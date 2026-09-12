Về Báo Hà Tĩnh

Crystal Palace 2-3 Ipswich: Ipswich giành chiến thắng

Văn Thể12/09/2026 16:49

Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Ipswich lúc 21:00 ngày 12/09/2026 trên sân Selhurst Park với mục tiêu giành trọn ba điểm quý giá.

Crystal Palace2 - 3IpswichKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Crystal Palace tiếp đón Ipswich.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Crystal Palace 46% - 54% Ipswich, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

  • 14'BÀN THẮNG! Crystal Palace (1-0)

    Phút 14': Anan Khalaili (Crystal Palace) lập công (kiến tạo: Daichi Kamada). Tỷ số: 1 - 0.

  • 23'BÀN THẮNG! Ipswich (1-1)

    Phút 23': Emersonn (Ipswich) lập công (kiến tạo: Leif Davis). Tỷ số: 1 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Crystal Palace 46% - 54% Ipswich, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 34'Thẻ đỏ

    Phút 34': Axel Disasi (Crystal Palace) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

  • 37'Thay người

    Phút 37' (Crystal Palace): Takehiro Tomiyasu vào sân thay Yeremy Pino.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Crystal Palace 53% - 47% Ipswich, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Jack Clarke (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'BÀN THẮNG! Ipswich (1-2)

    Phút 45': Leif Davis (Ipswich) lập công (kiến tạo: Emersonn). Tỷ số: 1 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Crystal Palace 49% - 51% Ipswich, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 0 - 1.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Abdul Fatawu Issahaku (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Ipswich): Jaden Philogene-Bidace vào sân thay Abdul Fatawu Issahaku.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Ipswich): Daizen Maeda vào sân thay Jack Clarke.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Ipswich): Zian Flemming vào sân thay Emersonn.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Crystal Palace 49% - 51% Ipswich, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 1 - 1.

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': Saša Lukić (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'BÀN THẮNG! Crystal Palace (2-2)

    Phút 75': Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace) lập công (kiến tạo: Daichi Kamada). Tỷ số: 2 - 2.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Crystal Palace 47% - 53% Ipswich, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 13, cứu thua 1 - 1.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Ipswich): Florentino Luís vào sân thay Saša Lukić.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Crystal Palace): Will Hughes vào sân thay Adam Wharton.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Crystal Palace): Ben Chilwell vào sân thay Tyrick Mitchell.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Crystal Palace): Jefferson Lerma vào sân thay Daichi Kamada.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Crystal Palace): Zavier Gozo vào sân thay Jörgen Strand Larsen.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Crystal Palace 48% - 52% Ipswich, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 6 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 2 - 2.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Ipswich): Abdoul Ouattara vào sân thay Jacob Greaves.

  • 90'BÀN THẮNG! Ipswich (2-3)

    Phút 90': Zian Flemming (Ipswich) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

  • 90+4'Thẻ vàng

    Phút 90+4': Chris Richards (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Crystal Palace 2-3 Ipswich

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 23:00 12/09/2026

Đội hình chính thức
Crystal Palace
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage
Ipswich
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. O'Neil
44
W. Benítez
26
C. Richards
5
A. Disasi
21
H. Ahanor
25
A. Khalaili
23
Q. Timber
20
A. Wharton
3
T. Mitchell
18
D. Kamada
10
Yeremy Pino
22
Strand Larsen
37
K. Scherpen
26
O'Shea
6
I. Diop
24
J. Greaves
3
L. Davis
23
S. Lukić
25
E. Palacios
7
A. Fatawu
10
J. Enciso
47
J. Clarke
19
Emersonn
Dự bị
Crystal Palace
11 D. McNeil19 W. Hughes31 R. Matthews17 T. Tomiyasu33 B. Chilwell30 Óscar Mingueza28 C. Doucouré8 J. Lerma12 Z. Gozo
Ipswich
11 J. Philogene28 C. Walton4 C. Kipré42 A. Ouattara12 Florentino32 M. Núñez38 D. Maeda9 Z. Flemming29 C. Akpom
Cập nhật đội hình lúc 20:35 12/09/2026
Crystal PalaceThống kêIpswich
46%
Kiểm soát bóng
54%
11
Dứt điểm
12
4
Trúng đích
6
6
Phạt góc
3
6
Phạm lỗi
16
0
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Emersonn
Emersonn
Ipswich
1 bàn · 1 kiến tạo
L. Davis
L. Davis
Ipswich
1 bàn · 1 kiến tạo
Z. Flemming
Z. Flemming
Ipswich
1 bàn
J. Strand Larsen
Strand Larsen
Crystal Palace
1 bàn
A. Khalaili
A. Khalaili
Crystal Palace
1 bàn
D. Kamada
D. Kamada
Crystal Palace
2 kiến tạo · điểm 7

Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài cùng Ipswich tại sân vận động Selhurst Park vào lúc 21:00 ngày 12/09/2026. Đây được đánh giá là thời điểm bản lề để hai đội bóng tạo ra bước tiến quan trọng, trong bối cảnh cả hai đang bám đuổi quyết liệt trên bảng xếp hạng với cùng 3 điểm tích lũy được.

