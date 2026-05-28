Crystal Palace vô địch Conference League: Khoảnh khắc lịch sử của Mateta tại Leipzig Pha lập công duy nhất của Jean-Philippe Mateta giúp Crystal Palace đánh bại Rayo Vallecano 1-0, mang về chức vô địch châu lục đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.

Crystal Palace đã chính thức viết nên trang sử mới khi đánh bại Rayo Vallecano với tỷ số 1-0 trong trận chung kết UEFA Conference League diễn ra tại Leipzig. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Jean-Philippe Mateta không chỉ mang về chiếc cúp châu lục đầu tiên cho "The Eagles" mà còn là lời chia tay đầy cảm xúc của huấn luyện viên Oliver Glasner.

Sự thận trọng trong hiệp một kịch tính

Trận chung kết tại Red Bull Arena khởi đầu với bầu không khí bùng nổ từ các khán đài. Dù được đánh giá cao hơn nhờ dàn nhân sự chất lượng đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh, Crystal Palace vẫn nhập cuộc đầy thận trọng trước một Rayo Vallecano chơi kỷ luật và lầm lì.

Sự giằng co thể hiện rõ qua các thông số chuyên môn khi hiệp một khép lại mà không có bất kỳ cú sút trúng đích nào từ cả hai phía. Dấu ấn đáng chú ý nhất đến từ nỗ lực của Adam Wharton với đường treo bóng khó chịu cho Tyrick Mitchell, nhưng hậu vệ cánh này lại đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc.

Bản lĩnh của Jean-Philippe Mateta

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ngay đầu hiệp hai từ một tình huống phối hợp bài bản của đại diện xứ sở sương mù. Phút 51, Adam Wharton thực hiện cú dứt điểm đầy uy lực từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Batalla không thể bắt dính bóng. Jean-Philippe Mateta lập tức băng vào đá bồi cận thành, mở tỷ số trận đấu trong sự vỡ òa của hàng nghìn cổ động viên London.

Sau bàn thua, Rayo Vallecano đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, lối chơi của đội bóng Tây Ban Nha thiếu đi sự sắc sảo cần thiết. Ngược lại, Crystal Palace có nhiều cơ hội để kết liễu trận đấu, tiêu biểu là tình huống đối mặt của Mateta nhưng anh không chiến thắng được thủ môn Augusto Batalla lần thứ hai.

Thống kê áp đảo và vinh quang xứng đáng

Những phút cuối trận diễn ra vô cùng nghẹt thở khi Rayo Vallecano liên tục nhồi bóng vào vòng cấm. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng thủ dưới sự chỉ huy của trung vệ Lacroix đã hóa giải mọi nguy hiểm. Thống kê sau trận cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của Crystal Palace với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.57 so với 0.52 của đối thủ.

Thông số Crystal Palace Rayo Vallecano Tỷ số 1 0 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 2.57 0.52 Người ghi bàn Mateta (51') -

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn.

Chiến thắng tối thiểu nhưng đầy bản lĩnh đã giúp Crystal Palace chính thức ghi danh vào bản đồ bóng đá châu Âu. Đây là danh hiệu lớn thứ hai của đội bóng trong hai năm liên tiếp, đánh dấu một kỷ nguyên thành công rực rỡ dưới thời Oliver Glasner.