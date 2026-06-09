Crystal Palace đạt thỏa thuận bổ nhiệm Pierre Sage: Tham vọng mới tại Europa League Chiến lược gia người Pháp Pierre Sage chuẩn bị dẫn dắt Crystal Palace với bản hợp đồng đến năm 2029, hứa hẹn duy trì triết lý tấn công sau kỷ nguyên Oliver Glasner.

Crystal Palace vừa đạt được thỏa thuận nguyên tắc để bổ nhiệm Pierre Sage vào vị trí huấn luyện viên trưởng. Chiến lược gia người Pháp dự kiến sẽ gắn bó với đội bóng phía Nam London bằng bản hợp đồng có thời hạn đến mùa hè năm 2029, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm. Hiện tại, ban lãnh đạo đội chủ sân Selhurst Park đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng về mức phí đền bù với RC Lens để chính thức công bố thương vụ này.

Pierre Sage sáng cửa dẫn dắt Palace.

Sự tương đồng về triết lý với Oliver Glasner

Ở tuổi 47, Pierre Sage đã vượt qua nhiều ứng viên danh tiếng như Frank Lampard hay Sean Dyche để trở thành người được chọn. Lý do then chốt nằm ở sự tương đồng đáng kinh ngạc trong tư duy chiến thuật giữa ông và người tiền nhiệm Oliver Glasner. Cả hai đều là những tín đồ của sơ đồ ba trung vệ, ưu tiên sử dụng các hậu vệ biên (wingback) có tốc độ và khả năng càn lướt mạnh mẽ.

Việc lựa chọn một huấn luyện viên có phong cách tương đồng giúp Crystal Palace duy trì được sự ổn định của bộ khung hiện tại. Ban lãnh đạo tin rằng Sage sẽ giúp đội hình chuyển đổi lối chơi một cách mượt mà, tránh những xáo trộn không đáng có trong bối cảnh đội bóng đang sở hữu nền tảng nhân sự gắn kết.

Chuyên gia lật ngược thế cờ và nhà chinh phục danh hiệu

Sự nghiệp của Pierre Sage là minh chứng cho một hành trình thăng tiến thần tốc. Xuất thân từ bóng đá phong trào và có nhiều năm nghiên cứu đào tạo trẻ, ông chỉ thực sự bước ra ánh sáng khi đảm nhận vai trò tạm quyền tại Lyon vào tháng 11/2023. Từ vị thế một đội bóng đứng bét bảng xếp hạng Ligue 1, Sage đã thực hiện cuộc hồi sinh ngoạn mục để giúp Lyon cán đích ở vị trí thứ 6, giành vé dự Europa League.

Sau khi chuyển sang dẫn dắt RC Lens, Sage tiếp tục chứng minh năng lực cầm quân tài ba. Dưới sự chỉ đạo của ông, Lens không chỉ giành chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp mùa giải 2025/26 mà còn về nhì tại Ligue 1. Đáng chú ý, Lens sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cực kỳ ấn tượng và chỉ để thua đúng 3 trận trên sân nhà trong suốt cả mùa giải, bất chấp ngân sách chuyển nhượng chỉ ở mức trung bình.

HLV người Pháp vừa giúp Lens về nhì Ligue 1 2025/26.

Tham vọng vươn tầm của Đại bàng London

Sau 12 tháng lịch sử với chức vô địch FA Cup và Conference League dưới thời Glasner, Crystal Palace đang khao khát những đỉnh cao mới. Chủ tịch Steve Parish không giấu diếm tham vọng đưa đội bóng tiến xa hơn tại Europa League mùa tới. Sự xuất hiện của Pierre Sage được kỳ vọng sẽ mang lại đột phá về mặt chiến thuật nhưng vẫn giữ được bản sắc của câu lạc bộ.

Thử thách dành cho chiến lược gia người Pháp là không hề nhỏ khi ông phải duy trì tính cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh trong khi đối mặt với nguy cơ mất đi các trụ cột như Adam Wharton. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từng hồi sinh những con tàu đắm và tối ưu hóa nguồn lực hạn hẹp, Pierre Sage đang mang đến niềm hy vọng lớn lao cho người hâm mộ tại Selhurst Park về một chương mới đầy rực rỡ.