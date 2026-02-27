Crystal Palace hạ Zrinjski Mostar 2-0, tiến vào vòng 1/8 Conference League Đánh bại Zrinjski Mostar 2-0 tại Selhurst Park, Crystal Palace chính thức giành vé vào vòng 1/8 Conference League với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận.

Crystal Palace vừa ghi tên mình vào vòng 1/8 Conference League sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Zrinjski Mostar trong trận lượt về vòng play-off. Thắng lợi này giúp đoàn quân của HLV Oliver Glasner vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 3-1, đồng thời đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên sau 165 năm, sân Selhurst Park được tổ chức một trận đấu knock-out tại đấu trường châu Âu.

Crystal Palace dễ dàng đánh bại Zrinjski Mostar trên sân nhà.

Sự áp đảo tuyệt đối tại Selhurst Park

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Crystal Palace nhanh chóng thiết lập thế trận một chiều ngay từ những phút đầu tiên. Với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 74%, đại diện từ Ngoại hạng Anh hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến, đẩy Zrinjski Mostar phải lùi sâu phòng ngự với sơ đồ 5-4-1 thực dụng.

Dù gặp khó khăn trước hàng thủ dày đặc của đối phương, bước ngoặt trận đấu đã đến ở phút 36 từ một tình huống cố định. Tiền vệ trẻ Adam Wharton thực hiện quả treo bóng bằng chân trái sở trường, tạo điều kiện để trung vệ Maxence Lacroix băng vào dứt điểm bằng đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bàn thắng của Lacroix không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn giải tỏa áp lực tâm lý cho "Đại bàng". Trong khi đó, các học trò của HLV Igor Stimac tỏ ra lúng túng và gần như không thể triển khai bóng lên phía trên trước hệ thống pressing tầm cao đầy hiệu quả của đội chủ sân Selhurst Park.

Điểm sáng chiến thuật và những cơ hội bị bỏ lỡ

Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi Crystal Palace vẫn duy trì áp lực nghẹt thở. Điểm sáng lớn nhất nơi tuyến giữa là tiền vệ Jaydee Canvot với hơn 100 lần chạm bóng, giúp đội nhà luân chuyển bóng nhịp nhàng và bóp nghẹt mọi ý đồ phản công từ đội bóng Bosnia.

Crystal Palace hoàn toàn áp đảo đội bóng đến từ Bosnia.

Dù kiểm soát hoàn toàn trận đấu, khâu dứt điểm vẫn là bài toán khiến HLV Oliver Glasner phải lo lắng. Ismaila Sarr là người sở hữu nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất nhưng tiền đạo này lại liên tục bỏ lỡ các tình huống đối mặt với thủ thành Karacic. Sự kém duyên của các chân sút khiến các khán giả tại Selhurst Park phải sống trong những giây phút hồi hộp cho đến tận phút bù giờ.

Khoảnh khắc định đoạt trận đấu

Những phút cuối trận, Zrinjski Mostar buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đội khách đã có những khoảnh khắc khiến cổ động viên chủ nhà thót tim, tiêu biểu là cú đánh đầu đi chệch cột dọc trong gang tấc của Juric ở phút 90+1.

Tuy nhiên, hy vọng của đại diện Bosnia đã chính thức bị dập tắt ở phút 90+3. Từ một pha phản công sắc lẹm, Evann Guessand tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, phối hợp ăn ý với Brennan Johnson trước khi dứt điểm quyết đoán ấn định thắng lợi 2-0 cho Crystal Palace.

Vượt qua vòng play-off với tổng tỷ số 3-1, Crystal Palace đang tràn đầy tự tin hướng tới vòng 16 đội mạnh nhất. Đây là cú hích tinh thần quan trọng cho thầy trò Oliver Glasner trong bối cảnh câu lạc bộ đang đối mặt với nhiều khó khăn tại giải quốc nội.

Thông số trận đấu Crystal Palace Zrinjski Mostar Tỷ số 2-0 0-0 Kiểm soát bóng 74% 26% Bàn thắng Lacroix (36'), Guessand (90+3') - Tổng tỷ số 3 1

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: BongDa.com.vn.

Chiến thắng này khẳng định bản lĩnh của đại diện Ngoại hạng Anh tại sân chơi châu lục và mang lại niềm hy vọng về một hành trình tiến sâu tại Conference League năm nay.