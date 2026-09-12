Crystal Palace 2-3 Ipswich: Ipswich giành chiến thắng Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Ipswich lúc 21:00 ngày 12/09/2026 trên sân Selhurst Park với mục tiêu giành trọn ba điểm quý giá.

Crystal Palace 2 - 3 Ipswich Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Crystal Palace tiếp đón Ipswich.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Crystal Palace 46% - 54% Ipswich, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

14' BÀN THẮNG! Crystal Palace (1-0) Phút 14': Anan Khalaili (Crystal Palace) lập công (kiến tạo: Daichi Kamada). Tỷ số: 1 - 0.

23' BÀN THẮNG! Ipswich (1-1) Phút 23': Emersonn (Ipswich) lập công (kiến tạo: Leif Davis). Tỷ số: 1 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Crystal Palace 46% - 54% Ipswich, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.

34' Thẻ đỏ Phút 34': Axel Disasi (Crystal Palace) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

37' Thay người Phút 37' (Crystal Palace): Takehiro Tomiyasu vào sân thay Yeremy Pino.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Crystal Palace 53% - 47% Ipswich, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.

43' Thẻ vàng Phút 43': Jack Clarke (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).

45' BÀN THẮNG! Ipswich (1-2) Phút 45': Leif Davis (Ipswich) lập công (kiến tạo: Emersonn). Tỷ số: 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Thế trận giằng co Cầm bóng: Crystal Palace 49% - 51% Ipswich, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 0 - 1.

58' Thẻ vàng Phút 58': Abdul Fatawu Issahaku (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Thay người Phút 62' (Ipswich): Jaden Philogene-Bidace vào sân thay Abdul Fatawu Issahaku.

63' Thay người Phút 63' (Ipswich): Daizen Maeda vào sân thay Jack Clarke.

63' Thay người Phút 63' (Ipswich): Zian Flemming vào sân thay Emersonn.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Crystal Palace 49% - 51% Ipswich, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 1 - 1.

70' Thẻ vàng Phút 70': Saša Lukić (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).

75' BÀN THẮNG! Crystal Palace (2-2) Phút 75': Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace) lập công (kiến tạo: Daichi Kamada). Tỷ số: 2 - 2.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Crystal Palace 47% - 53% Ipswich, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 13, cứu thua 1 - 1.

77' Thay người Phút 77' (Ipswich): Florentino Luís vào sân thay Saša Lukić.

77' Thay người Phút 77' (Crystal Palace): Will Hughes vào sân thay Adam Wharton.

77' Thay người Phút 77' (Crystal Palace): Ben Chilwell vào sân thay Tyrick Mitchell.

84' Thay người Phút 84' (Crystal Palace): Jefferson Lerma vào sân thay Daichi Kamada.

84' Thay người Phút 84' (Crystal Palace): Zavier Gozo vào sân thay Jörgen Strand Larsen.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Crystal Palace 48% - 52% Ipswich, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 6 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 2 - 2.

88' Thay người Phút 88' (Ipswich): Abdoul Ouattara vào sân thay Jacob Greaves.

90' BÀN THẮNG! Ipswich (2-3) Phút 90': Zian Flemming (Ipswich) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Chris Richards (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Crystal Palace 2-3 Ipswich Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 23:00 12/09/2026

Đội hình chính thức Crystal Palace Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage Ipswich Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. O'Neil 44 W. Benítez 26 C. Richards 5 A. Disasi 21 H. Ahanor 25 A. Khalaili 23 Q. Timber 20 A. Wharton 3 T. Mitchell 18 D. Kamada 10 Yeremy Pino 22 Strand Larsen 37 K. Scherpen 26 O'Shea 6 I. Diop 24 J. Greaves 3 L. Davis 23 S. Lukić 25 E. Palacios 7 A. Fatawu 10 J. Enciso 47 J. Clarke 19 Emersonn Dự bị Crystal Palace 11 D. McNeil 19 W. Hughes 31 R. Matthews 17 T. Tomiyasu 33 B. Chilwell 30 Óscar Mingueza 28 C. Doucouré 8 J. Lerma 12 Z. Gozo Ipswich 11 J. Philogene 28 C. Walton 4 C. Kipré 42 A. Ouattara 12 Florentino 32 M. Núñez 38 D. Maeda 9 Z. Flemming 29 C. Akpom Cập nhật đội hình lúc 20:35 12/09/2026

Crystal Palace Thống kê Ipswich 46% Kiểm soát bóng 54% 11 Dứt điểm 12 4 Trúng đích 6 6 Phạt góc 3 6 Phạm lỗi 16 0 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Emersonn Ipswich 1 bàn · 1 kiến tạo L. Davis Ipswich 1 bàn · 1 kiến tạo Z. Flemming Ipswich 1 bàn Strand Larsen Crystal Palace 1 bàn A. Khalaili Crystal Palace 1 bàn D. Kamada Crystal Palace 2 kiến tạo · điểm 7

Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài cùng Ipswich tại sân vận động Selhurst Park vào lúc 21:00 ngày 12/09/2026. Đây được đánh giá là thời điểm bản lề để hai đội bóng tạo ra bước tiến quan trọng, trong bối cảnh cả hai đang bám đuổi quyết liệt trên bảng xếp hạng với cùng 3 điểm tích lũy được.

