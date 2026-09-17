Crystal Palace 4-0 Lech Poznan: Crystal Palace giành chiến thắng Crystal Palace bám sát nhóm cúp châu lục trước màn đọ sức Lech Poznan lúc 02:00 ngày 18/09 tại Selhurst Park, nơi cả hai đội cùng tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

Crystal Palace 4 - 0 Lech Poznan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Crystal Palace tiếp đón Lech Poznan.

10' BÀN THẮNG! Crystal Palace (1-0) Phút 10': Yeremy Pino (Crystal Palace) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

12' Crystal Palace ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 59% - 41% Lech Poznan, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Crystal Palace 54% - 46% Lech Poznan, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

27' BÀN THẮNG! Crystal Palace (2-0) Phút 27': Chris Richards (Crystal Palace) lập công (kiến tạo: Adam Wharton). Tỷ số: 2 - 0.

34' BÀN THẮNG! Crystal Palace (3-0) Phút 34': Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 0.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Crystal Palace 53% - 47% Lech Poznan, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Crystal Palace 49% - 51% Lech Poznan, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 1.

61' Thay người Phút 61' (Lech Poznan): Filip Jagiełło vào sân thay Allahyar Sayyadmanesh.

61' Thay người Phút 61' (Lech Poznan): Y. Agnero vào sân thay Mikael Ishak.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Crystal Palace 51% - 49% Lech Poznan, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 5 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 3 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Crystal Palace): Oscar Mingueza vào sân thay Anan Khalaili.

62' Thay người Phút 62' (Crystal Palace): Dwight McNeil vào sân thay Quinten Timber.

70' Thay người Phút 70' (Lech Poznan): Robert Gumny vào sân thay Joel Pereira.

70' Thay người Phút 70' (Lech Poznan): Leo Bengtsson vào sân thay Patrick Walemark.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Crystal Palace 51% - 49% Lech Poznan, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 3 - 2.

74' Thay người Phút 74' (Crystal Palace): Jaydee Canvot vào sân thay Chris Richards.

74' Thay người Phút 74' (Crystal Palace): Ismaila Sarr vào sân thay Daichi Kamada.

74' Thay người Phút 74' (Crystal Palace): Eddie Nketiah vào sân thay Jörgen Strand Larsen.

76' Thẻ vàng Phút 76': Radosław Murawski (Lech Poznan) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thay người Phút 81' (Lech Poznan): Daniel Håkans vào sân thay Pablo Rodriguez Delgado.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Crystal Palace 53% - 47% Lech Poznan, dứt điểm 14 - 11 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 4 - 2.

87' Thẻ đỏ Phút 87': Radosław Murawski (Lech Poznan) nhận thẻ đỏ.

89' BÀN THẮNG! Crystal Palace (4-0) Phút 89': Eddie Nketiah (Crystal Palace) lập công (kiến tạo: Dwight McNeil). Tỷ số: 4 - 0.

KT Kết thúc: Crystal Palace 4-0 Lech Poznan Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 03:52 18/09/2026

Đội hình chính thức Crystal Palace Sơ đồ 3-4-3 · HLV P. Sage Lech Poznan Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV N. Frederiksen 44 W. Benítez 26 C. Richards 5 A. Disasi 21 H. Ahanor 25 A. Khalaili 23 Q. Timber 20 A. Wharton 3 T. Mitchell 18 D. Kamada 22 Strand Larsen 10 Yeremy Pino 1 M. Lis 2 Joel Pereira 27 W. Mońka 59 T. Yegbe 15 M. Gurgul 22 R. Murawski 21 Pablo Rodríguez 10 P. Wålemark 77 L. Palma 17 Sayyadmanesh 9 M. Ishak Dự bị Crystal Palace 43 S. Williams 6 J. Canvot 33 B. Chilwell 31 R. Matthews 11 D. McNeil 30 Óscar Mingueza 9 E. Nketiah 24 D. Osorio 7 I. Sarr Lech Poznan 72 M. Skrzypczak 31 Wiktor Obremski 4 João Moutinho 24 F. Jagiełło 33 Pruchniewski 11 D. Håkans 20 R. Gumny 14 L. Bengtsson 7 Y. Agnero Cập nhật đội hình lúc 01:34 18/09/2026

