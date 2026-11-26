Crystal Palace 2-1 Real Sociedad: Crystal Palace giành chiến thắng Crystal Palace đang bám sát Real Sociedad trên bảng xếp hạng, hơn kém một bậc dù cùng 5 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Selhurst Park.

Crystal Palace 2 - 1 Real Sociedad Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Crystal Palace tiếp đón Real Sociedad.

12' Crystal Palace ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 63% - 37% Real Sociedad, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 3.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Crystal Palace 45% - 55% Real Sociedad, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

31' Thẻ vàng Phút 31': Axel Disasi (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 40% - 60% Real Sociedad, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 40% - 60% Real Sociedad, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 3 - 0.

57' Thay người Phút 57' (Crystal Palace): Dwight McNeil vào sân thay Eddie Nketiah.

61' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 39% - 61% Real Sociedad, dứt điểm 4 - 15 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 5 - 0.

64' Thẻ vàng Phút 64': Jon Martin (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Foul).

66' BÀN THẮNG! Real Sociedad (0-1) Phút 66': Mamadou Sarr (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Job Ochieng). Tỷ số: 0 - 1.

67' Thay người Phút 67' (Real Sociedad): Carlos Soler vào sân thay Benat Turrientes.

68' Thay người Phút 68' (Real Sociedad): Orri Steinn Óskarsson vào sân thay Gonçalo Guedes.

71' Thẻ đỏ Phút 71': Jon Martin (Real Sociedad) nhận thẻ đỏ.

72' Thẻ vàng Phút 72': Unai Marrero (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Dissent).

73' BÀN THẮNG! Crystal Palace (1-1) Phút 73': Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

73' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 41% - 59% Real Sociedad, dứt điểm 8 - 16 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 5 - 0.

75' Thẻ vàng Phút 75': Yeremy Pino (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Thẻ vàng Phút 75': Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Dissent).

76' Thay người Phút 76' (Real Sociedad): Igor Zubeldia vào sân thay Hector Fort.

76' Thay người Phút 76' (Real Sociedad): Sergio Gómez vào sân thay Arsen Zakharyan.

79' Thay người Phút 79' (Crystal Palace): Anan Khalaili vào sân thay Jaydee Canvot.

80' Thay người Phút 80' (Crystal Palace): Tyrick Mitchell vào sân thay Ben Chilwell.

80' Thay người Phút 80' (Crystal Palace): Jörgen Strand Larsen vào sân thay Will Hughes.

81' BÀN THẮNG! Crystal Palace (2-1) Phút 81': Dwight McNeil (Crystal Palace) lập công (kiến tạo: Jörgen Strand Larsen). Tỷ số: 2 - 1.

85' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 42% - 58% Real Sociedad, dứt điểm 11 - 16 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 5 - 0.

87' Thay người Phút 87' (Real Sociedad): Luka Sučić vào sân thay Job Ochieng.

88' Thay người Phút 88' (Crystal Palace): Dario Osorio vào sân thay Jean-Philippe Mateta.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Carlos Soler (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Handball).

90+3' Hỏng phạt đền Phút 90+3': Yeremy Pino (Crystal Palace) sút hỏng phạt đền.

KT Kết thúc: Crystal Palace 2-1 Real Sociedad Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 04:55 27/11/2026

Đội hình chính thức Crystal Palace Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV T. Frank Real Sociedad Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo 1 D. Henderson 26 C. Richards 5 A. Disasi 6 J. Canvot 23 Q. Timber 19 W. Hughes 18 D. Kamada 33 B. Chilwell 9 E. Nketiah 10 Yeremy Pino 14 J. Mateta 13 Unai Marrero 22 Héctor Fort 6 Jon Martín 19 M. Sarr 3 Aihen Muñoz 12 J. Ochieng 4 Jon Gorrotxategi 8 Beñat Turrientes 11 Gonçalo Guedes 10 Mikel Oyarzabal 23 A. Zakharyan Dự bị Crystal Palace 81 Lucca Benetton 21 H. Ahanor 44 W. Benítez 25 A. Khalaili 22 Strand Larsen 11 D. McNeil 30 Óscar Mingueza 3 T. Mitchell 24 D. Osorio Real Sociedad 5 Zubeldia 24 L. Sučić 18 Carlos Soler 1 Álex Remiro 16 Jon Pacheco 9 O. Óskarsson 15 Pablo Marín 28 A. Lebarbier 14 T. Kubo Cập nhật đội hình lúc 02:35 27/11/2026

