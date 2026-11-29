Crystal Palace 2-3 Hull City: Hull City giành chiến thắng Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Crystal Palace tiếp Hull City trên sân Selhurst Park lúc 21h05 ngày 29/11/2026.

Crystal Palace 2 - 3 Hull City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Crystal Palace tiếp đón Hull City.

13' Crystal Palace ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 73% - 27% Hull City, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1.

25' Crystal Palace ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 76% - 24% Hull City, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 0 - 2.

33' Thẻ vàng Phút 33': Brooke Norton-Cuffy (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Crystal Palace ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 76% - 24% Hull City, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 1 - 0.

38' BÀN THẮNG! Hull City (0-1) Phút 38': Oliver McBurnie (Hull City) lập công (kiến tạo: Regan Slater). Tỷ số: 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Crystal Palace): Quinten Timber vào sân thay Jefferson Lerma.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Hull City (0-2) Phút 48': Sorba Thomas (Hull City) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

50' Crystal Palace ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 72% - 28% Hull City, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 0.

61' Thẻ vàng Phút 61': Nobel Mendy (Hull City) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

62' Crystal Palace ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 70% - 30% Hull City, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 2 - 0.

63' Thẻ vàng Phút 63': Sorba Thomas (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

71' Thay người Phút 71' (Crystal Palace): Anan Khalaili vào sân thay Oscar Mingueza.

72' Thay người Phút 72' (Crystal Palace): Dario Osorio vào sân thay Dwight McNeil.

72' Thay người Phút 72' (Crystal Palace): Eddie Nketiah vào sân thay Daichi Kamada.

74' Crystal Palace ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 66% - 34% Hull City, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 2 - 0.

77' Thay người Phút 77' (Hull City): Matt Crooks vào sân thay Lucas Gourna-Douath.

77' Thay người Phút 77' (Hull City): Ryan Giles vào sân thay Sorba Thomas.

80' BÀN THẮNG! Hull City (0-3) Phút 80': Regan Slater (Hull City) lập công (kiến tạo: Oliver McBurnie). Tỷ số: 0 - 3.

82' Thay người Phút 82' (Crystal Palace): Zavier Gozo vào sân thay Evann Guessand.

84' Thay người Phút 84' (Hull City): Mohamed Ali Cho vào sân thay Mohamed Belloumi.

84' Thay người Phút 84' (Hull City): Ilyas Ansah vào sân thay Oliver McBurnie.

86' Crystal Palace ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 66% - 34% Hull City, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 2 - 0.

87' Thay người Phút 87' (Hull City): Christos Mouzakitis vào sân thay Regan Slater.

90' BÀN THẮNG! Crystal Palace (1-3) Phút 90': Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace) lập công (kiến tạo: Quinten Timber). Tỷ số: 1 - 3.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': John Egan (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Anan Khalaili (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

90+5' BÀN THẮNG! Crystal Palace (2-3) Phút 90+5': Adam Wharton (Crystal Palace) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

KT Kết thúc: Crystal Palace 2-3 Hull City Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 23:01 29/11/2026

Đội hình chính thức Crystal Palace Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV T. Frank Hull City Sơ đồ 5-4-1 · HLV S. Jakirović 1 D. Henderson 30 Óscar Mingueza 5 A. Disasi 26 C. Richards 3 T. Mitchell 8 J. Lerma 20 A. Wharton 11 D. McNeil 18 D. Kamada 29 E. Guessand 22 Strand Larsen 19 K. Tzolakis 18 Norton-Cuffy 15 J. Egan 6 S. Ajayi 32 N. Mendy 21 E. Stroud 10 M. Belloumi 29 Gourna-Douath 27 R. Slater 7 S. Thomas 9 O. McBurnie Dự bị Crystal Palace 44 W. Benítez 6 J. Canvot 33 B. Chilwell 12 Z. Gozo 19 W. Hughes 25 A. Khalaili 9 E. Nketiah 24 D. Osorio 23 Q. Timber Hull City 36 C. Mouzakitis 17 P. McNair 14 Hjertø-Dahl 22 L. Herrington 3 R. Giles 25 M. Crooks 50 M. Cho 1 J. Butland 28 Ilyas Ansah Cập nhật đội hình lúc 20:39 29/11/2026

Crystal Palace Thống kê Hull City 67% Kiểm soát bóng 33% 9 Dứt điểm 11 3 Trúng đích 5 5 Phạt góc 5 9 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật O. McBurnie Hull City 1 bàn · 1 kiến tạo R. Slater Hull City 1 bàn · 1 kiến tạo A. Wharton Crystal Palace 1 bàn Strand Larsen Crystal Palace 1 bàn S. Thomas Hull City 1 bàn Q. Timber Crystal Palace 1 kiến tạo · điểm 6.8

Crystal Palace và Hull City cùng bước vào trận đấu trên sân Selhurst Park với nhu cầu giống nhau: cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 21h05 ngày 29/11/2026. Dù cùng thắng ở trận gần nhất, cả hai vẫn chưa thoát khỏi chuỗi phong độ thiếu ổn định.

