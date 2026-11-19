Cu đơ Bà Hường – Trọn vị quê hương

Từ Thị Duyên - 19/11/2026 10:29

Để gìn giữ hương vị truyền thống, cơ sở kẹo cu đơ Bà Hường, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh luôn chú trọng chất lượng nguyên liệu và quy trình chế biến.