CSKA Sofia 0-0 Qarabağ (pen 4-4): Qarabağ giành chiến thắng CSKA Sofia và Qarabağ bước vào cuộc đối đầu tại UEFA Europa League với thế cân bằng, khi lần chạm trán gần nhất giữa hai đội kết thúc bằng kết quả hòa

CSKA Sofia 0 - 0 (pen 4-4) Qarabağ Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu CSKA Sofia tiếp đón Qarabağ.

1' Luân lưu: 0 - 1 Marko Jankovic () sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 1.

2' Luân lưu: 1 - 1 Ioannis Pittas () sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

3' Luân lưu: sút hỏng Matheus Silva () sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 1.

4' Luân lưu: 2 - 1 Teodor Ivanov () sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.

5' Luân lưu: 2 - 2 Jaly Mouaddib () sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

6' Luân lưu: 3 - 2 Jean-Philippe Gbamin () sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 2.

7' Luân lưu: 3 - 3 Renaldo Cephas () sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.

8' Luân lưu: 4 - 3 Stefano Sensi () sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 3.

9' Luân lưu: 4 - 4 Joni Montiel () sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 4.

13' CSKA Sofia ép sân Cầm bóng: CSKA Sofia 58 - 42 Qarabağ, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 1.

25' CSKA Sofia ép sân Cầm bóng: CSKA Sofia 48 - 52 Qarabağ, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 5 - 2.

37' Qarabağ ép sân Cầm bóng: CSKA Sofia 42 - 58 Qarabağ, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 3.

39' Thẻ vàng Phút 39': Bruno Jordão () nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thẻ vàng Phút 48': Leandro Godoy () nhận thẻ vàng.

50' Thẻ vàng Phút 50': Marko Jankovic () nhận thẻ vàng.

50' Qarabağ ép sân Cầm bóng: CSKA Sofia 22 - 78 Qarabağ, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 4.

55' Thẻ vàng Phút 55': Bence Várkonyi () nhận thẻ vàng.

62' Qarabağ ép sân Cầm bóng: CSKA Sofia 22 - 78 Qarabağ, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 8.

70' Thay người Phút 70' (): Renaldo Cephas vào sân thay Kady Borges.

71' Thay người Phút 71' (): James Eto'o vào sân thay Bruno Jordão.

74' Qarabağ ép sân Cầm bóng: CSKA Sofia 22 - 78 Qarabağ, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 8; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 15 - 8.

75' Thẻ vàng Phút 75': James Eto'o () nhận thẻ vàng.

82' Thay người Phút 82' (): Bruno Langa vào sân thay Elvin Cafarquliyev.

82' Thay người Phút 82' (): Cebrail Makreckis vào sân thay Badavi Hüseynov.

82' Thay người Phút 82' (): Jaly Mouaddib vào sân thay Oleksiy Kashchuk.

86' Qarabağ ép sân Cầm bóng: CSKA Sofia 20 - 80 Qarabağ, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 9; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 16 - 8.

89' Thay người Phút 89' (): Joël Zwarts vào sân thay Leandro Godoy.

90+2' Thay người Phút 90+2' (): Joni Montiel vào sân thay Abdellah Zoubir .

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

95' Thẻ vàng Phút 95': Ángelo Martino () nhận thẻ vàng.

99' Thay người Phút 99' (): Mohamed Brahimi vào sân thay Ángelo Martino.

99' Qarabağ ép sân Cầm bóng: CSKA Sofia 36 - 64 Qarabağ, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 9; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 20 - 10.

100' Thay người Phút 100' (): Musa Qurbanly vào sân thay Zakaria Sawo.

105+3' Thẻ vàng Phút 105+3': Teodor Ivanov () nhận thẻ vàng.

107' Thẻ vàng Phút 107': Joni Montiel () nhận thẻ vàng.

112' Thẻ vàng Phút 112': Joël Zwarts () nhận thẻ vàng.

112' Qarabağ ép sân Cầm bóng: CSKA Sofia 42 - 58 Qarabağ, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 9; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 25 - 14.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: CSKA Sofia 0-0 Qarabağ Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 03:47 31/07/2026

