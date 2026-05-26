Crystal Palace vs Rayo Vallecano: 60 năm chuẩn bị cho khoảnh khắc lịch sử tại châu Âu Trước thềm chung kết UEFA Conference League, Crystal Palace mang theo hành trang là chuỗi thành tích ấn tượng trước các đội bóng Tây Ban Nha để sẵn sàng chinh phục đỉnh cao châu lục.

Trận chung kết UEFA Conference League diễn ra tại Leipzig vào rạng sáng thứ Năm tới không chỉ là một trận đấu bóng đá thông thường; đó là đỉnh cao của một hành trình kéo dài hơn sáu thập kỷ. Đối với Crystal Palace, việc chạm trán Rayo Vallecano đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng Nam London đối đầu với một đại diện Tây Ban Nha trong một giải đấu chính thức của UEFA.

Di sản 60 năm và cuộc đụng độ với những huyền thoại

Dù đây là lần đầu tiên ở một giải đấu chính thức, bóng đá Tây Ban Nha không hề xa lạ với sân Selhurst Park. Trong suốt chiều dài lịch sử, "Đại bàng" (The Eagles) đã có 17 lần thử sức với các đội bóng xứ sở bò tót thông qua các trận giao hữu và các chuyến du đấu. Thống kê cho thấy Palace không hề e sợ phong cách chơi bóng kỹ thuật của người Tây Ban Nha với 9 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ để thua 4 trận.

Ký ức đáng tự hào nhất có lẽ đã lùi sâu về tháng 4 năm 1962. Khi đó, Crystal Palace, một đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Ba Anh, đã tạo nên một cơn địa chấn nhỏ khi mời Real Madrid – lúc bấy giờ là thế lực thống trị châu Âu – đến khánh thành hệ thống đèn chiếu sáng mới tại Selhurst Park. Dù thất bại sát nút 3-4, màn trình diễn kiên cường trước những huyền thoại vĩ đại như Alfredo Di Stefano và Ferenc Puskas đã đặt nền móng cho bản sắc không bao giờ bỏ cuộc của Palace khi đối đầu với các ông lớn.

Những chuyến du đấu bão táp và sự trưởng thành

Dưới thời HLV Bert Head vào cuối thập niên 60, Palace bắt đầu vươn mình ra khỏi biên giới nước Anh. Những chuyến du đấu tại Tây Ban Nha thời bấy giờ không chỉ là câu chuyện về chuyên môn mà còn gắn liền với những giai thoại thú vị. Năm 1969, do sự hạn chế về thông tin liên lạc, một thông báo nhầm lẫn đã được gửi về Anh rằng Palace thắng Hercules 4-2, trong khi đối thủ thực tế là Benidorm.

Một năm sau đó, vào năm 1970, Palace đã khẳng định được vị thế khi cầm hòa đương kim vô địch La Liga là Atletico Madrid với tỷ số 1-1 ngay trên đất bạn. Pha lập công của Gerry Queen vào lưới Atletico năm đó vẫn được nhắc lại như một minh chứng cho khả năng cạnh tranh sòng phẳng của đội bóng với những đối thủ ở đẳng cấp cao nhất.

Kỷ nguyên hiện đại: Điểm tựa từ những ngôi sao

Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, Crystal Palace thường xuyên đạt được những kết quả tích cực khi cọ xát với bóng đá Tây Ban Nha. Những chiến thắng trước Valencia (3-1 năm 2016) hay màn lội ngược dòng đánh bại Real Valladolid (2-1 năm 2022) nhờ cú đúp của Wilfried Zaha đã củng cố niềm tin cho đội hình hiện tại.

Eberechi Eze từng có bàn thắng tuyệt đẹp trước Sevilla.

Gần đây nhất, trận hòa 1-1 trước nhà vô địch Europa League, Sevilla, tại Mỹ vào tháng 7/2023 đã cho thấy Palace đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ đại diện La Liga nào. Trong trận đấu đó, Eberechi Eze đã thực hiện một pha độc diễn cá nhân ngoạn mục trước khi ghi bàn, một tín hiệu cho thấy anh sẽ là nhân tố then chốt trong trận chung kết sắp tới.

Oliver Glasner và cơ hội viết lại lịch sử

Tại Leipzig tới đây, tính chất của trận đấu sẽ không còn là một cuộc dạo chơi hay thử nghiệm. Rayo Vallecano là một đối thủ khó chịu với lối chơi pressing tầm cao, nhưng Palace dưới sự dẫn dắt của HLV Oliver Glasner đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.

Glasner có cơ hội giành danh hiệu lịch sử với Palace.

Chiến lược gia người Áo đã mang đến một luồng sinh khí mới, kết hợp giữa sự vững chãi trong phòng ngự và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Với những ngôi sao đang đạt điểm rơi phong độ, Crystal Palace đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử để biến hơn 60 năm kinh nghiệm đối đầu với bóng đá Tây Ban Nha thành chiếc cúp bạc châu Âu danh giá đầu tiên trong phòng truyền thống của câu lạc bộ.