Crystal Palace cần giữ mạch thắng sau chuỗi trận khó khăn

Trong 5 trận gần nhất, Crystal Palace thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Chiến thắng ở trận mới nhất là điểm sáng, nhưng trước đó đội chủ nhà thua liên tiếp 2 trận, rồi hòa 1 trận và thua thêm 1 trận.

Vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh khá rõ những khó khăn này. Crystal Palace đang đứng hạng 20 với 7 điểm. Với một đội đang ở vị trí thấp như vậy, việc tận dụng lợi thế sân nhà để có thêm điểm số là mục tiêu hiển nhiên.

Hull City có nền tảng điểm số tốt hơn nhưng phong độ chưa ổn định

Hull City cũng thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Giống Crystal Palace, đội khách thắng ở trận mới nhất, sau đó là chuỗi kết quả đan xen giữa thua, hòa và hòa, trước khi thua ở trận cũ nhất trong chuỗi.

Tuy nhiên, Hull City đang có vị trí cao hơn. Đội khách đứng hạng 12 với 14 điểm, nhiều hơn Crystal Palace 7 điểm. Khoảng cách này cho thấy Hull City đã tích lũy tốt hơn trong giai đoạn đầu mùa, dù phong độ năm trận gần đây không quá khác biệt so với đối thủ.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Crystal Palace thắng 2 trận, hòa 1 trận và Hull City thắng 2 trận. Thành tích này cho thấy hai đội không có bên nào áp đảo, và các cuộc đối đầu gần đây thường khó đoán.

Sự cân bằng đó khiến trận đấu sắp tới có thể diễn ra giằng co, nhất là khi cả hai đều đặt nặng việc giành điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ gần đây tương đồng, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Crystal Palace có lợi thế thi đấu trên sân nhà trước khán giả của mình, đồng thời cần sớm tìm lại sự tự tin để rời khỏi vị trí hiện tại. Hull City chơi với tâm thế thoải mái hơn nhờ đang đứng cao hơn, nhưng cũng không muốn lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách.

Một bàn thắng sớm có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện, bởi đội bị dẫn bàn sẽ phải mạo hiểm hơn trong khi đội dẫn trước có thể kiểm soát nhịp độ. Ngược lại, nếu trận đấu giằng co đến những phút cuối, sự kiên nhẫn và khả năng giữ vững tổ chức sẽ quyết định ai là người mỉm cười.

Nhận định

Các con số cho thấy đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang đi tìm sự ổn định. Crystal Palace có lợi thế sân nhà và động lực rõ ràng, còn Hull City nhỉnh hơn về vị trí và số điểm trên bảng xếp hạng. Với thế đối đầu cân bằng và phong độ tương đồng, nhiều khả năng đây là trận đấu khó lường, nơi mỗi sai sót nhỏ đều có thể phải trả giá.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Crystal Palace · 2 thắng 1 hòa Hull City · 2 thắng Crystal Palace 4 - 0 Hull City CP Hull City 3 - 3 Crystal Palace Hòa Crystal Palace 0 - 2 Hull City HC Hull City 2 - 0 Crystal Palace HC Crystal Palace 1 - 0 Hull City CP

Crystal Palace 5 trận gần nhất T B B H B 11 Trận 2-1-8 T-H-B 12 Ghi (TB 1.1) 27 Thủng lưới Hull City 5 trận gần nhất T B H H B 11 Trận 3-5-3 T-H-B 13 Ghi (TB 1.2) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 11 9 1 1 +10 28 H T T T T 2 Brighton 11 7 1 3 +17 22 B T T B T 3 Manchester City 11 7 1 3 +8 22 H B B B T … 11 Aston Villa 12 3 6 3 -3 15 H H H H T 12 Hull City 11 3 5 3 +2 14 T B H H B 13 Newcastle 11 3 4 4 -3 13 H H B T B … 19 Manchester United 12 1 5 6 -13 8 B B H B B 20 Crystal Palace 11 2 1 8 -15 7 B B B B B

Tình hình lực lượng Crystal Palace ✚ J. Mateta (Red Card) ✚ Y. Pino (Yellow Cards) ✚ C. Riad (Knee Injury) ✚ I. Sarr (Groin Injury) ✚ T. Tomiyasu (Calf Injury) Hull City ✚ I. Ansah (Back Injury) ✚ J. Gelhardt (Muscle Injury) ✚ C. Hughes (Groin Injury) ✚ T. Iroegbunam (Hamstring Injury) ✚ E. Matazo (Knee Injury) ✚ H. Morita (Muscle Injury) ✚ M. Targett (Ankle Injury) ✚ R. Vaz (Inactive)