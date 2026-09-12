Crystal Palace 2-3 Ipswich: Ipswich giành chiến thắng
Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Ipswich lúc 21:00 ngày 12/09/2026 trên sân Selhurst Park với mục tiêu giành trọn ba điểm quý giá.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Crystal Palace tiếp đón Ipswich.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Crystal Palace 46% - 54% Ipswich, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 3.
- 14'BÀN THẮNG! Crystal Palace (1-0)
Phút 14': Anan Khalaili (Crystal Palace) lập công (kiến tạo: Daichi Kamada). Tỷ số: 1 - 0.
- 23'BÀN THẮNG! Ipswich (1-1)
Phút 23': Emersonn (Ipswich) lập công (kiến tạo: Leif Davis). Tỷ số: 1 - 1.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Crystal Palace 46% - 54% Ipswich, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 34'Thẻ đỏ
Phút 34': Axel Disasi (Crystal Palace) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).
- 37'Thay người
Phút 37' (Crystal Palace): Takehiro Tomiyasu vào sân thay Yeremy Pino.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Crystal Palace 53% - 47% Ipswich, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 43'Thẻ vàng
Phút 43': Jack Clarke (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'BÀN THẮNG! Ipswich (1-2)
Phút 45': Leif Davis (Ipswich) lập công (kiến tạo: Emersonn). Tỷ số: 1 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Crystal Palace 49% - 51% Ipswich, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 0 - 1.
- 58'Thẻ vàng
Phút 58': Abdul Fatawu Issahaku (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Thay người
Phút 62' (Ipswich): Jaden Philogene-Bidace vào sân thay Abdul Fatawu Issahaku.
- 63'Thay người
Phút 63' (Ipswich): Daizen Maeda vào sân thay Jack Clarke.
- 63'Thay người
Phút 63' (Ipswich): Zian Flemming vào sân thay Emersonn.
- 63'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Crystal Palace 49% - 51% Ipswich, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 1 - 1.
- 70'Thẻ vàng
Phút 70': Saša Lukić (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).
- 75'BÀN THẮNG! Crystal Palace (2-2)
Phút 75': Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace) lập công (kiến tạo: Daichi Kamada). Tỷ số: 2 - 2.
- 75'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Crystal Palace 47% - 53% Ipswich, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 13, cứu thua 1 - 1.
- 77'Thay người
Phút 77' (Ipswich): Florentino Luís vào sân thay Saša Lukić.
- 77'Thay người
Phút 77' (Crystal Palace): Will Hughes vào sân thay Adam Wharton.
- 77'Thay người
Phút 77' (Crystal Palace): Ben Chilwell vào sân thay Tyrick Mitchell.
- 84'Thay người
Phút 84' (Crystal Palace): Jefferson Lerma vào sân thay Daichi Kamada.
- 84'Thay người
Phút 84' (Crystal Palace): Zavier Gozo vào sân thay Jörgen Strand Larsen.
- 87'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Crystal Palace 48% - 52% Ipswich, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 6 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 2 - 2.
- 88'Thay người
Phút 88' (Ipswich): Abdoul Ouattara vào sân thay Jacob Greaves.
- 90'BÀN THẮNG! Ipswich (2-3)
Phút 90': Zian Flemming (Ipswich) lập công. Tỷ số: 2 - 3.
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': Chris Richards (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Crystal Palace 2-3 Ipswich
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.
Cập nhật lúc 23:00 12/09/2026
Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài cùng Ipswich tại sân vận động Selhurst Park vào lúc 21:00 ngày 12/09/2026. Đây được đánh giá là thời điểm bản lề để hai đội bóng tạo ra bước tiến quan trọng, trong bối cảnh cả hai đang bám đuổi quyết liệt trên bảng xếp hạng với cùng 3 điểm tích lũy được.
Điểm tựa sân nhà và ưu thế đối đầu của Crystal Palace
Crystal Palace hiện đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Về phong độ thi đấu trong 3 trận gần nhất, đội bóng trải qua 2 trận thua và giành được 1 trận thắng. Dù nhịp độ thi đấu chưa đạt trạng thái thăng hoa nhất, lợi thế sân nhà Selhurst Park vẫn mang lại sự tự tin lớn cho đoàn quân áo sọc đỏ lam.
Đáng chú ý, lịch sử chạm trán đang nghiêng hoàn toàn về phía Crystal Palace. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Crystal Palace đạt thành tích toàn thắng cả 5 trận, không để hòa trận nào và Ipswich không có chiến thắng nào. Ưu thế đối đầu áp đảo này là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội chủ nhà trong việc thiết lập thế trận lấn lướt.
Ipswich và nỗ lực bứt phá khỏi khu vực giữa bảng
Ở bên kia chiến tuyến, Ipswich đang bám đuổi ngay phía sau đối thủ khi xếp ở vị trí thứ 14 với 3 điểm. Thống kê phong độ trong 3 trận gần nhất của Ipswich ghi nhận 1 trận thắng và 2 trận thua. Sự thiếu ổn định khiến đội khách phải đối diện với sức ép không nhỏ trong chuyến hành quân xa nhà lần này.
Việc chưa từng vượt qua đối thủ trong 5 lần so tài gần đây buộc Ipswich phải nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Đối đầu với một đối thủ có lối chơi kỵ dơ như Crystal Palace ngay tại Selhurst Park đòi hỏi đội khách phải duy trì tính kỷ luật tối đa trong cự ly đội hình nếu muốn tạo nên bất ngờ.
Đánh giá cục diện và xu hướng trận đấu
Với ưu thế tuyệt đối từ các lần đối đầu trong quá khứ cùng lợi thế sân bãi, Crystal Palace nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt quyền kiểm soát ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà hướng tới việc khai thác các khoảng trống để tìm kiếm bàn thắng dẫn trước.
Trong khi đó, Ipswich nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi chặt chẽ, ưu tiên bảo đảm an toàn bên phần sân nhà trước khi chờ đợi cơ hội phản công. Nhìn chung, với sự vượt trội về thành tích đối đầu và quyết tâm bám đuổi nhóm trên, Crystal Palace đang nắm giữ nhiều cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực trước Ipswich.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)