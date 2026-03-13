Crystal Palace bị AEK Larnaca cầm chân: Nỗi thất vọng của Những chú Đại bàng Dù áp đảo hoàn toàn với dàn sao Ngoại hạng Anh, Crystal Palace vẫn phải chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước AEK Larnaca trong trận lượt đi vòng 1/8 Conference League.

Crystal Palace đã để lại sự thất vọng lớn khi bị AEK Larnaca cầm chân với tỷ số 0-0 ngay tại Selhurst Park trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Conference League. Dù nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội và liên tục vây hãm khung thành đối phương, các chân sút của đội bóng thành London đã có một ngày thi đấu kém duyên trước đại diện kiên cường từ Đảo Síp.

Palace không thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành được một chiến thắng.

Sự áp đảo vô vọng của dàn sao Ngoại hạng Anh

Bước vào trận đấu với tư thế cửa trên, Crystal Palace nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Ngay phút thứ 8, cơ hội mười mươi đã đến với Evann Guessand sau đường kiến tạo dọn cỗ của Jorgen Strand Larsen, nhưng thủ thành Zlatan Alomerovic bên phía đội khách đã có pha phản xạ xuất sắc để cứu thua.

Tâm điểm của mọi đợt lên bóng bên phía đội chủ nhà là Adam Wharton - tiền vệ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Manchester United. Wharton liên tục điều tiết nhịp độ và tung ra những cú dứt điểm tầm xa đầy uy lực, tuy nhiên hệ thống phòng ngự lùi sâu của AEK Larnaca đã hoạt động cực kỳ hiệu quả để hóa giải mọi nguy hiểm ngay trước vạch vôi.

Đáng chú ý, giữa hiệp một, đội khách gặp tổn thất nhân sự khi Jorge Miramon dính chấn thương nghiêm trọng, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Petros Ioannou. Dẫu vậy, sự thay đổi bất khả kháng này không làm suy giảm tính tổ chức trong lối chơi phòng ngự của đại diện Đảo Síp.

Bức tường thép tại Selhurst Park

Sang hiệp hai, huấn luyện viên của Crystal Palace nỗ lực thay đổi cục diện bằng cách tung Jean-Philippe Mateta và Yéremi Pino vào sân. Sự có mặt của những cầu thủ tấn công chất lượng giúp áp lực được duy trì liên tục lên phần sân đối phương. Phút 57, Ismaila Sarr khiến cả sân vận động phải tiếc nuối khi cú đánh đầu cận thành của anh đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Bên cạnh sự năng nổ của tân binh Brennan Johnson với những quả tạt chất lượng, hàng thủ AEK Larnaca với sự chỉ huy của Hrvoje Milicevic và Enric Saborit đã có một ngày thi đấu lăn xả. Họ gần như không có ý định chơi đôi công mà chỉ tập trung toàn lực để bảo vệ mành lưới của Alomerovic.

Đội khách cũng có những cơ hội cho riêng mình.

Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Thống kê cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của Palace về tỷ lệ kiểm soát bóng, nhưng sự hiệu quả trong khâu dứt điểm cuối cùng là con số không tròn trĩnh. Với kết quả hòa 0-0 này, Crystal Palace đang tự làm khó mình và buộc phải giành chiến thắng trong trận lượt về trên đất khách nếu muốn tiến sâu tại đấu trường châu lục.

Thông số trận đấu:

Thông số Crystal Palace AEK Larnaca Tỷ số 0 0 Thẻ vàng 0 0 Trạng thái Kết thúc Kết thúc