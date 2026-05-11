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Crystal Palace 1-1 1899 Hoffenheim: Hai đội chia điểm

Văn Thể05/11/2026 19:46

Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 4 điểm, hạng 15. Đội chủ nhà tiếp 1899 Hoffenheim lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Selhurst Park.

Crystal Palace1 - 11899 HoffenheimKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Crystal Palace tiếp đón 1899 Hoffenheim.

  • 6'Thẻ vàng

    Phút 6': Ozan Kabak (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 7'BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (0-1)

    Phút 7': Alexander Prass (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Tim Lemperle). Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'Crystal Palace ép sân

    Cầm bóng: Crystal Palace 74% - 26% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 0 - 3.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Wouter Burger (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: Crystal Palace 55% - 45% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Jaydee Canvot (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Crystal Palace 39% - 40% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 2 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Crystal Palace 57% - 43% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 3 - 2.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Crystal Palace): Oscar Mingueza vào sân thay Anan Khalaili.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Crystal Palace): Eddie Nketiah vào sân thay Quinten Timber.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Adam Wharton (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Honest Ahanor (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Crystal Palace 57% - 43% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 3 - 2.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Yeremy Pino (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': Eddie Nketiah (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 68'Thẻ vàng

    Phút 68': Andrej Kramarić (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 70'Thay người

    Phút 70' (1899 Hoffenheim): Adam Daghim vào sân thay Tim Lemperle.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Crystal Palace 55% - 45% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 3 - 3.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Crystal Palace): Dario Osorio vào sân thay Jean-Philippe Mateta.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Crystal Palace): Dwight McNeil vào sân thay Honest Ahanor.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (1899 Hoffenheim): Bernardo Fernandes da Silva Junior vào sân thay Alexander Prass.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (1899 Hoffenheim): Cajetan Benjamin Lenz vào sân thay Fisnik Asllani.

  • 77'Thẻ đỏ

    Phút 77': Adam Wharton (Crystal Palace) nhận thẻ đỏ.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Crystal Palace 53% - 47% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 3 - 4.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (1899 Hoffenheim): Jykese Fields vào sân thay Wouter Burger.

  • 90+1'BÀN THẮNG! Crystal Palace (1-1)

    Phút 90+1': Daichi Kamada (Crystal Palace) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • KTKết thúc: Crystal Palace 1-1 1899 Hoffenheim

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:39 06/11/2026

Đội hình chính thức
Crystal Palace
Sơ đồ 3-4-3 · HLV P. Sage
1899 Hoffenheim
Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Ilzer
1
D. Henderson
6
J. Canvot
26
C. Richards
21
H. Ahanor
25
A. Khalaili
23
Q. Timber
20
A. Wharton
3
T. Mitchell
18
D. Kamada
14
J. Mateta
10
Yeremy Pino
1
O. Baumann
29
Natnael Abraha
5
O. Kabak
28
K. Machida
39
M. Rots
27
A. Kramarić
18
W. Burger
7
L. Avdullahu
22
A. Prass
11
F. Asllani
19
T. Lemperle
Dự bị
Crystal Palace
81 Lucca Benetton44 W. Benítez22 Strand Larsen11 D. McNeil30 Óscar Mingueza9 E. Nketiah24 D. Osorio43 S. Williams65 Nathanael James Kalembo
1899 Hoffenheim
13 Bernardo49 L. Wagenbach37 L. Philipp36 L. Petersson32 Cajetan Benjamin Lenz47 V. Lässig46 J. Fields4 Sean Dulic14 A. Daghim
Cập nhật đội hình lúc 00:17 06/11/2026
Crystal PalaceThống kê1899 Hoffenheim
54%
Kiểm soát bóng
46%
13
Dứt điểm
15
5
Trúng đích
5
5
Phạt góc
5
13
Phạm lỗi
15
2
Việt vị
1
4
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
A. Prass
A. Prass
1899 Hoffenheim
1 bàn
D. Kamada
D. Kamada
Crystal Palace
1 bàn
T. Lemperle
T. Lemperle
1899 Hoffenheim
1 kiến tạo · điểm 7.23

Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 15 với 4 điểm. Đối thủ của họ ở Selhurst Park lúc 00:45 ngày 06/11/2026 là 1899 Hoffenheim, đội xếp hạng 23 với 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh ở phần giữa và phần cuối bảng xếp hạng.

Crystal Palace: cần tìm lại mạch thắng

Phong độ của Crystal Palace đang chưa ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất của họ là một thất bại, trước đó là chiến thắng duy nhất trong chuỗi này.

Dù vậy, vị trí hạng 15 với 4 điểm vẫn giúp Crystal Palace giữ khoảng cách nhất định với đối thủ. Lợi thế sân nhà tại Selhurst Park là yếu tố họ cần tận dụng để cải thiện chuỗi kết quả gần đây.

1899 Hoffenheim: chuỗi thắng bị ngắt quãng

Ở chiều ngược lại, 1899 Hoffenheim có phong độ tốt hơn về mặt kết quả. Họ thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách có ba chiến thắng ở những trận cũ hơn, sau đó hòa một trận rồi thua ở lượt đấu gần nhất.

Điều này cho thấy Hoffenheim từng có giai đoạn thi đấu hiệu quả nhưng đang chững lại. Tuy nhiên, vị trí hạng 23 với 3 điểm cho thấy đội khách vẫn cần thêm điểm số để cải thiện thứ hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội bước vào trận với hai trạng thái trái ngược. Crystal Palace có thứ hạng cao hơn nhưng phong độ gần đây kém, còn Hoffenheim có phong độ 5 trận tốt hơn nhưng đứng thấp hơn trên bảng xếp hạng.

Với khoảng cách chỉ 1 điểm, đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai lầm ở giai đoạn đầu trận sẽ có lợi thế tâm lý lớn. Crystal Palace cần chấm dứt chuỗi trận thiếu ổn định ngay trên sân nhà. Hoffenheim muốn dùng nền tảng từ ba chiến thắng trước đó để tìm lại sự tự tin sau trận thua gần nhất.

Nhận định

Trận đấu tại Selhurst Park hứa hẹn là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội có nhu cầu điểm số tương đồng. Crystal Palace có lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn, trong khi Hoffenheim mang theo phong độ nhỉnh hơn trong 5 trận gần nhất. Đội nào cải thiện được sự ổn định sẽ có cơ hội lớn hơn để giành điểm quan trọng.

Crystal Palace
5 trận gần nhất
BTBHB
3
Trận
1-1-1
T-H-B
8
Ghi (TB 2.7)
5
Thủng lưới
1899 Hoffenheim
5 trận gần nhất
BHTTT
3
Trận
1-0-2
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Olympiakos Piraeus4310+310HTTT
2Benfica3300+89TTT
3Bayer Leverkusen3300+89TTT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
14Real Sociedad3111+54THB
15Crystal Palace3111+34HBT
16Sparta Praha3111+24BHT
22Anderlecht3102+13TBB
231899 Hoffenheim310203TBB
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Crystal Palace
C. Doucoure (Off the roster)
Z. Gozo (Off the roster)
E. Guessand (Off the roster)
J. Lerma (Off the roster)
C. Riad (Knee Injury)
T. Tomiyasu (Calf Injury)
J. Larsen (Ankle Injury)
I. Sarr (Groin Injury)
1899 Hoffenheim
B. Conte (Groin Injury)
N. De Cat (Knee Injury)
L. Engelns (Off the roster)
V. Gendrey (Ankle Injury)
A. Hajdari (Foot Injury)
R. Hranac (Knee Injury)
P. Wimmer (Thigh Injury)
V. Coufal (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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