Crystal Palace 1-3 Liverpool: Liverpool giành chiến thắng Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 15 điểm, trước chuyến làm khách của Crystal Palace tại Selhurst Park lúc 21h00 ngày 08/11/2026.

Crystal Palace 1 - 3 Liverpool Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Crystal Palace tiếp đón Liverpool.

13' Liverpool ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 37% - 63% Liverpool, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

24' Thẻ vàng Phút 24': Ronald Araujo (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Liverpool ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 37% - 63% Liverpool, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

37' Liverpool ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 42% - 58% Liverpool, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 1 - 1.

40' BÀN THẮNG! Liverpool (0-1) Phút 40': Alexis Mac Allister (Liverpool) lập công (kiến tạo: Dominik Szoboszlai). Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Crystal Palace 49% - 51% Liverpool, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 2 - 4.

54' BÀN THẮNG! Liverpool (0-2) Phút 54': Florian Wirtz (Liverpool) lập công (kiến tạo: Bradley Barcola). Tỷ số: 0 - 2.

59' Thẻ vàng Phút 59': Bradley Barcola (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thay người Phút 60' (Crystal Palace): Dario Osorio vào sân thay Quinten Timber.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Crystal Palace 48% - 52% Liverpool, dứt điểm 11 - 15 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 7; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 2 - 4.

69' Thay người Phút 69' (Liverpool): Víctor Muñoz vào sân thay Bradley Barcola.

69' Thay người Phút 69' (Liverpool): Treymaurice Nyoni vào sân thay Dominik Szoboszlai.

71' Thẻ vàng Phút 71': Yeremy Pino (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Thay người Phút 72' (Crystal Palace): Eddie Nketiah vào sân thay Jörgen Strand Larsen.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Crystal Palace 53% - 47% Liverpool, dứt điểm 12 - 15 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 7; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 9 - 15, cứu thua 2 - 4.

76' Thay người Phút 76' (Liverpool): Rio Ngumoha vào sân thay Cody Gakpo.

82' Thẻ vàng Phút 82': Víctor Muñoz (Liverpool) nhận thẻ vàng.

82' Thẻ vàng Phút 82': Jefferson Lerma (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Argument).

83' Thẻ vàng Phút 83': Alexis Mac Allister (Liverpool) nhận thẻ vàng (Argument).

87' Thay người Phút 87' (Crystal Palace): Anan Khalaili vào sân thay Oscar Mingueza.

87' Thay người Phút 87' (Crystal Palace): Dwight McNeil vào sân thay Yeremy Pino.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Crystal Palace 54% - 46% Liverpool, dứt điểm 15 - 16 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 4 - 7; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 10 - 17, cứu thua 3 - 6.

89' BÀN THẮNG! Liverpool (0-3) Phút 89': Alexander Isak (Liverpool) lập công (kiến tạo: Florian Wirtz). Tỷ số: 0 - 3.

90' Thay người Phút 90' (Liverpool): Lewis Koumas vào sân thay Alexander Isak.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Liverpool): Joe Gomez vào sân thay Ronald Araujo.

90+5' BÀN THẮNG! Crystal Palace (1-3) Phút 90+5': Eddie Nketiah (Crystal Palace) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 3.

KT Kết thúc: Crystal Palace 1-3 Liverpool Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 22:57 08/11/2026

Đội hình chính thức Crystal Palace Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola 1 D. Henderson 8 J. Lerma 26 C. Richards 5 A. Disasi 30 Óscar Mingueza 20 A. Wharton 23 Q. Timber 3 T. Mitchell 18 D. Kamada 10 Yeremy Pino 22 Strand Larsen 1 Alisson Becker 33 R. Araújo 5 J. Jacquet 4 V. van Dijk 6 M. Kerkez 8 D. Szoboszlai 10 Mac Allister 18 C. Gakpo 7 F. Wirtz 29 B. Barcola 9 A. Isak Dự bị Crystal Palace 24 D. Osorio 9 E. Nketiah 25 A. Khalaili 11 D. McNeil 19 W. Hughes 28 C. Doucouré 44 W. Benítez 6 J. Canvot 33 B. Chilwell Liverpool 2 J. Gomez 21 K. Tsimikas 3 W. Endo 23 Víctor Muñoz 42 T. Nyoni 53 J. McConnell 67 L. Koumas 73 R. Ngumoha 25 Mamardashvili Cập nhật đội hình lúc 20:32 08/11/2026

