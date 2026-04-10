Crystal Palace đè bẹp Fiorentina 3-0: "Đại bàng" chạm tay vào bán kết Conference League Crystal Palace giành lợi thế cực lớn trước trận lượt về tứ kết Conference League sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước Fiorentina nhờ các pha lập công của Mateta, Mitchell và Sarr.

Đêm thăng hoa tại Selhurst Park đã giúp Crystal Palace tạo nên một trong những màn trình diễn thuyết phục nhất tại đấu trường châu lục mùa này. Đánh bại Fiorentina với tỷ số cách biệt 3-0 trong trận tứ kết lượt đi Conference League, đoàn quân của huấn luyện viên Oliver Glasner không chỉ nắm giữ lợi thế khổng lồ mà còn khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch nặng ký.

Sự áp đảo của hệ thống Oliver Glasner

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Crystal Palace nhập cuộc với sự chủ động hoàn toàn. Lối chơi pressing tầm cao đặc trưng của huấn luyện viên Oliver Glasner đã khiến đại diện Serie A lúng túng ngay từ những phút đầu. Áp lực liên tục của "The Eagles" sớm mang lại thành quả ở phút 21 khi Evann Guessand bị hậu vệ Dodo phạm lỗi thô bạo trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền ở phút 24, Jean-Philippe Mateta đã thể hiện bản lĩnh vững vàng khi đánh lừa thủ thành kỳ cựu David de Gea, mở tỷ số cho trận đấu. Bàn thắng này như một liều thuốc kích thích, giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu thanh thoát hơn. Chỉ 7 phút sau, từ một pha dàn xếp tấn công mạch lạc bên cánh trái, Tyrick Mitchell có mặt đúng lúc trong vòng cấm để tung cú dứt điểm chân trái quyết đoán, nhân đôi cách biệt cho Crystal Palace.

Sự kiên cường của hàng phòng ngự và nhát dao quyết định

Bước sang hiệp hai, Fiorentina buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng áo tím đã có những thời điểm gây sức ép nghẹt thở lên khung thành của Dean Henderson. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm dội xà ngang của Giovanni Fabbian ở phút 51, cùng hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ bởi Roberto Piccoli hay Albert Gudmundsson.

Tuy nhiên, hàng thủ Crystal Palace dưới sự chỉ huy của trung vệ Maxence Lacroix đã chơi một trận đấu gần như hoàn hảo. Sự kỷ luật và khả năng bọc lót tốt đã giúp đội chủ nhà đứng vững trước những đợt sóng gió từ phía đại diện Italy. Không chỉ phòng ngự, Crystal Palace còn cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống phản công nhanh nhờ tốc độ của những cầu thủ dự bị như Brennan Johnson hay Jefferson Lerma.

Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ cuối cùng, sự kiên trì của đội chủ nhà đã được đền đáp. Từ đường kiến tạo dọn cỗ của Daichi Kamada, Ismaila Sarr đã không bỏ lỡ thời cơ để ấn định chiến thắng 3-0. Kết quả này buộc Fiorentina phải đối mặt với một thử thách cực đại trong trận lượt về tại Italy nếu muốn lật ngược thế cờ.

