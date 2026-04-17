Crystal Palace vào bán kết Conference League dù thất thủ 1-2 tại Artemio Franchi Crystal Palace bảo vệ thành công lợi thế từ lượt đi để tiến vào bán kết UEFA Conference League với tổng tỷ số 4-2, bất chấp sức ép nghẹt thở và trận thua ngược 1-2 trước Fiorentina.

Crystal Palace đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết UEFA Conference League sau một cuộc đối đầu đầy kịch tính tại Florence. Dù phải nhận thất bại 1-2 trong trận lượt về trước Fiorentina, thầy trò huấn luyện viên Crystal Palace vẫn giành quyền đi tiếp nhờ chiến thắng đậm 3-0 ở lượt đi, khép lại hai lượt trận với tổng tỷ số 4-2.

Ismaila Sarr và khởi đầu rực rỡ cho đại diện Ngoại hạng Anh

Đội bóng đến từ London nhập cuộc với tâm thế chủ động dù phải làm khách trên sân Artemio Franchi. Sự tự tin của các cầu thủ Palace sớm được cụ thể hóa bằng một pha phản công sắc lẹm ngay trong hiệp một. Phút 17, tận dụng khoảng trống nơi hành lang cánh của Fiorentina, Daniel Munoz thực hiện quả tạt loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương để Ismaila Sarr đánh đầu cận thành mở tỷ số trận đấu.

Ismaila Sarr mở tỷ số trận đấu.

Đây đã là bàn thắng thứ hai của Ismaila Sarr vào lưới Fiorentina sau hai lượt trận, khẳng định cái duyên ghi bàn của tiền đạo này tại đấu trường châu lục. Bàn thắng sớm giúp Palace gia tăng tổng tỷ số lên 4-0, đặt đội bóng Italia vào tình thế buộc phải ghi ít nhất 4 bàn nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Sức ép từ Fiorentina và bước ngoặt nhân sự của Palace

Không chấp nhận buông xuôi, Fiorentina đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 30 khi Rolando Mandragora - người chơi hay nhất bên phía đội chủ nhà - có pha đột phá dũng mãnh buộc hậu vệ Palace phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Albert Gudmundsson bình tĩnh đánh bại thủ môn Henderson, quân bình tỷ số 1-1 cho trận lượt về.

Ismaila Sarr xé lưới Fiorentina.

Khó khăn chồng chất cho đội khách khi ngay sau bàn thua, tiền vệ trụ cột Adam Wharton phải rời sân vì chấn thương. Cơn đau đầu của ban huấn luyện Palace chưa dừng lại ở đó khi trung vệ Maxence Lacroix cũng buộc phải ra nghỉ sớm trước khi hiệp một khép lại. Việc mất đi hai nhân tố quan trọng ở trục dọc khiến hệ thống phòng ngự của đội bóng Anh trở nên mong manh hơn trước sức ép từ The Viola.

Siêu phẩm của Cher Ndour và nỗ lực muộn màng của The Viola

Bước sang hiệp hai, Fiorentina tiếp tục gia tăng cường độ tấn công. Sự thay đổi nhân sự mang tên Cher Ndour đã mang lại hiệu quả tức thì. Phút 53, từ đường kiến tạo của Manor Solomon, Ndour tung cú sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm, bóng đi găm thẳng vào góc chết khiến nỗ lực của Henderson trở nên vô vọng. Siêu phẩm này giúp Fiorentina vươn lên dẫn trước 2-1.

Cher Ndour ghi siêu phẩm.

Trong khoảng thời gian còn lại, Fiorentina dồn toàn lực tấn công nhưng vấp phải sự xuất sắc của David de Gea cùng hàng thủ thi đấu lăn xả của Palace. Đặc biệt, Rolando Mandragora tiếp tục gây ấn tượng mạnh với tỷ lệ tranh chấp thành công hơn 80%, giúp đội chủ nhà hoàn toàn kiểm soát khu trung tuyến. Tuy nhiên, tỷ số 2-1 là không đủ để đại diện Serie A lật ngược thế cờ.

Dù thất bại trong trận đấu này, Crystal Palace vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé vào bán kết Conference League. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Shakhtar Donetsk. Với Fiorentina, dù phải dừng bước với tổng tỷ số 2-4, màn trình diễn quả cảm tại Artemio Franchi vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi từ người hâm mộ.

