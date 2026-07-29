Crvena Zvezda 5-0 Larne: Crvena Zvezda giành chiến thắng Crvena Zvezda gặp Larne tại Stadion Rajko Mitić lúc 01:00 ngày 30/07/2026; kết quả đối đầu gần nhất tạo điểm nhấn cho trận đấu này.

Crvena Zvezda 5 - 0 Larne Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Crvena Zvezda tiếp đón Larne.

3' BÀN THẮNG! Crvena Zvezda (1-0) Phút 3': Cristian Chambian () lập công (kiến tạo: Milos Veljkovic). Tỷ số: 1 - 0.

13' Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Crvena Zvezda 69 - 31 Larne, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); việt vị 2 - 0.

16' VAR Phút 16': VAR — Cristian Chambian ().

25' Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Crvena Zvezda 73 - 27 Larne, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

37' Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Crvena Zvezda 76 - 24 Larne, dứt điểm 9 - 0 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

45+4' BÀN THẮNG! Crvena Zvezda (2-0) Phút 45+4': Marko Arnautovic () lập công (kiến tạo: Milos Veljkovic). Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Paul O'Neill vào sân thay Kevin O'Hara.

49' BÀN THẮNG! Crvena Zvezda (3-0) Phút 49': Loizos Loizou () lập công (kiến tạo: Muhammed Cham). Tỷ số: 3 - 0.

50' Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Crvena Zvezda 77 - 23 Larne, dứt điểm 18 - 0 (trúng đích 10 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 7.

60' Thay người Phút 60' (): James Simpson vào sân thay Ronan Doherty.

60' Thay người Phút 60' (): Logan Wallace vào sân thay Jordan McEneff.

60' BÀN THẮNG! Crvena Zvezda (4-0) Phút 60': Marko Arnautovic () lập công (kiến tạo: Young-woo Seol). Tỷ số: 4 - 0.

62' Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Crvena Zvezda 76 - 24 Larne, dứt điểm 19 - 0 (trúng đích 11 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 7.

63' Thay người Phút 63' (): Osman Bukari vào sân thay Loizos Loizou.

64' Thay người Phút 64' (): Timi Max Elsnik vào sân thay Rade Krunic.

64' Thay người Phút 64' (): Nair Tiknizyan vào sân thay Matej Strika.

70' Thay người Phút 70' (): Conor McKendry vào sân thay Dylan Sloan.

70' Thay người Phút 70' (): Nikola Stankovic vào sân thay Young-woo Seol.

74' Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Crvena Zvezda 78 - 22 Larne, dứt điểm 22 - 0 (trúng đích 12 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 8.

77' Thay người Phút 77' (): Mirko Ivanic vào sân thay Mohammed Abu Fani.

79' BÀN THẮNG! Crvena Zvezda (5-0) Phút 79': Osman Bukari () lập công (kiến tạo: Cristian Chambian). Tỷ số: 5 - 0.

79' Thay người Phút 79' (): Montel Gibson vào sân thay Sean Graham.

86' Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Crvena Zvezda 79 - 21 Larne, dứt điểm 24 - 0 (trúng đích 14 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 8.

KT Kết thúc: Crvena Zvezda 5-0 Larne Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 02:56 30/07/2026

Đội hình chính thức Crvena Zvezda Sơ đồ 4-3-2-1 Larne Sơ đồ 4-3-3 1 Matheus 66 Young-woo Seol 30 Franklin Tebo 13 Milos Veljkovic 27 Matej Strika 75 Loizos Loizou 15 Mohammed Abu Fani 33 Rade Krunic 10 Cristian Chambian 70 Muhammed Cham 7 Marko Arnautovic 1 Rohan Ferguson 23 Tomas Cosgrove 26 Dan Bent 3 Matt Ridley 4 Aaron Donnelly 15 Ronan Doherty 6 Chris Gallagher 11 Sean Graham 25 Dylan Sloan 19 Kevin O'Hara 22 Jordan McEneff Dự bị Crvena Zvezda 4 Mirko Ivanic 8 Kristiyan Balov 9 J. Enem 14 Osman Bukari 17 Bruno Duarte 21 Timi Max Elsnik 23 Nair Tiknizyan 24 Nikola Stankovic 25 Strahinja Erakovic Larne 2 Logan Wallace 7 Conor McKendry 9 Paul O'Neill 14 Benji Magee 17 Josh Ukek 30 Matthew Lusty 36 Dylan Graham 45 Montel Gibson 47 James Simpson Cập nhật đội hình lúc 00:23 30/07/2026

Crvena Zvezda Thống kê Larne 77% Kiểm soát bóng 23% 24 Dứt điểm 1 14 Trúng đích 0 5 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 1 5 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 9

