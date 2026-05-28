Crystal Palace và kỷ tích 3 danh hiệu trong 12 tháng: Di sản vĩ đại của Oliver Glasner Từ đội bóng không danh hiệu đến 3 chức vô địch trong 1 năm, Oliver Glasner đã thay đổi hoàn toàn lịch sử Crystal Palace trước khi chính thức chia tay Selhurst Park.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Rayo Vallecano tại Leipzig không chỉ mang về chiếc cúp Conference League mà còn chính thức khép lại một trong những chương chói lọi nhất lịch sử Crystal Palace. Trong vòng vỏn vẹn 375 ngày, chiến lược gia Oliver Glasner đã biến một tập thể chưa từng nếm mùi vinh quang lớn thành thế lực sở hữu bộ sưu tập ba danh hiệu danh giá.

Glasner giúp Palace giành vinh quang tại Conference League.

Cuộc cách mạng từ tư duy Bundesliga

Hành trình lịch sử của Crystal Palace bắt đầu từ cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Chủ tịch Steve Parish và Oliver Glasner vào cuối năm 2023. Dưới sự tiến cử của Giám đốc thể thao Dougie Freedman, người đã theo dõi sát sao thành công của Glasner tại Frankfurt, Parish đã mạo hiểm đặt niềm tin vào một tư duy bóng đá hiện đại, kỷ luật và giàu tính tấn công từ nước Đức.

Sự thay đổi không diễn ra ngay lập tức nhưng nó đã gieo những hạt giống cho một cuộc cách mạng. Oliver Glasner không chỉ thay đổi sơ đồ chiến thuật mà còn thay đổi cả tâm thế của các cầu thủ. Tiền vệ Adam Wharton chia sẻ rằng chiến lược gia người Áo đã nâng tầm tiêu chuẩn của câu lạc bộ, buộc mọi thành viên phải tin rằng Palace hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng tại các đấu trường đấu cúp.

Vượt qua nghịch cảnh và sự bất công từ UEFA

Đỉnh cao của sự trớ trêu diễn ra ngay sau khi Palace đánh bại Manchester City tại chung kết FA Cup trên sân Wembley. Do các quy định về đa sở hữu câu lạc bộ của UEFA liên quan đến cổ đông John Textor, đội bóng bị tước quyền dự Europa League và phải xuống chơi tại Conference League. Chủ tịch Parish từng cay đắng gọi đây là "một trong những sự bất công lớn nhất lịch sử bóng đá châu Âu".

Tuy nhiên, thay vì đầu hàng số phận, "Đại bàng" đã phản ứng bằng một bản lĩnh thép. Họ tiếp tục đánh bại nhà vô địch Ngoại hạng Anh khi đó là Liverpool để giành Siêu cúp Anh (Community Shield), khẳng định rằng những thành công trước đó không hề là sự may mắn nhất thời. Chuỗi thành tích này là minh chứng cho khả năng quản trị nhân sự xuất sắc của Glasner trong bối cảnh nội bộ chịu nhiều áp lực.

Con đường đến with danh hiệu của Palace và Glasner không hề bằng phẳng.

Khủng hoảng mùa đông và bản lĩnh của sự kiên định

Không có con đường nào đến vinh quang mà không trải qua thử thách. Giai đoạn tháng 12 và tháng 1 chứng kiến sự sa sút thảm hại của Palace với chuỗi 12 trận không thắng. Những rạn nứt xuất hiện khi trụ cột Eberechi Eze rời đi, và Glasner thậm chí đã đe dọa từ chức nếu Marc Guehi bị bán sang Liverpool. Thất bại trước đội bóng không chuyên Macclesfield tại FA Cup được coi là đáy của sự thất vọng.

Giữa tâm bão chỉ trích, sự kiên định của ban lãnh đạo trong việc giữ chân Glasner đến cuối mùa giải đã trở thành chìa khóa vạn năng. Từ đống đổ nát của niềm tin, đội bóng đã lột xác mạnh mẽ tại đấu trường châu lục, tiến thẳng đến trận chung kết tại Leipzig để hoàn tất cú hat-trick danh hiệu lịch sử.

Di sản để lại tại Nam London

Oliver Glasner chia tay Selhurst Park với tư cách là huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử 121 năm của đội bóng. Ba danh hiệu FA Cup, Community Shield và Conference League trong vòng 12 tháng không chỉ là những con số thống kê, mà là một di sản khổng lồ về tinh thần vượt khó.

Trong buổi họp báo cuối cùng, Glasner vẫn giữ nguyên cá tính mạnh mẽ khi khẳng định ngày tuyệt vời nhất không phải là chung kết FA Cup tại Wembley, mà chính là khoảnh khắc nâng cúp tại Leipzig. Ông ra đi để lại một suất dự Europa League mùa tới và một tiêu chuẩn mới đầy tham vọng cho bất kỳ ai kế nhiệm chiếc ghế nóng tại Crystal Palace.