Crystal Palace Thống kê Liverpool 53% Kiểm soát bóng 47% 19 Dứt điểm 20 7 Trúng đích 8 4 Phạt góc 7 10 Phạm lỗi 18 3 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật F. Wirtz Liverpool 1 bàn · 1 kiến tạo Mac Allister Liverpool 1 bàn A. Isak Liverpool 1 bàn E. Nketiah Crystal Palace 1 bàn D. Szoboszlai Liverpool 1 kiến tạo · điểm 7.7 B. Barcola Liverpool 1 kiến tạo · điểm 7.35

Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 15 điểm, đứng hạng 6 trên bảng xếp hạng. Chuyến làm khách của Crystal Palace tại Selhurst Park lúc 21h00 ngày 08/11/2026 vì thế là phép thử đáng chú ý với đội khách. Họ cần một kết quả tốt để giữ vị trí hiện tại, dù phong độ gần đây có phần chững lại.

Liverpool giữ vị thế, nhưng đà đi xuống rõ nét

Thứ hạng của Liverpool khá tích cực, song chuỗi trận gần nhất lại cho thấy hình ảnh khác. Trong 5 trận gần đây, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng lưu ý, hai trận thua đều đến ở những lần ra sân mới nhất, trong khi hai chiến thắng nằm ở đầu chuỗi.

Nói cách khác, Liverpool từng có mạch thắng tốt rồi mất nhịp. Chuyến đến Selhurst Park là cơ hội để họ chấm dứt đà đi xuống và giữ khoảng cách với nhóm đua cúp châu lục.

Crystal Palace tìm điểm tựa trong cuộc chiến phía dưới

Crystal Palace đang ở hạng 19 với 7 điểm, kém Liverpool 8 điểm và cách 13 bậc trên bảng xếp hạng. Phong độ của đội chủ nhà cũng chưa ổn định: trong 5 trận gần nhất họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Tuy nhiên, trận gần nhất của Crystal Palace kết thúc với một trận hòa, tín hiệu cho thấy đội chủ nhà chưa buông xuôi. Với vị trí hiện tại, mỗi điểm số trên sân nhà đều có giá trị lớn với họ.

Thế đối đầu bất ngờ nghiêng về chủ nhà

Lịch sử gần đây không hoàn toàn ủng hộ đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Crystal Palace thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Liverpool thắng 1 trận. Như vậy đội chủ nhà chưa từng bị lép vế trong các cuộc chạm trán gần đây và hai lần hòa cho thấy Liverpool không dễ giành điểm tuyệt đối trước đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Chênh lệch trên bảng xếp hạng nghiêng về Liverpool, nhưng phong độ gần đây và thành tích đối đầu lại khiến trận đấu khó đoán hơn. Với Liverpool, bài toán là lấy lại sự ổn định sau hai trận thua liên tiếp. Với Crystal Palace, thử thách là biến lợi thế sân nhà và kết quả đối đầu khả quan thành điểm số để rời khu vực cuối bảng.

Nếu Liverpool sớm tìm lại nhịp độ của hai chiến thắng trước đó, họ có cơ sở để khẳng định vị thế của một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Ngược lại, nếu Crystal Palace giữ được sự chắc chắn như ở những lần chạm trán gần đây, đội khách sẽ phải đối mặt với một buổi chiều nhiều áp lực.

Nhận định

Liverpool có lợi thế về vị trí và điểm số, nhưng Crystal Palace sở hữu thành tích đối đầu tốt cùng yếu tố sân nhà. Với phong độ chưa ổn định ở cả hai bên, đây là cuộc đối đầu có nhiều biến số. Kết quả sẽ phụ thuộc vào đội nào giữ được sự tập trung trong những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Crystal Palace · 2 thắng 2 hòa Liverpool · 1 thắng Liverpool 3 - 1 Crystal Palace LIV Liverpool 0 - 3 Crystal Palace CP Crystal Palace 2 - 1 Liverpool CP Crystal Palace 2 - 2 Liverpool Hòa Liverpool 1 - 1 Crystal Palace Hòa

Crystal Palace 5 trận gần nhất H B T B H 9 Trận 2-1-6 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 21 Thủng lưới Liverpool 5 trận gần nhất B B H T T 9 Trận 4-3-2 T-H-B 11 Ghi (TB 1.2) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27 T T T T T 2 Manchester City 10 7 0 3 +8 21 B B B T T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T … 5 Everton 10 4 4 2 +2 16 T T B B H 6 Liverpool 9 4 3 2 +2 15 B T T B T 7 Brentford 9 3 5 1 +7 14 T H B H T … 18 Manchester United 9 1 4 4 -5 7 B B H H H 19 Crystal Palace 9 2 1 6 -12 7 B B B T H 20 Sunderland 9 1 2 6 -10 5 B H B B B