Cầu thủ nổi bật Marko Arnautovic Crvena Zvezda 2 bàn Cristian Chambian Crvena Zvezda 1 bàn · 1 kiến tạo Osman Bukari Crvena Zvezda 1 bàn Loizos Loizou Crvena Zvezda 1 bàn Milos Veljkovic Crvena Zvezda 2 kiến tạo · điểm 6.98 Young-woo Seol Crvena Zvezda 1 kiến tạo · điểm 6.61

Crvena Zvezda sẽ chạm trán Larne tại Stadion Rajko Mitić lúc 01:00 ngày 30/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là trận đấu được chú ý bởi hai đội mới chỉ có một lần đối đầu gần nhất, với phần thắng thuộc về Crvena Zvezda.

Bối cảnh trận đấu

Trận đấu diễn ra trên sân Stadion Rajko Mitić, nơi Crvena Zvezda được xác định là đội chủ nhà. Tuy nhiên, những thông tin được cung cấp không bao gồm vị trí hiện tại, khoảng cách điểm số, vòng đấu cụ thể, phong độ gần đây hoặc mục tiêu của mỗi đội. Vì vậy, nhận định trước trận cần tập trung vào dữ kiện đối đầu đã có thay vì mở rộng sang các kịch bản về thứ hạng hay suất đi tiếp.

Crvena Zvezda nắm lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Trong lần đối đầu gần nhất, Crvena Zvezda thắng Larne. Tổng hợp đối đầu hiện tại ghi nhận Crvena Zvezda thắng một trận, hòa không trận và Larne chưa giành chiến thắng. Mẫu dữ liệu này còn rất hạn chế, nhưng vẫn cho thấy Crvena Zvezda là đội chiếm ưu thế tuyệt đối trong lần chạm trán được thống kê.

Dù vậy, kết quả của một lần đối đầu không thể đại diện đầy đủ cho tương quan hiện tại. Larne vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khác nếu duy trì được sự chặt chẽ và hạn chế ảnh hưởng từ yếu tố sân khách. Với Crvena Zvezda, nhiệm vụ quan trọng là biến lợi thế địa điểm thi đấu cùng sự tự tin từ lần gặp trước thành khả năng kiểm soát trận đấu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu nguồn không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hay phong độ trong các trận gần đây. Do đó, chưa có cơ sở để khẳng định cách bố trí nhân sự hoặc một cuộc đối đầu cụ thể ở từng khu vực trên sân.

Ở góc độ dự báo, Crvena Zvezda nhiều khả năng sẽ được kỳ vọng chủ động hơn khi thi đấu trên sân nhà và sở hữu kết quả đối đầu thuận lợi. Larne có thể ưu tiên giữ cự ly đội hình, giảm khoảng trống và chờ thời điểm chuyển trạng thái. Tuy nhiên, đây là những điểm cần theo dõi trong trận đấu, không phải kết luận về đội hình hoặc chiến thuật chính thức của hai đội.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Crvena Zvezda bước vào trận đấu với ưu thế từ lần đối đầu gần nhất và bối cảnh thi đấu tại Stadion Rajko Mitić. Larne cần giải quyết bài toán duy trì sự ổn định trước đối thủ từng đánh bại mình, đồng thời tránh để trận đấu bị chi phối bởi lợi thế sân nhà của Crvena Zvezda.

Nhìn chung, cán cân ban đầu nghiêng về Crvena Zvezda dựa trên hai dữ kiện rõ ràng: đội bóng này là chủ nhà và đã thắng trong lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, do không có thêm số liệu về phong độ, lực lượng hay chiến thuật, chưa thể đưa ra kết luận cụ thể về tỷ số hoặc diễn biến cuối cùng của trận đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Crvena Zvezda · 1 thắng 0 hòa Larne · 0 thắng Larne 0 - 4 Crvena Zvezda CZ

Crvena Zvezda 5 trận gần nhất T B H H T Larne 5 trận gần nhất B T T T T

Tình hình lực lượng Crvena Zvezda ✚ Shavy Babicka (No Eligibility) ✚ Vladimir Lucic (No Eligibility) ✚ Douglas Owusu (No Eligibility) ✚ Rade Krunic (Knee Injury) ✚ Adem Avdić (Cruciate Ligament Tear) ✚ Mahmudu Bajo (No Eligibility) ✚ Rodrigão (No Eligibility) ✚ J. Enem (Unknown Injury) Larne ✚ Conor McKendry (Red Card Suspension) ✚ Paul O'Neill (Red Card Suspension) ✚ Aaron Donnelly (Red Card Suspension)