CSKA Sofia 3-2 Derry City: CSKA Sofia giành chiến thắng
CSKA Sofia tiếp đón Derry City trên sân National Stadium Vasil Levski trong khuôn khổ UEFA Europa League, hứa hẹn một cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện của Bulgaria và Ireland.
- 0'Trận đấu bắt đầu
CSKA Sofia tiếp đón Derry City.
- 19'BÀN THẮNG! CSKA Sofia (1-0)
Phút 19': I. Pittas (CSKA Sofia) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 27'CSKA Sofia ép sân
Cầm bóng: CSKA Sofia 67% - 33% Derry City, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 2.
- 31'BÀN THẮNG! Derry City (1-1)
Phút 31': L. Boyce (Derry City) lập công (kiến tạo: M. Duffy). Tỷ số: 1 - 1.
- 41'BÀN THẮNG! CSKA Sofia (2-1)
Phút 41': B. Jordao (CSKA Sofia) lập công (kiến tạo: S. Sensi). Tỷ số: 2 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 53'BÀN THẮNG! CSKA Sofia (3-1)
Phút 53': I. Pittas (CSKA Sofia) lập công (kiến tạo: Pastor). Tỷ số: 3 - 1.
- 64'Thay người
Phút 64' (Derry City): N. Twisk vào sân thay C. Dummigan.
- 71'Thay người
Phút 71' (Derry City): J. Stott vào sân thay C. Grogan.
- 72'Thay người
Phút 72' (CSKA Sofia): J. Zwarts vào sân thay L. Godoy.
- 72'Thay người
Phút 72' (CSKA Sofia): M. Brahimi vào sân thay I. Solet.
- 75'Thẻ vàng
Phút 75': B. Cotter (Derry City) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 83'Thay người
Phút 83' (Derry City): J. McClean vào sân thay R. Slevin.
- 85'Thay người
Phút 85' (CSKA Sofia): A. Piedrahita vào sân thay S. Sensi.
- 89'BÀN THẮNG! Derry City (3-2)
Phút 89': J. Olayinka (Derry City) lập công (kiến tạo: P. McClean). Tỷ số: 3 - 2.
- KTKết thúc: CSKA Sofia 3-2 Derry City
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.
Cập nhật lúc 02:54 10/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 00:32 10/07/2026
Đội hình chính thức
CSKA Sofia
Sơ đồ: 4-3-1-2
HLV: Hristo Yanev
Đội hình xuất phát:
- 21. Fedor Lapoukhov (G)
- 2. Pastor (D)
- 32. Facundo Rodríguez (D)
- 14. Teodor Ivanov (D)
- 17. Ángelo Martino (D)
- 30. Petko Panayotov (M)
- 6. Bruno Jordão (M)
- 8. Stefano Sensi (M)
- 94. Isaac Solet (M)
- 9. Leandro Godoy (F)
- 28. Ioannis Pittas (F)
Dự bị:
- 25. Dimitar Evtimov
- 91. Aleks Tunchev
- 3. Tamimou Ouorou
- 5. Jean-Philippe Gbamin
- 19. Andrey Yordanov
- 34. Vasil Kaymakanov
- 77. Alejandro Piedrahita
- 11. Mohamed Amine Brahimi
- 38. Léo Pereira
- 99. James Eto'o
- 80. Georgi Brankov Chorbadzhiyski
- 10. Joël Zwarts
Derry City
Sơ đồ: 4-4-2
HLV: Tiernan Lynch
Đội hình xuất phát:
- 1. Brian Maher (G)
- 22. Conor Barr (D)
- 25. Christy Grogan (D)
- 3. Patrick McClean (D)
- 6. Robert Slevin (D)
- 2. Barry Cotter (M)
- 28. James Olayinka (M)
- 23. Cameron Dummigan (D)
- 7. Michael Duffy (M)
- 14. Ellis Chapman (M)
- 27. Liam Boyce (F)
Dự bị:
- 26. Shea Callister
- 13. Tom Norcott
- 4. Jamie Stott
- 16. James McClean
- 17. Nick Twisk
- 21. Kévin Santos
- 35. Liam Kelly
- 20. Carl Winchester
- 32. Terence Doherty
CSKA Sofia sẽ chào đón Derry City trên sân nhà National Stadium Vasil Levski trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là cơ hội để đội chủ nhà thể hiện sức mạnh trước khán giả nhà, trong khi Derry City sẽ tìm cách tạo bất ngờ trên đất khách.