Crystal Palace Thống kê Real Sociedad 43% Kiểm soát bóng 57% 16 Dứt điểm 19 4 Trúng đích 7 2 Phạt góc 7 10 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật D. McNeil Crystal Palace 1 bàn M. Sarr Real Sociedad 1 bàn J. Mateta Crystal Palace 1 bàn J. Ochieng Real Sociedad 1 kiến tạo · điểm 7.55 Strand Larsen Crystal Palace 1 kiến tạo · điểm 7.07 D. Henderson Crystal Palace Điểm 7.46

Crystal Palace đang bám sát Real Sociedad trên bảng xếp hạng. Chủ nhà đứng hạng 21 với 5 điểm, còn đội khách ở hạng 20 và cũng có 5 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một bậc, nên trận đấu lúc 03:00 ngày 27/11/2026 trên sân Selhurst Park có ý nghĩa đáng kể với cả hai.

Cuộc đua sít sao trên bảng xếp hạng

Hai đội đang nằm ở hai vị trí liền kề và bằng điểm nhau. Real Sociedad hạng 20 chỉ hơn Crystal Palace hạng 21 nhờ các tiêu chí phụ, vì số điểm của hai bên đều là 5. Kết quả trận này vì thế có thể làm thay đổi ngay thứ tự giữa hai đội.

Với cách biệt gần như bằng không, mỗi điểm số đều có trọng lượng lớn. Đội giành chiến thắng sẽ tạo được khoảng cách rõ ràng so với đối thủ trực tiếp. Một kết quả hòa gần như giữ nguyên thế cân bằng hiện tại.

Phong độ: Crystal Palace chững lại, Real Sociedad không ổn định hơn

Crystal Palace thua 3, hòa 1 và thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà thua cả hai trận mới đây nhất, còn chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này. Đà đi xuống ấy khiến họ cần một kết quả tích cực để giữ nhịp bám đuổi.

Real Sociedad có thành tích nhỉnh hơn đôi chút với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Tuy nhiên, đội khách cũng vừa thua ở trận gần nhất, và chuỗi kết quả thắng - hòa - thua đan xen cho thấy họ chưa tìm được sự ổn định. Phong độ của hai đội vì thế khá tương đồng, đều thiếu mạch kết quả liền lạc.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai cùng mang tâm lý cần điểm số, yếu tố tâm lý và sự chắc chắn trong từng pha xử lý có thể quyết định cục diện. Crystal Palace có lợi thế thi đấu trên sân nhà Selhurst Park, nơi họ cần lấy lại niềm tin sau hai trận thua gần nhất. Real Sociedad ngược lại muốn tận dụng sự bấp bênh của chủ nhà để củng cố vị trí hạng 20.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra căng thẳng và giằng co, bởi không đội nào muốn mạo hiểm khi khoảng cách quá nhỏ. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai sót ở những phút then chốt sẽ có cơ hội vượt lên trong cuộc đua này.

Nhận định

Hai đội ngang bằng về điểm số và cùng đang tìm lại sự ổn định, nên thế trận được dự báo cân bằng. Crystal Palace có thêm động lực từ lợi thế sân nhà và nhu cầu bứt khỏi vị trí hạng 21. Real Sociedad sở hữu thành tích gần đây nhỉnh hơn một chút. Cả hai đều thiếu mạch thắng liên tục, vì vậy một trận đấu chặt chẽ, từng pha bóng đều có thể tạo khác biệt, là kịch bản hợp lý nhất.

Crystal Palace 5 trận gần nhất B B H B T 4 Trận 1-2-1 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 6 Thủng lưới Real Sociedad 5 trận gần nhất B T H B T 4 Trận 1-2-1 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 19 Torreense 4 2 0 2 -2 6 T B B T 20 Real Sociedad 4 1 2 1 +5 5 H T H B 21 Crystal Palace 4 1 2 1 +3 5 H H B T 22 Sparta Praha 4 1 1 2 0 4 B B H T … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Crystal Palace ✚ C. Doucoure (Off the roster) ✚ Z. Gozo (Off the roster) ✚ E. Guessand (Off the roster) ✚ J. Lerma (Off the roster) ✚ C. Riad (Knee Injury) ✚ I. Sarr (Groin Injury) ✚ T. Tomiyasu (Calf Injury) ✚ A. Wharton (Red Card) Real Sociedad ✚ J. Aramburu (Hip Injury) ✚ L. Astiazaran (Knock) ✚ A. Barrenetxea (Hamstring Injury) ✚ T. Folgado (Inactive) ✚ Y. Herrera (Foot Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury)