến, Italy U19 bước vào chuyến làm khách lần này với áp lực không nhỏ sau khi để thua ở trận đấu gần nhất. Thất bại vừa qua đã bộc lộ những khoảng trống trong việc kết nối giữa các tuyến, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc điều chỉnh cự ly đội hình.

Trường phái bóng đá trẻ của Italy luôn chú trọng đến tính tổ chức và sự già dơ trong tư duy phòng ngự. Thất bại vừa qua có thể xem là hồi chuông cảnh tỉnh cần thiết, buộc họ phải thận trọng hơn và gia tăng sự tập trung ngay từ những phút đầu tiên khi bước ra sân.

Chuyến hành quân đến sân của Croatia U19 chắc chắn không phải thử thách dễ dàng, song đây cũng là cơ hội để Italy U19 chứng minh bản lĩnh vượt khó và tìm lại sự hưng phấn cần thiết.

Tương quan cân bằng và dự báo kịch bản trận đấu

Trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, trận đấu đã khép lại với kết quả hòa bất phân thắng bại khi cả hai bên đều không thể khuất phục được đối phương. Kết quả này phản ánh sự tương đồng về trình độ cũng như lối đá thận trọng mà cả hai bên từng triển khai.

Bước vào màn tái đấu này, Croatia U19 nắm giữ lợi thế sân bãi cùng tâm lý hưng phấn từ chuỗi trận bất bại gần đây. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao, pressing ngay từ phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước và tạo ra bước ngoặt sớm.

Trong khi đó, Italy U19 được dự đoán sẽ lựa chọn lối chơi chặt chẽ, chú trọng bảo đảm an toàn bên phần sân nhà trước khi tung ra những đường chuyền phản công nhanh. Với khát khao giành được cú hích mạnh mẽ của đội chủ nhà cùng quyết tâm phục hồi vị thế của đội khách, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng giằng co và quyết liệt trên từng mét vuông sân cỏ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Croatia U19 · 0 thắng 1 hòa Italy U19 · 0 thắng Croatia U19 0 - 0 Italy U19 Hòa

Croatia U19 5 trận gần nhất B T H B B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Italy U19 5 trận gần nhất H B H T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới