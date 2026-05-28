Crystal Palace vô địch Conference League 2025/2026: Mateta và Wharton tỏa sáng Bàn thắng duy nhất của Jean-Philippe Mateta đã giúp Crystal Palace đánh bại Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết để chính thức lên ngôi vương tại đấu trường Cúp C3 châu Âu.

Crystal Palace vừa viết nên trang sử mới khi đánh bại Rayo Vallecano với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận chung kết UEFA Conference League mùa giải 2025/2026. Pha lập công quyết định của Jean-Philippe Mateta không chỉ mang về chiếc cúp châu lục đầu tiên cho đội bóng mà còn khẳng định sự trưởng thành của một tập thể đầy gắn kết.

Khoảnh khắc rực sáng của Mateta và nhãn quan từ Wharton

Trận đấu diễn ra với thế trận chặt chẽ khi Rayo Vallecano nỗ lực kiểm soát bóng, nhưng Crystal Palace mới là đội sở hữu những cá nhân biết cách định đoạt trận đấu. Adam Wharton (7.6/10 điểm) tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Chính cú sút đầy uy lực của Wharton đã khiến thủ môn đối phương không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện cho Jean-Philippe Mateta ập vào dứt điểm bồi thành công.

Adam Wharton (7.6/10): Thể hiện nhãn quan chuyền bóng tuyệt vời ngay từ đầu trận và in dấu giày vào bàn mở tỷ số.

Jean-Philippe Mateta (7.7/10 điểm) một lần nữa cho thấy bản năng sát thủ trong các trận cầu lớn. Ngoài bàn thắng khai thông thế bế tắc, Mateta còn liên tục gây áp lực lên hàng thủ đối phương và suýt chút nữa đã có cú đúp nếu thủ thành Batalla bên phía Rayo không có pha cứu thua xuất thần.

Jean-Philippe Mateta (7.7/10): Khai thông thế bế tắc bằng pha dứt điểm theo bản năng đầy hiệu quả mang về chức vô địch.

Hàng thủ kiên cường và sự vững chắc của Dean Henderson

Dù Rayo Vallecano nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ, hàng thủ của Crystal Palace đã có một ngày thi đấu vô cùng tập trung. Maxence Lacroix (7.6/10 điểm) cho thấy lý do tại sao anh đang là mục tiêu săn đón của các ông lớn châu Âu với màn trình diễn vượt trội, ngăn chặn hầu hết các đợt lên bóng nguy hiểm từ đối phương.

Maxence Lacroix (7.6/10): Một màn trình diễn vượt trội từ hậu vệ xuất sắc nhất của Palace.

Phía sau họ, thủ môn Dean Henderson (7.6/10 điểm) dù không phải làm việc quá nhiều do sự bọc lót tốt của đồng đội, vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết để bảo toàn mành lưới (clean sheet). Sự ổn định của Henderson là điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn đội trong suốt 90 phút căng thẳng tại trận chung kết.

Dean Henderson (7.6/10 điểm): Có ít việc phải làm nhờ hàng thủ chắc chắn và đã nâng cao chiếc cúp vô địch ở cuối trận.

Những nỗ lực không thành của Rayo Vallecano

Đội bóng Tây Ban Nha không phải là không có cơ hội. Yeremy Pino (6.8/10 điểm) là cái tên gây nhiều tiếc nuối nhất khi cú sút phạt hiểm hóc của anh đã đánh bại được Henderson nhưng lại đi trúng cả hai cột dọc rồi nảy ra ngoài. Bên cạnh đó, Ismaila Sarr (7.4/10 điểm) phía Palace cũng liên tục khuấy đảo hành lang cánh bằng tốc độ, dù các quyết định xử lý cuối cùng đôi khi còn thiếu sự chuẩn xác.

Yeremy Pino (6.8/10): Rất không may mắn khi cú sút phạt hiểm hóc của anh lại đi trúng cả hai cột dọc rồi nảy ra ngoài.

Chiến thắng tối thiểu nhưng xứng đáng này giúp Crystal Palace chính thức điền tên mình vào danh sách những nhà vô địch châu Âu, khép lại một mùa giải lịch sử đầy tự hào cho đội bóng khu vực London.

Thống kê điểm số nổi bật của Crystal Palace