Điểm tựa sân nhà và ưu thế đối đầu của Crystal Palace

Crystal Palace hiện đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Về phong độ thi đấu trong 3 trận gần nhất, đội bóng trải qua 2 trận thua và giành được 1 trận thắng. Dù nhịp độ thi đấu chưa đạt trạng thái thăng hoa nhất, lợi thế sân nhà Selhurst Park vẫn mang lại sự tự tin lớn cho đoàn quân áo sọc đỏ lam.

Đáng chú ý, lịch sử chạm trán đang nghiêng hoàn toàn về phía Crystal Palace. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Crystal Palace đạt thành tích toàn thắng cả 5 trận, không để hòa trận nào và Ipswich không có chiến thắng nào. Ưu thế đối đầu áp đảo này là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội chủ nhà trong việc thiết lập thế trận lấn lướt.

Ipswich và nỗ lực bứt phá khỏi khu vực giữa bảng

Ở bên kia chiến tuyến, Ipswich đang bám đuổi ngay phía sau đối thủ khi xếp ở vị trí thứ 14 với 3 điểm. Thống kê phong độ trong 3 trận gần nhất của Ipswich ghi nhận 1 trận thắng và 2 trận thua. Sự thiếu ổn định khiến đội khách phải đối diện với sức ép không nhỏ trong chuyến hành quân xa nhà lần này.

Việc chưa từng vượt qua đối thủ trong 5 lần so tài gần đây buộc Ipswich phải nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Đối đầu với một đối thủ có lối chơi kỵ dơ như Crystal Palace ngay tại Selhurst Park đòi hỏi đội khách phải duy trì tính kỷ luật tối đa trong cự ly đội hình nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Đánh giá cục diện và xu hướng trận đấu

Với ưu thế tuyệt đối từ các lần đối đầu trong quá khứ cùng lợi thế sân bãi, Crystal Palace nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt quyền kiểm soát ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà hướng tới việc khai thác các khoảng trống để tìm kiếm bàn thắng dẫn trước.

Trong khi đó, Ipswich nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi chặt chẽ, ưu tiên bảo đảm an toàn bên phần sân nhà trước khi chờ đợi cơ hội phản công. Nhìn chung, với sự vượt trội về thành tích đối đầu và quyết tâm bám đuổi nhóm trên, Crystal Palace đang nắm giữ nhiều cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực trước Ipswich.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Crystal Palace · 5 thắng 0 hòa Ipswich · 0 thắng Crystal Palace 1 - 0 Ipswich CP Ipswich 0 - 1 Crystal Palace CP Crystal Palace 4 - 2 Ipswich CP Ipswich 0 - 1 Crystal Palace CP Crystal Palace 2 - 1 Ipswich CP

Crystal Palace 5 trận gần nhất T T B B B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 8 Thủng lưới Ipswich 5 trận gần nhất B B T T T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 3 3 0 0 +5 9 T T T 2 Arsenal 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 Hull City 3 2 1 0 +3 7 H T T … 12 Sunderland 3 1 1 1 0 4 H T B 13 Crystal Palace 3 1 0 2 -4 3 T B B 14 Ipswich 3 1 0 2 -4 3 B B T 15 Bournemouth 3 0 2 1 -1 2 H H B …

Tình hình lực lượng Crystal Palace ✚ J. Mateta (Hamstring Injury) ✚ C. Riad (Knee Injury) ✚ I. Sarr (Groin Injury) ✚ E. Nketiah (Injury) ✚ J. Mateta (Hamstring Injury) ✚ C. Riad (Knee Injury) ✚ I. Sarr (Groin Injury) ✚ E. Nketiah (Injury) Ipswich ✚ A. Matusiwa (Muscle Injury) ✚ J. Philogene (Ankle Injury) ✚ J. Taylor (Knee Injury) ✚ A. Matusiwa (Muscle Injury) ✚ J. Philogene (Ankle Injury) ✚ J. Taylor (Knee Injury)