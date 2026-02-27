Crystal Palace và cơ hội vô địch Conference League: Lời chia tay rực rỡ của Oliver Glasner Vượt qua Zrinjski để tiến vào vòng 1/8 Conference League, Crystal Palace đang đứng trước cơ hội giải tỏa một mùa giải đầy biến động bằng danh hiệu châu Âu lịch sử.

Chiến thắng 2-0 trước Zrinjski (tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận) không chỉ đưa Crystal Palace vào vòng 1/8 Conference League mà còn thắp lại hy vọng về một danh hiệu châu lục. Trong bối cảnh HLV Oliver Glasner sẽ rời đi vào cuối mùa, chức vô địch tại đấu trường này sẽ là đoạn kết trọn vẹn nhất cho một triều đại đầy thăng trầm tại Selhurst Park.

Palace hạ Zrinjski giành vé đi tiếp.

Một năm đầy biến động tại Selhurst Park

Mười hai tháng qua là hành trình đầy kịch tính với người hâm mộ Crystal Palace. Đội bóng thành London đã trải qua những giây phút vinh quang tột độ khi giành chức vô địch FA Cup sau chiến thắng trước Manchester City vào tháng 5, tiếp nối bằng danh hiệu Siêu cúp Anh trước đối thủ Liverpool chỉ ba tháng sau đó.

Tuy nhiên, hào quang nhanh chóng nhường chỗ cho sự bất ổn khi đội hình nòng cốt tan rã. Ngôi sao Eberechi Eze chuyển tới Arsenal, trong khi đội trưởng Marc Guehi gia nhập Manchester City sau những đồn đoán gia nhập Liverpool. Thậm chí, chân sút chủ lực Jean-Philippe Mateta cũng suýt cập bến AC Milan nếu không gặp sự cố ở buổi kiểm tra y tế.

Sự hỗn loạn đạt đỉnh điểm khi HLV Oliver Glasner thông báo rời CLB vào cuối mùa giải, kèm theo những cáo buộc về việc ban lãnh đạo "bỏ rơi" đội hình. Mối quan hệ giữa ông và người hâm mộ cũng từng rạn nứt nghiêm trọng, thể hiện qua những biểu ngữ phản đối trên khán đài.

Bản lĩnh của Oliver Glasner giữa tâm bão

Bất chấp những ồn ào về tương lai, chiến lược gia người Áo vẫn giữ vững sự tập trung cho mục tiêu chuyên môn. Sau chiến thắng tại play-off Conference League, Glasner khẳng định cam kết 100% với đội bóng và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết trong phòng thay đồ.

HLV Oliver Glasner có thể giúp Palace giành cúp châu Âu.

"Nếu các cầu thủ tin tưởng vào tôi và ban huấn luyện, đó mới là điều quan trọng nhất," Glasner chia sẻ. Thực tế, ông đang dần lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Tại Ngoại hạng Anh, Palace hiện đứng thứ 13, duy trì khoảng cách an toàn 10 điểm với nhóm xuống hạng và chỉ cách vị trí thứ 8 đúng 3 điểm.

Ứng cử viên số một cho chức vô địch Conference League

Crystal Palace hiện được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương Conference League mùa này. Lịch sử đang ủng hộ các đại diện nước Anh khi West Ham (2023) và Chelsea (2025) đều đã đăng quang tại đấu trường này. Dù chỉ xếp thứ 10 ở giai đoạn vòng phân hạng, bản lĩnh của một đội bóng đến từ Premier League vẫn giúp Palace vượt trội so với các đối thủ tiềm năng như Mainz hay Larnaca.

Palace vượt qua giông bão.

Cựu hậu vệ James Tomkins nhận định trên TNT Sports rằng cơ hội giành danh hiệu thứ ba trong vòng hai mùa giải là điều phi thường, vượt xa sự kỳ vọng của giới mộ điệu sau kỳ chuyển nhượng đầy biến động.

Hy vọng về một đoạn kết rực rỡ

Tình hình nhân sự của Palace đang chuyển biến tích cực với sự trở lại dự kiến của Jean-Philippe Mateta và Jefferson Lerma trong hai tuần tới. Với việc không còn phải căng sức trên quá nhiều mặt trận, thầy trò Oliver Glasner có thể tập trung tối đa cho đấu trường châu Âu.

Sau chuỗi trận khó khăn vào đầu năm, hai chiến thắng liên tiếp tại Selhurst Park đã hồi sinh bầu không khí náo nhiệt. Từ một mùa giải tưởng chừng đổ vỡ, Crystal Palace đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử: giành danh hiệu châu Âu đầu tiên và tri ân Oliver Glasner bằng một lễ chia tay rực rỡ nhất.