Crystal Palace Thống kê Lech Poznan 53% Kiểm soát bóng 47% 16 Dứt điểm 17 6 Trúng đích 6 6 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 7 3 Việt vị 0 6 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật C. Richards Crystal Palace 1 bàn Yeremy Pino Crystal Palace 1 bàn Strand Larsen Crystal Palace 1 bàn E. Nketiah Crystal Palace 1 bàn A. Wharton Crystal Palace 1 kiến tạo · điểm 7.7 D. McNeil Crystal Palace 1 kiến tạo · điểm 7.34

Crystal Palace bước vào màn so tài với Lech Poznan với quyết tâm cao độ khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 02:00 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Selhurst Park hứa hẹn tạo nên màn tranh tài hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều khát khao giành điểm số đầu tiên để bứt phá trên bảng xếp hạng.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Bước vào lượt trận này, cả Crystal Palace và Lech Poznan đều đang ở nhóm giữa và dưới của bảng xếp hạng khi chưa thể tích lũy được điểm số nào. Crystal Palace hiện tạm thời đứng ở vị trí thứ 15 với 0 điểm. Trong khi đó, Lech Poznan xếp ngay phía sau ở vị trí thứ 19, cũng với 0 điểm trong tay.

Khoảng cách về vị trí giữa hai đội là không quá lớn, biến cuộc chạm trán trực tiếp tại Selhurst Park thành cơ hội thuận lợi để đôi bên tạo ra bước ngoặt ban đầu. Với lợi thế được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc, Crystal Palace có động lực rất lớn để hiện thực hóa tham vọng vươn lên nhóm dẫn đầu.

Phong độ ấn tượng của Lech Poznan

Dù phải hành quân xa nhà, Lech Poznan mang đến nước Anh hành trang tâm lý vững vàng nhờ phong độ thi đấu rất ổn định thời gian qua. Trong 4 trận gần nhất, đại diện Ba Lan duy trì thành tích bất bại với 3 trận thắng và 1 trận hòa.

Sự ổn định từ mạch trận vừa qua giúp Lech Poznan sở hữu sự tự tin đáng kể. Đội bóng này cho thấy khả năng duy trì nhịp độ và chắt chiu cơ hội hiệu quả, điều chắc chắn sẽ gây ra nhiều thách thức cho hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.

Yếu tố sân bãi và điểm tựa chiến thuật

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Selhurst Park, Crystal Palace sở hữu điểm tựa tinh thần quan trọng để triển khai lối chơi chủ động. Đoàn quân áo sọc đỏ lam cần phát huy tối đa sự kỷ luật trong tổ chức đội hình nhằm kiềm tỏa hưng phấn của đối thủ.

Trước một Lech Poznan sở hữu chuỗi kết quả khả quan, Crystal Palace buộc phải giữ sự tập trung cao độ nơi tuyến giữa, đồng thời tận dụng triệt để những thời cơ phản công để hướng tới kết quả có lợi, qua đó duy trì hy vọng bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Crystal Palace 5 trận gần nhất B T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Lech Poznan 5 trận gần nhất B T T T H 4 Trận 3-1-0 T-H-B 15 Ghi (TB 3.8) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T 2 Benfica 1 1 0 0 +2 3 T T T H T 3 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T … 8 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 1 H 9 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 0 1 H … 14 Celtic 0 0 0 0 0 0 15 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 16 Ferencvarosi TC 0 0 0 0 0 0 T T H T H … 18 Juventus 0 0 0 0 0 0 19 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 H T T T 20 Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 … 24 OFI 0 0 0 0 0 0 T T 25 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Crystal Palace ✚ C. Doucoure (Off the roster) ✚ Z. Gozo (Off the roster) ✚ E. Guessand (Off the roster) ✚ D. Henderson (Foot Injury) ✚ J. Lerma (Off the roster) ✚ J. Mateta (Hamstring Injury) ✚ R. Matthews (Off the roster) ✚ C. Riad (Knee Injury) Lech Poznan ✚ A. Douglas (Ankle Injury) ✚ A. Gholizadeh (Knee Injury) ✚ D. Hakans (Inactive) ✚ A. Kozubal (Injury) ✚ A. Douglas (Ankle Injury) ✚ A. Gholizadeh (Knee Injury) ✚ D. Hakans (Inactive) ✚ A. Kozubal (Injury)