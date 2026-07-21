Crysencio Summerville tiến sát AS Roma: Thương vụ 50 triệu Euro và thông điệp về Kế hoạch của Chúa Sau khi West Ham chấp nhận lời đề nghị 50 triệu Euro từ AS Roma, ngôi sao Crysencio Summerville đã phát đi những tín hiệu rõ ràng về việc chuyển đến Serie A trên chuyên cơ riêng.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến một trong những thương vụ đáng chú ý nhất tại Serie A khi Crysencio Summerville, ngôi sao sáng giá của West Ham, đang trên đường gia nhập AS Roma. Sau nhiều vòng đàm phán căng thẳng, đội bóng thủ đô nước Ý dường như đã tìm được tiếng nói chung với đại diện nước Anh để đưa cầu thủ chạy cánh người Hà Lan về sân Olimpico.

Lời đề nghị nặng ký và bước ngoặt từ tấm vé xuống hạng

Theo các báo cáo mới nhất, AS Roma đã chính thức gửi lời đề nghị thứ ba trị giá tổng cộng 50 triệu Euro, bao gồm cả các điều khoản phụ phí. Đây là con số đủ sức nặng để thuyết phục ban lãnh đạo West Ham, sau khi hai lời đề nghị đầu tiên bị từ chối thẳng thừng. Việc West Ham phải xuống chơi tại giải hạng Nhất mùa tới là nguyên nhân cốt lõi buộc họ phải chia tay ngôi sao số một nhằm cân đối ngân sách và tái cấu trúc đội hình.

Summerville liên tục được đồn đoán với Roma. Ảnh: Getty.

Mức phí 50 triệu Euro phản ánh đúng giá trị và tầm ảnh hưởng của Summerville. Tại giải Ngoại hạng Anh mùa vừa qua, anh là điểm sáng hiếm hoi với lối chơi đầy tốc độ và khả năng tạo đột biến. Đối với Roma, đây không chỉ là một bản hợp đồng thương mại mà là một sự bổ sung chiến thuật thiết yếu cho hàng công vốn đang thiếu đi sự bùng nổ ở hai hành lang cánh.

Thông điệp từ chuyên cơ và Kế hoạch của Chúa

Giữa lúc các tin đồn đạt đỉnh điểm, Summerville đã phá vỡ sự im lặng bằng những động thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Trên Instagram cá nhân, cầu thủ 24 tuổi chia sẻ dòng trạng thái: "Hạnh phúc vô tận, biết ơn mãi mãi". Đáng chú ý hơn, anh còn đăng tải hình ảnh một hình xăm mới với thông điệp tôn giáo sâu sắc: "Vào đúng thời điểm, ta - Thiên Chúa - sẽ làm điều đó xảy ra. Kế hoạch của Chúa".

Những hình ảnh này được chụp trên một chuyên cơ riêng khi Summerville đang di chuyển từ Miami trở lại châu Âu. Trước đó, ngôi sao người Hà Lan đã có quãng nghỉ và tập luyện cường độ cao tại Mỹ sau kỳ World Cup 2026 đầy biến động. Các nguồn tin thân cận khẳng định điểm đến của chuyến bay này chính là thủ đô nước Ý, nơi anh dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào cuối tuần này.

Mảnh ghép hoàn hảo cho tham vọng của Roma

Sự xuất hiện của Summerville được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của đội bóng áo màu bã trầu. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng dứt điểm đa dạng, anh là mục tiêu ưu tiên mà ban huấn luyện Roma đã theo đuổi từ lâu. Sự quyết đoán của Roma trên bàn đàm phán đã giúp họ vượt mặt Aston Villa – đội bóng cũng rất khao khát chữ ký của tiền đạo này nhưng chưa đưa ra lời đề nghị chính thức nào.

Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là cú hích lớn về mặt tinh thần lẫn chuyên môn cho Roma trong tham vọng cạnh tranh danh hiệu mùa tới. Summerville không chỉ mang đến bàn thắng mà còn là giải pháp cho những thế trận bế tắc nhờ khả năng xuyên phá hàng phòng ngự đối phương bằng tốc độ và sự lắt léo đặc trưng.