Đội hình chính thức CSKA Sofia Sơ đồ 4-1-4-1 Qarabağ Sơ đồ 4-2-3-1 21 Fedor Lapoukhov 2 Pastor 14 Teodor Ivanov 32 Facundo Rodríguez 17 Ángelo Martino 5 Jean-Philippe Gbamin 7 Maks Ebong 8 Stefano Sensi 6 Bruno Jordão 28 Ioannis Pittas 9 Leandro Godoy 99 Mateusz Kochalski 2 Matheus Silva 55 Badavi Hüseynov 4 Bence Várkonyi 44 Elvin Cafarquliyev 35 Pedro Bicalho 8 Marko Jankovic 21 Oleksiy Kashchuk 20 Kady Borges 10 Abdellah Zoubir 11 Zakaria Sawo Dự bị CSKA Sofia 3 Andrey Yordanov 10 Joël Zwarts 11 Mohamed Brahimi 25 Dimitar Evtimov 30 Petko Panayotov 34 Vasil Kaymakanov 38 Léo Pereira 77 Alejandro Piedrahita 80 Georgi Chorbadzhiyski Qarabağ 1 Shahrudin Mahammadaliyev 5 Bruno Langa 7 Jaly Mouaddib 9 Joni Montiel 13 Bahlul Mustafazada 19 Ali Bashirov 22 Musa Qurbanly 23 Martin Zlomislic 25 Cebrail Makreckis Cập nhật đội hình lúc 00:32 31/07/2026

CSKA Sofia Thống kê Qarabağ 42% Kiểm soát bóng 58% 12 Dứt điểm 16 3 Trúng đích 5 2 Phạt góc 10 26 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

CSKA Sofia sẽ đối đầu Qarabağ tại UEFA Europa League trên sân Stadion Bâlgarska Armija. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 31/07/2026. Đây là cuộc so tài có tương quan cân bằng khi lần đối đầu gần nhất giữa hai đội không phân định được đội thắng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, CSKA Sofia hòa Qarabağ. Không đội nào giành chiến thắng ở cuộc đối đầu này, vì vậy những dữ liệu hiện có chưa cho thấy bên nào tạo được ưu thế rõ rệt khi hai đội gặp nhau.

Chi tiết này có thể khiến trận đấu được tiếp cận với sự thận trọng nhất định. CSKA Sofia có lợi thế sân nhà, trong khi Qarabağ bước vào trận đấu với mục tiêu duy trì thế cân bằng và chờ cơ hội khai thác những khoảng trống trong cách tổ chức của đối thủ.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân

Với số liệu đối đầu hạn chế, chưa có đủ cơ sở để khẳng định đội nào sẽ kiểm soát bóng hoặc triển khai theo một sơ đồ cụ thể. Tuy nhiên, khả năng giữ cự ly giữa các tuyến và xử lý bóng trong khu vực giữa sân sẽ có ý nghĩa quan trọng. Đội duy trì được cấu trúc ổn định hơn sẽ có điều kiện đưa trận đấu về nhịp độ phù hợp với kế hoạch của mình.

CSKA Sofia cần tận dụng sự quen thuộc với mặt sân Stadion Bâlgarska Armija để tạo sức ép có tổ chức, thay vì đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát. Ngược lại, Qarabağ có thể ưu tiên duy trì sự chắc chắn trước khi tìm cách chuyển trạng thái nhanh mỗi khi giành lại bóng.

Chưa có dữ liệu về đội hình dự kiến

Thông tin được cung cấp không nêu danh sách cầu thủ vắng mặt, lý do chấn thương, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, chưa thể đánh giá cụ thể tác động của từng vị trí lên cách vận hành của CSKA Sofia và Qarabağ.

Điều này cũng khiến các tình huống cố định, khả năng thay đổi nhân sự trong trận và cách hai huấn luyện viên điều chỉnh chiến thuật trở thành những yếu tố chỉ có thể nhận diện khi trận đấu diễn ra. Nhận định trước trận vì thế nên tập trung vào sự cân bằng và khả năng kiểm soát rủi ro của hai đội.

Nhận định CSKA Sofia vs Qarabağ

Lần đối đầu gần nhất kết thúc với kết quả hòa, còn dữ liệu hiện có chưa cho thấy khoảng cách rõ ràng giữa CSKA Sofia và Qarabağ. Lợi thế sân nhà giúp CSKA Sofia có thêm điểm tựa, nhưng Qarabağ cũng có cơ sở để hướng tới một thế trận chặt chẽ và không dễ bị cuốn vào cách chơi của đối thủ.

Nhìn chung, đây là trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng những thời điểm chuyển tiếp và mức độ chính xác trong các pha xử lý cuối cùng. Khi chưa có thông tin đầy đủ về phong độ, lực lượng và chiến thuật cụ thể, xu hướng phù hợp nhất là chờ đợi một cuộc so tài giằng co, trong đó sự kiên nhẫn có thể quan trọng không kém khả năng tạo đột biến.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất CSKA Sofia · 0 thắng 1 hòa Qarabağ · 0 thắng Qarabağ 0 - 0 CSKA Sofia Hòa

CSKA Sofia 5 trận gần nhất H T T T T Qarabağ 5 trận gần nhất H T T B B