Bối cảnh trận đấu
Cuộc chạm trán giữa CSKA Sofia và Derry City nằm trong khuôn khổ UEFA Europa League, giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá thứ hai của bóng đá châu Âu. Đối với cả hai đội, việc góp mặt ở sân chơi này đều mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ về mặt thành tích mà còn là cơ hội để cọ xát với các đối thủ đến từ những nền bóng đá khác nhau.
Lợi thế sân nhà của CSKA Sofia
Được thi đấu trên sân nhà National Stadium Vasil Levski, CSKA Sofia đứng trước cơ hội tận dụng sự ủng hộ của khán giả nhà để tạo áp lực lên đối thủ ngay từ những phút đầu. Yếu tố sân nhà thường đóng vai trò quan trọng trong các trận đấu cúp châu Âu, đặc biệt khi đội chủ nhà cần kết quả tốt để tạo lợi thế cho lượt đi hoặc củng cố vị trí trong bảng đấu.
Thử thách dành cho Derry City
Về phía Derry City, hành trình tham dự UEFA Europa League đã là một bước tiến đáng ghi nhận đối với câu lạc bộ đến từ Ireland. Việc phải làm khách trên sân đấu xa lạ trước một đối thủ có bề dày kinh nghiệm quốc tế như CSKA Sofia sẽ là bài kiểm tra không nhỏ về bản lĩnh cũng như khả năng thích nghi của toàn đội.
Nhận định chuyên môn
Trận đấu giữa CSKA Sofia và Derry City hứa hẹn sẽ diễn ra với nhiều diễn biến khó lường, khi cả hai đội đều có động lực riêng để giành kết quả tốt nhất. CSKA Sofia với lợi thế sân nhà nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai lối chơi tấn công nhằm sớm tạo ra cách biệt, trong khi Derry City có thể lựa chọn phương án phòng ngự chắc chắn, chờ đợi cơ hội phản công.
Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu cảm xúc, nơi cả hai đội đều nỗ lực hết mình để có được kết quả tích cực trên hành trình UEFA Europa League mùa giải này.
Phong độ gần đây của CSKA Sofia
- 03/07/2026: CSKA Sofia 3-0 Marek (Thắng)
- 28/06/2026: Odra Opole 2-3 CSKA Sofia (Thắng)
- 27/06/2026: CSKA Sofia - Qarabag
- 24/06/2026: CSKA Sofia 0-4 Polessya (Thua)
- 20/06/2026: Brinje-Grosuplje 1-2 CSKA Sofia (Thắng)
Phong độ gần đây của Derry City
- 04/07/2026: Derry City 2-4 Waterford (Thua)
- 27/06/2026: Derry City 2-0 Drogheda United (Thắng)
- 23/06/2026: Shamrock Rovers 1-1 Derry City (Hòa)
- 20/06/2026: Galway United 2-1 Derry City (Thua)
- 13/06/2026: Derry City 4-1 Bohemians (Thắng)
Phong độ và thống kê đội
CSKA Sofia (Chủ nhà)
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 0 trận
- Thắng: 0 (0 sân nhà)
- Hòa: 0 (0 sân nhà)
- Thua: 0 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
Derry City (Khách)
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 0 trận
- Thắng: 0 (0 sân khách)
- Hòa: 0 (0 sân khách)
- Thua: 0 (0 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
CSKA Sofia: Không có thông tin chấn thương
Derry City: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng:
Tỷ lệ dự đoán:
- CSKA Sofia thắng: 33%
- Hòa: 33%
- Derry City thắng: 33%
Dự đoán bàn thắng:
- CSKA Sofia: bàn
- Derry City: bàn
Lời khuyên: No predictions available
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)