Điểm tựa sân nhà và ưu thế đối đầu của Crystal Palace

Crystal Palace hiện đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Về phong độ thi đấu trong 3 trận gần nhất, đội bóng trải qua 2 trận thua và giành được 1 trận thắng. Dù nhịp độ thi đấu chưa đạt trạng thái thăng hoa nhất, lợi thế sân nhà Selhurst Park vẫn mang lại sự tự tin lớn cho đoàn quân áo sọc đỏ lam.

Đáng chú ý, lịch sử chạm trán đang nghiêng hoàn toàn về phía Crystal Palace. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Crystal Palace đạt thành tích toàn thắng cả 5 trận, không để hòa trận nào và Ipswich không có chiến thắng nào. Ưu thế đối đầu áp đảo này là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội chủ nhà trong việc thiết lập thế trận lấn lướt.

Ipswich và nỗ lực bứt phá khỏi khu vực giữa bảng

Ở bên kia chiến tuyến, Ipswich đang bám đuổi ngay phía sau đối thủ khi xếp ở vị trí thứ 14 với 3 điểm. Thống kê phong độ trong 3 trận gần nhất của Ipswich ghi nhận 1 trận thắng và 2 trận thua. Sự thiếu ổn định khiến đội khách phải đối diện với sức ép không nhỏ trong chuyến hành quân xa nhà lần này.

Việc chưa từng vượt qua đối thủ trong 5 lần so tài gần đây buộc Ipswich phải nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Đối đầu với một đối thủ có lối chơi kỵ dơ như Crystal Palace ngay tại Selhurst Park đòi hỏi đội khách phải duy trì tính kỷ luật tối đa trong cự ly đội hình nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Đánh giá cục diện và xu hướng trận đấu

Với ưu thế tuyệt đối từ các lần đối đầu trong quá khứ cùng lợi thế sân bãi, Crystal Palace nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt quyền kiểm soát ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà hướng tới việc khai thác các khoảng trống để tìm kiếm bàn thắng dẫn trước.

Trong khi đó, Ipswich nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi chặt chẽ, ưu tiên bảo đảm an toàn bên phần sân nhà trước khi chờ đợi cơ hội phản công. Nhìn chung, với sự vượt trội về thành tích đối đầu và quyết tâm bám đuổi nhóm trên, Crystal Palace đang nắm giữ nhiều cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực trước Ipswich.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Crystal Palace · 5 thắng0 hòaIpswich · 0 thắng
08/03/2025
Crystal Palace
1 - 0
Ipswich
CP
04/12/2024
Ipswich
0 - 1
Crystal Palace
CP
16/07/2022
Crystal Palace
4 - 2
Ipswich
CP
24/07/2021
Ipswich
0 - 1
Crystal Palace
CP
23/08/2017
Crystal Palace
2 - 1
Ipswich
CP
Crystal Palace
5 trận gần nhất
TTBBB
3
Trận
1-0-2
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
8
Thủng lưới
Ipswich
5 trận gần nhất
BBTTT
3
Trận
1-0-2
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City3300+59TTT
2Arsenal3300+59TTT
3Hull City3210+37HTT
12Sunderland311104HTB
13Crystal Palace3102-43TBB
14Ipswich3102-43BBT
15Bournemouth3021-12HHB
Tình hình lực lượng
Crystal Palace
J. Mateta (Hamstring Injury)
C. Riad (Knee Injury)
I. Sarr (Groin Injury)
E. Nketiah (Injury)
J. Mateta (Hamstring Injury)
C. Riad (Knee Injury)
I. Sarr (Groin Injury)
E. Nketiah (Injury)
Ipswich
A. Matusiwa (Muscle Injury)
J. Philogene (Ankle Injury)
J. Taylor (Knee Injury)
A. Matusiwa (Muscle Injury)
J. Philogene (Ankle Injury)
J. Taylor (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Crystal Palace 2-3 Ipswich: Ipswich giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO