Crystal Palace đối đầu Arsenal: Khúc vĩ thanh của tân vương và màn tổng duyệt lịch sử Arsenal chính thức lên ngôi Ngoại hạng Anh sau 22 năm. Trận gặp Crystal Palace tại vòng 38 là màn tổng duyệt quan trọng cho chung kết Champions League sắp tới.

Cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ của Arsenal đã chính thức chấm dứt sau khi Manchester City bị Bournemouth cầm hòa ở vòng đấu trước. Lần đầu tiên kể từ mùa giải bất bại 2003/04, Pháo thủ mới lại bước lên bục cao nhất của bóng đá Anh. Chuyến hành quân đến Selhurst Park cuối tuần này không còn áp lực điểm số, thay vào đó là một lễ hội mừng công rực rỡ cho thầy trò Mikel Arteta trước khi họ hướng tới trận chung kết Champions League lịch sử tại Budapest.

Sức mạnh tuyệt đối của nhà vô địch

Arsenal đang thể hiện phong độ hủy diệt với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp và đặc biệt không để thủng lưới bàn nào trong giai đoạn nước rút. Với 82 điểm, đội bóng Bắc London đã vượt qua thành tích của nhiều nhà vô địch trong quá khứ như Liverpool (2024/25) hay Leicester City (2015/16). Đáng chú ý, Pháo thủ sở hữu cái duyên kỳ lạ ở vòng đấu hạ màn khi đã thắng liên tiếp 14 trận ở vòng 38 trong lịch sử giải đấu.

Trái ngược với sự thăng hoa của đội khách, Crystal Palace dưới thời Oliver Glasner có dấu hiệu chững lại tại đấu trường quốc nội. "Đại bàng" đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng (hòa 3, thua 3), một phần do tâm lý dồn sức cho trận chung kết Conference League gặp Rayo Vallecano. Tuy nhiên, Selhurst Park vẫn là pháo đài khó bị đánh bại khi Palace chưa từng thua trong 12 trận vòng cuối được thi đấu trên sân nhà.

Toán tính chiến thuật và xoay tua đội hình

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối Arsenal khi họ giành chiến thắng 8 trong 9 lần chạm trán gần nhất. Trong ba lần ghé thăm Selhurst Park gần đây, Pháo thủ đều ra về với 3 điểm trọn vẹn. Dù vậy, ưu tiên lớn nhất của Mikel Arteta lúc này là bảo toàn lực lượng cho đấu trường châu lục.

Về tình hình lực lượng, Crystal Palace tổn thất nghiêm trọng ở hàng thủ khi Chris Richards chấn thương dây chằng cổ chân. Khả năng ra sân của Maxence Lacroix và Chadi Riad vẫn còn bỏ ngỏ. Phía Arsenal, dù Merino đã trở lại tập luyện, nhưng Jurrien Timber và Ben White vẫn vắng mặt. Nhiều khả năng Arteta sẽ cất các trụ cột như Bukayo Saka hay William Saliba để trao cơ hội cho Gabriel Jesus, Noni Madueke và tài năng trẻ Lewis-Skelly.

Đội hình dự kiến

Thông tin Crystal Palace (3-4-2-1) Arsenal (4-3-3) Thủ môn Benitez Kepa Hậu vệ Canvot, Riad, Lacroix Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie Tiền vệ Munoz, Lerma, Hughes, Sosa Odegaard, Zubimendi, Lewis-Skelly Tiền đạo Sarr, Johnson, Strand Larsen Madueke, Jesus, Martinelli

Điểm nóng trên sân

Ismaila Sarr là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Palace với 3 bàn thắng trong 4 trận gần nhất. Tốc độ của anh sẽ là bài kiểm tra thực sự cho hàng thủ dự bị của Arsenal. Ở chiều ngược lại, Gabriel Jesus cần một màn trình diễn bùng nổ để khẳng định giá trị bản thân trước kỳ chuyển nhượng hè. Cuộc đối đầu ở trung tuyến giữa Will Hughes và Martin Odegaard cũng sẽ quyết định quyền kiểm soát thế trận.

Dù Arsenal vượt trội về đẳng cấp, nhưng trong bối cảnh cả hai đội đều muốn giữ chân cho các trận chung kết châu Âu, một kịch bản chia điểm có bàn thắng tại Selhurst Park là điều dễ xảy ra, làm hài lòng cả tân vương lẫn đội chủ nhà.

Dự đoán tỷ số: Crystal Palace 1-1 Arsenal