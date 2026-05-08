Crystal Palace viết lịch sử tại Europa Conference League sau khi quật ngã Shakhtar Donetsk Chiến thắng 2-1 tại Selhurst Park giúp Crystal Palace lần đầu tiên giành vé vào một trận chung kết cúp châu Âu với tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận.

Crystal Palace đã biến Selhurst Park thành một ngày hội thực sự khi chính thức ghi tên mình vào trận chung kết Europa Conference League. Thầy trò HLV Oliver Glasner đã thể hiện bản lĩnh kiên cường để đánh bại Shakhtar Donetsk với tỷ số 2-1 trong trận bán kết lượt về, qua đó khép lại hai lượt trận với tổng tỷ số áp đảo 5-2. Đây là cột mốc vĩ đại nhất trong lịch sử câu lạc bộ khi lần đầu tiên họ góp mặt ở trận tranh ngôi vương tại đấu trường lục địa.

Sức nóng Selhurst Park và bước ngoặt từ VAR

Bầu không khí rực lửa tại London đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho các cầu thủ chủ nhà. Dù nắm lợi thế từ trận lượt đi, Crystal Palace vẫn nhập cuộc đầy chủ động thay vì chọn lối chơi thực dụng. Ngay từ phút thứ 10, Yeremy Pino đã làm rung lưới đội khách sau một pha phối hợp sắc nét, nhưng niềm vui của các cổ động viên bị dập tắt tạm thời khi VAR xác định lỗi việt vị.

Tuy nhiên, áp lực liên hồi của "Đại bàng" cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 25, tiền vệ Adam Wharton tung cú sút xa đầy uy lực khiến thủ thành Riznyk bên phía Shakhtar Donetsk không thể bắt dính bóng. Daniel Munoz nhanh chóng ập vào dứt điểm, bóng đập chân Henrique đổi hướng đi thẳng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng Anh.

Không cam chịu thất bại, đại diện Ukraine vùng lên mạnh mẽ. Phút 34, Eguinaldo có pha xử lý đẳng cấp trong không gian hẹp trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Dean Henderson bất kỳ cơ hội cản phá nào, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bản lĩnh của Oliver Glasner và sự tỏa sáng của Ismaila Sarr

Bước sang hiệp hai, HLV Oliver Glasner đã có những điều chỉnh chiến thuật quan trọng, giúp Crystal Palace vừa giữ vững cự ly đội hình, vừa duy trì được sự nguy hiểm trong các pha phản công biên. Sự kiên trì của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 52. Từ nỗ lực căng ngang của Tyrick Mitchell, Ismaila Sarr chọn vị trí thông minh để dứt điểm cận thành. Dù bóng chạm cột dọc nhưng vẫn đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 và nới rộng cách biệt tổng lên 5-2.

Niềm vui của thầy trò Oliver Glasner khi làm nên lịch sử.

Trong những phút còn lại, Shakhtar Donetsk dưới sự chỉ đạo của HLV Arda Turan nỗ lực dồn toàn lực tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Palace đã có một ngày thi đấu tập trung dưới sự chỉ huy của thủ thành Henderson. Thủ môn người Anh đã có ít nhất hai pha cứu thua bằng chân xuất sắc để bảo toàn lợi thế cho đội nhà.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định sức mạnh của đại diện Ngoại hạng Anh mà còn mở ra cơ hội giành danh hiệu châu lục đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Đối thủ của Crystal Palace trong trận chung kết tại Leipzig (Đức) sẽ là Rayo Vallecano, đội bóng đã vượt qua đối thủ ở trận bán kết còn lại.

Chi tiết trận đấu và đội hình xuất phát

Thông số Crystal Palace Shakhtar Donetsk Tỷ số 2 1 Cầu thủ ghi bàn Henrique (25' - Phản lưới), Sarr (52') Eguinaldo (34') Tổng tỷ số 5 2

Với phong độ thăng hoa hiện tại, Crystal Palace đang tràn đầy tự tin để hành quân tới Leipzig. Đây không chỉ là thành công về mặt kết quả mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của đội bóng kể từ khi HLV Oliver Glasner tiếp quản ghế nóng, biến một đội bóng tầm trung tại Ngoại hạng Anh trở thành đối thủ đáng gờm tại đấu trường châu Âu.